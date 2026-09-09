Neuquén La Mañana Quiniela La Neuquina Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy miércoles 9 de septiembre de 2026

Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada. Héctor Bolillo Por Agregar LM Neuquén a







Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy miércoles 9 de septiembre de 2026

La Quiniela La Neuquina cerró una jornada cargada de simbolismo. En la sorteo Nocturna, el 11 —el clásico "Palito"— se coronó como número cabeza, uno de esos valores escuetos y simples que, paradójicamente, suelen aparecer cuando menos se los espera y generan más de un festejo en los locales de la provincia.

La Matutina, en tanto, trajo al frente al 26, asociado a "La Misa". Una combinación que no pasó desapercibida entre los jugadores habituales, que en esta región suelen leer los números con la misma atención con que se sigue el parte meteorológico.

La Previa Cabeza: 0323

1° 0323, 2° 6117, 3° 9248, 4° 3495, 5° 2384, 6° 6587, 7° 0886, 8° 3962, 9° 2084, 10° 4999, 11° 2485, 12° 5758, 13° 6402, 14° 6775, 15° 1500, 16° 7880, 17° 9009, 18° 4159, 19° 9148, 20° 9953