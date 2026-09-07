Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, lunes 7 de septiembre, sorteo por sorteo
Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.
La Quiniela La Neuquina deparó este martes una jornada cargada de simbolismo. En el sorteo matutino, el 26 encabezó con fuerza: "La misa", un número que los jugadores más creyentes suelen perseguir con devoción. No muy lejos, la Previa abrió el día con el 28 al frente, "El Cerro", una figura bien patagónica que no pasa desapercibida entre quienes conocen los secretos del tablero.
La Nocturna, en tanto, cerró la jornada con el 38, "El Aceite", un cabeza que siempre genera debate entre los apostadores de la región.
Para quienes siguen de cerca los números y sus significados tradicionales, esta combinación de signos a lo largo del día invita a reflexionar —y, por qué no, a buscar el próximo jugado con más convicción.
La Previa
Cabeza: 6628
1° 6628, 2° 0602, 3° 5616, 4° 2296, 5° 2118, 6° 8736, 7° 3140, 8° 5607, 9° 8869, 10° 7089, 11° 3431, 12° 2045, 13° 6057, 14° 6508, 15° 7456, 16° 9371, 17° 5796, 18° 8818, 19° 9324, 20° 9432
El Primero
Cabeza: 0736
1° 0736, 2° 4608, 3° 0105, 4° 0896, 5° 2278, 6° 7993, 7° 9872, 8° 3051, 9° 7997, 10° 4977, 11° 6124, 12° 5855, 13° 6475, 14° 6684, 15° 9698, 16° 7570, 17° 6326, 18° 9245, 19° 2379, 20° 9909
La Matutina
Cabeza: 0026
1° 0026, 2° 0080, 3° 1004, 4° 7495, 5° 9864, 6° 6330, 7° 3007, 8° 3426, 9° 5832, 10° 4743, 11° 5382, 12° 5939, 13° 9508, 14° 6778, 15° 6655, 16° 7839, 17° 8484, 18° 8518, 19° 9424, 20° 3912
La Vespertina
Cabeza: 3098
1° 3098, 2° 0583, 3° 1365, 4° 3145, 5° 2437, 6° 2786, 7° 9759, 8° 3605, 9° 4133, 10° 0858, 11° 5275, 12° 0864, 13° 9890, 14° 0662, 15° 2037, 16° 7767, 17° 5997, 18° 8612, 19° 5290, 20° 5477
La Nocturna
Cabeza: 0138
1° 0138, 2° 0946, 3° 0055, 4° 5825, 5° 2386, 6° 2842, 7° 0962, 8° 7107, 9° 4491, 10° 8894, 11° 6039, 12° 5815, 13° 6153, 14° 6797, 15° 0341, 16° 7740, 17° 8422, 18° 0939, 19° 9360, 20° 9997
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
Te puede interesar...
Leé más
Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, miércoles 2 de septiembre
Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, martes 1 de septiembre
Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, lunes 31 de agosto
Noticias relacionadas