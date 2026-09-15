La insólita promesa de un candidato en Paraguay, pero con una particular condición: moteles gratis por 24 horas si gana

Un dirigente político, que busca llegar a la intendencia, sorprendió a sus seguidores en pleno acto de campaña con una propuesta de festejo nunca antes vista.
Las promesas electorales tienen un límite difuso. El candidato colorado a la intendencia de Itauguá, Paraguay, Horacio Fernández, lo corrió varios metros más allá de ese límite durante un acto político de campaña de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre.
Ante sus seguidores, Fernández anunció que si logra ganar por una diferencia superior a los 10.000 votos, abrirá gratuitamente durante 24 horas los cuatro moteles de su familia para que el pueblo itaugueño festeje como corresponde.
"Si ganamos por más de 10.000 votos de diferencia, ya está hablado con mi mamá y mi papá, vamos a liberar por 24 horas los cuatro moteles Espacio Class para que el pueblo itaugueño vaya a festejar como corresponde", afirmó el candidato con total naturalidad ante sus simpatizantes. El video del discurso circuló en redes sociales y se viralizó rápidamente por la originalidad del ofrecimiento.
La propuesta no quedó ahí. Algunos de sus candidatos a concejales fueron más lejos y le plantearon extender la gratuidad a 48 horas si la diferencia supera los 15.000 votos. Fernández no descartó la idea.
El candidato colorado ya ocupó la intendencia de Itauguá en un mandato anterior y renunció al cargo para competir nuevamente en estas elecciones. Su lista incluye 12 candidatos a concejales.
La promesa generó repercusión inmediata por tratarse de una propuesta electoral poco habitual que combina la celebración política con los establecimientos familiares de manera completamente explícita. En Paraguay, donde las campañas municipales suelen ser coloridas y con promesas heterodoxas, este caso logró destacarse igual.
Quién es Horacio Fernández, el candidato paraguayo a la intendencia de Itauguá
La promesa fue realizada durante un festejo por los 139 años del Partido Colorado, ante dirigentes, candidatos y correligionarios. Tras presentarla, Fernández pidió a candidatos y militantes intensificar la difusión de la campaña en los días previos al 4 de octubre.
El vínculo de Fernández con este tipo de establecimientos no es nuevo. En 2020, cuando era concejal de Itauguá, ya figuraba como propietario del motel Crucero del Amor, ubicado en San Lorenzo. La familia sumó luego los cuatro locales Pasión Class que ahora ofrece como premio de campaña.
Su equipo de candidatos a concejales incluye a Margarita Cáceres, Emilio Roa, Patricia Isasi, Florentina Zorrilla, Víctor Sánchez, Fabio Agüero, Coco Martínez, Antonio Morínigo, Nicolás Álvarez, Gerardo Acosta, Chono Chávez y Marcos Cubilla. Fueron precisamente Cáceres y Roa quienes le propusieron extender la gratuidad a 48 horas si la diferencia supera los 15.000 votos.
Fernández afirmó que pretende marcar una diferencia política en la ciudad tras 15 años de "llanura". Tras su renuncia a la intendencia para poder candidatarse, quedó como jefe comunal interino Gustavo Yegros Vera.
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