Impactante video: un turista murió al lanzarse de un parapente a 6 mil metros de altura

El video del fatal momento quedó grabado por su amigo, quien quería registrar la aventura que habían planeado. Qué se sabe de la tragedia.

Un parapentista francés se perdió en la niebla en un nevado peruano.

El cuerpo de un turista de 27 años fue hallado por la policía peruana en el sector del nevado Alpamayo, en Áncash. El joven había desaparecido mientras practicaba parapente.

El cuerpo fue localizado luego de un operativo de búsqueda que contó con personal especializado en alta montaña, pero aún trabajan para poder rescatar el cuerpo.

El coronel Henry Vásquez , jefe de Orden Público, informó que los equipos iniciaron las labores cerca de las 19:30 horas, después de que se reportara la desaparición del deportista durante la tarde. Los rescatistas encontraron el cuerpo aproximadamente a las 22:30.

Vásquez indicó que la extracción se extendió durante toda la madrugada debido a las condiciones del terreno. El cuerpo arribó a la ciudad de Caraz cerca de las 07:00 de este jueves 10 de septiembre.

“Se han realizado durante toda la madrugada las labores de extracción y es así que en horas de la mañana, aproximadamente a las siete de la mañana, ya el cuerpo, lamentablemente sin vida, ha arribado a la ciudad de Caraz”, declaró el jefe policial.

La Policía confirmar que la víctima fue identificada como Pierre Jacky Marc, un turista francés de 27 años, y ya fue comunicado a la embajada de Francia y los familiares del fallecido.

Según la información preliminar, realizó el descenso junto a su compatriota Thomas Max Michel, de 31 años, desde una altitud cercana a los 6.000 metros sobre el nivel del mar.

Video: el parapentista se desvió de la ruta

El vocero de la Asociación Socorro Andino Peruano informó que Marc partió desde el campo alto, situado a 5.350 metros, con dirección al campo base, a 4.300 metros de altitud.

“Nos han informado que un ciudadano francés está haciendo el deporte parapente desde el campo alto de los 5.350 metros con dirección al campo base, que está a los 4.300 metros, donde se ha desviado”, señaló a América Noticias.

Thomas Max Michel logró descender hasta Llamacorral para solicitar ayuda, ante la falta de noticias sobre Marc. El vocero indicó que el ciudadano francés tuvo que bajar solo desde el campo alto y que llegó desesperado en busca de apoyo para iniciar el operativo.

El video, aparentemente filmado por Michel, muestra el momento en Pierre Jack Mark se pierde en la neblina.

De acuerdo con el representante de la organización, el parapentista pudo haber realizado una maniobra errónea o haber afrontado condiciones adversas durante el vuelo. Desde la mañana del miércoles no existe información sobre su ubicación.

La Asociación Socorro Andino Peruano preparó equipos y materiales para trasladarse a Caraz, desde donde se coordina el despliegue hacia el campo base del nevado Alpamayo.

El dramático rescate del cuerpo en el nevado Alpamayo

El plan de rescate contempla el traslado de brigadistas en helicóptero desde Lima hacia la zona de operaciones. La aeronave permitirá movilizar al personal especializado hasta el campo base y transportar suministros para la búsqueda.

Las cuadrillas prevén avanzar hacia sectores estratégicos del nevado Alpamayo, con el objetivo de revisar las áreas donde la neblina afectó la visibilidad durante el descenso. El operativo busca abarcar la mayor extensión posible durante la jornada y mantener la comunicación entre los rescatistas desplegados en la montaña y el equipo logístico instalado en Caraz.

Sin embargo, la Asociación Socorro Andino Peruano (SAP) informó que concluyó su participación en la misión de búsqueda y rescate desarrollada en el sector Alpamayo-Arhuaycocha, en Áncash. La organización señaló que finalizó sus acciones operativas luego de las labores de búsqueda y coordinación realizadas en la zona.

“Tras las acciones de búsqueda y coordinación realizadas, y una vez que las autoridades competentes asumieron las acciones correspondientes, nuestra participación operativa ha concluido”, se lee.

Asimismo, agradecieron el trabajo de sus brigadistas y rescatistas, quienes participaron de forma directa e indirecta en el operativo. La institución destacó la preparación, la coordinación, la disciplina y la vocación de servicio que demanda cada emergencia en alta montaña.