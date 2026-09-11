Misterio: ganó una de las carreras más duras la Patagonia y desapareció mientras entrenaba

La corredora salió a un entrenamiento hace 10 días y no volvió. Se estaba entrenando para lograr un récord en la montaña.

Una atleta de 38 años se encuentra desaparecida desde el pasado martes 1 de septiembre. La reconocida deportista fue vista por última vez cuando estaba entrenando y desde ese momento no sabe nada más de ella.

Al momento de su desaparición, se encontraba realizando una jornada de reconocimiento y entrenamiento en la montaña con el objetivo de batir el récord de ascenso y descenso (Fastest Known Time o FKT) por la Cresta del León, buscando completar la travesía en menos de cinco horas.

La deportista fue vista por última vez ese martes por la tarde, hace ya diez días, luego de alcanzar la cumbre del Cervino mientras emprendía el descenso por el flanco italiano.

Kalie McCrystal había logrado un amplio reconocimiento en la región patagónica tras consagrarse ganadora de la última edición de la exigente carrera 4 Refugios Non Stop, disputada en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

McCrystal completó en aquella oportunidad el recorrido de 40 kilómetros con 3.350 metros de desnivel positivo en un tiempo de 6 horas, 21 minutos y 10 segundos.

Esa marca no solo estableció un nuevo récord del trazado, sino que además la ubicó en el quinto lugar de la clasificación general, por delante de la mayoría de los competidores masculinos, en un evento que significó el debut de Bariloche como sede inaugural del calendario oficial del Skyrunner World Series 2026.

La misteriosa desaparición de la atleta mientras entrenaba

Kalie McCrystal está desaparecida desde el 1 de septiembre en el Cervino, ya que se estaba entrenando para lograr un récord cuando desapareció en las laderas de la montaña.

El último rastro es una fotografía del 1 de septiembre en la que aparece por encima del refugio Capanna Carrel, con ropa ligera (pantalones cortos y una chaqueta) y una mochila de trail, a casi 4.000 metros de altitud.

Según publica El Mundo, las esperanzas de encontrarla con vida son prácticamente nulas. "Vestía de blanco y esto hace aún más difícil localizarla en la montaña. Ayer realizamos varias pasadas con el helicóptero. También utilizamos la antena Recco e intentamos localizar su teléfono, pero sin resultados positivos", explicaron los equipos de rescate.

Por el momento, las tareas de búsqueda, llevadas a cabo por el Soccorso alpino valdostano y la Guardia di Finanza de Cervinia, están suspendidas.

El operativo de búsqueda desplegado en el sector incluyó el despliegue de helicópteros y el uso del sistema de detección RECCO. Tras varias jornadas de rastrillaje sin obtener resultados favorables, las labores de rescate fueron suspendidas el viernes.

Además de su faceta en el atletismo de alta montaña, McCrystal ejerce como abogada y se desempeña en la Universidad Capilano, situada en North Vancouver.

Impactante video: un turista murió al lanzarse de un parapente a 6 mil metros de altura

El cuerpo de un turista de 27 años fue hallado por la policía peruana en el sector del nevado Alpamayo, en Áncash. El joven había desaparecido mientras practicaba parapente.

El coronel Henry Vásquez, jefe de Orden Público, informó que los equipos iniciaron las labores cerca de las 19:30 horas, después de que se reportara la desaparición del deportista durante la tarde. Los rescatistas encontraron el cuerpo aproximadamente a las 22:30.

Vásquez indicó que la extracción se extendió durante toda la madrugada debido a las condiciones del terreno. El cuerpo arribó a la ciudad de Caraz cerca de las 07:00 de este jueves 10 de septiembre.