Neuquén La Mañana Quiniela La Neuquina Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, lunes 7 de septiembre, sorteo por sorteo

Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada. Héctor Bolillo Por Agregar LM Neuquén a







Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, lunes 7 de septiembre, sorteo por sorteo

La Quiniela La Neuquina deparó este martes una jornada cargada de simbolismo. En el sorteo matutino, el 26 encabezó con fuerza: "La misa", un número que los jugadores más creyentes suelen perseguir con devoción. No muy lejos, la Previa abrió el día con el 28 al frente, "El Cerro", una figura bien patagónica que no pasa desapercibida entre quienes conocen los secretos del tablero.

La Nocturna, en tanto, cerró la jornada con el 38, "El Aceite", un cabeza que siempre genera debate entre los apostadores de la región.

Para quienes siguen de cerca los números y sus significados tradicionales, esta combinación de signos a lo largo del día invita a reflexionar —y, por qué no, a buscar el próximo jugado con más convicción.