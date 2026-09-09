Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy miércoles 9 de septiembre de 2026
Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.
La Quiniela La Neuquina cerró una jornada cargada de simbolismo. En la sorteo Nocturna, el 11 —el clásico "Palito"— se coronó como número cabeza, uno de esos valores escuetos y simples que, paradójicamente, suelen aparecer cuando menos se los espera y generan más de un festejo en los locales de la provincia.
La Matutina, en tanto, trajo al frente al 26, asociado a "La Misa". Una combinación que no pasó desapercibida entre los jugadores habituales, que en esta región suelen leer los números con la misma atención con que se sigue el parte meteorológico.
La Previa
Cabeza: 0323
1° 0323, 2° 6117, 3° 9248, 4° 3495, 5° 2384, 6° 6587, 7° 0886, 8° 3962, 9° 2084, 10° 4999, 11° 2485, 12° 5758, 13° 6402, 14° 6775, 15° 1500, 16° 7880, 17° 9009, 18° 4159, 19° 9148, 20° 9953
El Primero
Cabeza: 0188
1° 0188, 2° 9810, 3° 3528, 4° 1799, 5° 7525, 6° 7944, 7° 3868, 8° 3704, 9° 4068, 10° 7909, 11° 5042, 12° 8952, 13° 6043, 14° 6738, 15° 7374, 16° 8332, 17° 8316, 18° 8558, 19° 9353, 20° 9698
La Matutina
Cabeza: 0626
1° 0626, 2° 0576, 3° 2958, 4° 9722, 5° 9561, 6° 2730, 7° 3065, 8° 3747, 9° 4005, 10° 4565, 11° 2631, 12° 1804, 13° 9780, 14° 6777, 15° 3243, 16° 4047, 17° 7491, 18° 8960, 19° 0882, 20° 9758
La Vespertina
Cabeza: 0232
1° 0232, 2° 0948, 3° 1258, 4° 1730, 5° 4818, 6° 2712, 7° 3346, 8° 3512, 9° 6021, 10° 4647, 11° 4641, 12° 5967, 13° 6232, 14° 7736, 15° 7288, 16° 2375, 17° 2539, 18° 8980, 19° 0842, 20° 9768
La Nocturna
Cabeza: 0111
1° 0111, 2° 2588, 3° 6244, 4° 5162, 5° 2400, 6° 2938, 7° 3270, 8° 1737, 9° 4441, 10° 4036, 11° 5113, 12° 5692, 13° 8983, 14° 4352, 15° 1556, 16° 9943, 17° 8287, 18° 8642, 19° 5613, 20° 9536
Juego responsable
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