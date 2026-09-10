Saltó la banca en La Neuquina: cuál fue la jugada que repartió casi 80 millones de pesos

En el sorteo vespertino de este miércoles, una jugada provocó un verdadero cimbronazo entre los apostadores. Es uno de los números tradicionalmente más buscados.

La suerte golpeó con fuerza este miércoles en Lotería La Neuquina . En el sorteo vespertino, el número 0232 se quedó con la cabeza y provocó un verdadero cimbronazo entre los apostadores: saltó la banca y se repartieron casi 80 millones de pesos en premios.

El resultado tuvo además un condimento especial. El 32, presente en las últimas dos cifras del número ganador, es uno de los números tradicionalmente más buscados y jugados por el público apostador. Una vez más, la cábala terminó pagando.

El 0232 encabezó el extracto del sorteo vespertino de La Neuquina y rápidamente se convirtió en el protagonista de la jornada. La noticia corrió entre agencias y apostadores, especialmente por el importante volumen de dinero que quedó en juego y fue distribuido en premios.

Con casi 80 millones de pesos entregados, el sorteo vespertino terminó dejando una jornada extraordinaria para los afortunados que confiaron en sus números.

Desde IJAN y La Neuquina aprovecharon la ocasión para subrayar la importancia del juego oficial, legal y transparente, que no solo premia la suerte de sus participantes, sino que cumple una función social clave en la provincia. Parte de lo recaudado en cada sorteo se destina a programas de ayuda social, fortaleciendo áreas como la salud, la educación, el deporte y el desarrollo comunitario en todo el territorio neuquino.

El apostador neuquino que ganó 143 millones de pesos en el Quini 6 nunca pasó a cobrarlos

En los últimos días, se conoció una historia de suerte, pero con final poco feliz: nunca regresó a cobrar el premio. Después de la euforia inicial que despertó en la provincia la noticia de que un neuquino había ganado 143 millones de pesos en el Quini 6 (libre de impuestos), los días fueron pasando, el tema se fue desvaneciendo y los únicos que quedaron pendientes de la visita del afortunado apostador fueron las autoridades del organismo que regula los juegos de azar y la dueña de la agencia que había vendido la combinación de números ganadores.

El 24 de agosto se cumplió el tiempo límite para cobrar la montaña de dinero y una semana antes Alejandra Salgado, propietaria del local que está ubicado en el supermercado La Anónima, venía preguntándole a todos los clientes que suelen apostar en el lugar si habían revisado la boleta.

Omar Novoa

“¿Revisaste bien? ¿No será algún amigo tuyo?”, preguntaba una y otra vez. Pero la respuesta siempre era la misma. Todos habían revisado su boleta, pero no habían acertado los números ganadores. Nadie sabía quién era el nuevo millonario.

Entre la clientela, la intriga se mezclaba con la incredulidad. ¿Cómo puede ser que alguien que se ganó 143 millones de pesos limpios no se haya dado cuenta o no haya revisado el resultado del sorteo? En las mesas de un café ubicado en el subsuelo del shopping, el tema de conversación duró varios días entre los habitués del lugar cada vez que iban a la agencia a jugar y la vendedora les decía que el ganador seguía sin aparecer. “Tal vez era una persona que andaba de paso, vino a hacer las compras, jugó y después de olvidó”, era el razonamiento.

El sorteo que se realizó el domingo 9 de agosto había sido ampliamente promocionado en todo el país porque se cumplían 38 años desde que comenzó a jugarse el Quini 6 y el pozo extraordinario repartía el equivalente a 3 millones de dólares (libres de impuestos entre todas sus variantes).