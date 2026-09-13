Insólita y vieja modalidad que vuelve: estafaron a un playero en la YPF y escaparon por ruta 40
Dos hombres en una 4x4 blanca pidieron tanque lleno, merodearon por la playa mientras cargaban y huyeron a toda velocidad justo cuando el playero iba a cobrarles. La historia tuvo un final inesperado.
Un hecho que ha generado un amplio repudio en la comunidad y que es una vieja modalidad que parecía desterrada se registró este sábado al mediodía en Junín de los Andes y tuvo en las últimas horas una resolución que nadie esperaba.
Todo ocurrió en la estación YPF ubicada sobre calle Necochea y ruta nacional 40, conocida como YPF Junín o YPF Full. Hasta allí llegaron dos hombres a bordo de una camioneta 4x4 de color blanco, tipo pick-up de gran porte, y pidieron tanque lleno.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir LM Neuquén, mientras el playero realizaba la carga, los ocupantes descendieron del vehículo y se mostraron merodeando por la playa, observando los movimientos. En el momento exacto en que el trabajador finalizó la maniobra y se disponía a efectuar el cobro, el conductor aceleró de manera repentina y se dio a la fuga a toda velocidad.
Tras el aviso, personal de la Comisaría 25 de Junín de los Andes desplegó de inmediato un operativo cerrojo con controles sobre la ruta nacional 40 y todos los accesos a la ciudad para dar con el rodado.
La avivada que le salió cara
Con el correr de las horas, la investigación dio sus frutos y el conductor de la camioneta fue aprehendido ayer por la tarde.
Se trata de un hombre oriundo de la ciudad de Neuquén que había vendido la camioneta a un vecino de Junín de los Andes. Y como broche de oro para la entrega, quiso entregarla con el tanque lleno, pero a costa del playero.
La maniobra, que podría presentarse un supuesto "olvido", para la Justicia no fue tal. Fue una “avivada” lisa y llana que ahora tendrá sus consecuencias. Lejos de tratarse de una confusión, el hecho habría sido encuadrado como una estafa y por eso el titular de la camioneta quedó supeditado a la causa que se tramita en los Tribunales de Junín de los Andes, con intervención de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial.
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