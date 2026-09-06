Brutal choque semifrontal en ruta 22: un conductor probó hacer tres veces el test de alcoholemia

Uno de los autos invadió el carril contratrio y protagonizó el accidente esta madrugada. Se necesitó la intervención de Bomberos para el rescate de uno de los atrapados.

Un impactante accidente de tránsito ocurrió esta madrugada en la ruta 22 en la ciudad de Plottier . Un auto perdió el control y se cruzó de carril , impactando con otro vehículo que circulaba en la zona. Bomberos Voluntarios tuvieron que intervenir con herramientas hidráulicas para rescatar a una persona atrapada.

El siniestro tuvo lugar a la altura de la calle Fortineras alrededor de las 2:15 de la madrugada. Según explicó el comisario Néstor Muñoz en diálogo con LM Neuquén , un hombre de 39 años de edad, circulaba en su auto Ford Taunus cuando perdió el control e impactó contra un vehículo que circulaba en sentido contrario.

En el otro auto que protagonizó el choque, un Volkswagen Nivus , era conducido por una mujer de 37 años de edad, oriunda de neuquén, con dos personas de 84 años de edad como acompañantes.

Según indicó el comisario, el vehiculo Volkswagen Nivus circulaba por la ruta con sentido este mientras que el vehiculo Ford Taunus lo hacia en sentido contrario. Por motivos que se desconocen, el conductor del Ford Taunus pierde el control cruzando la isla central divisora de calzada e invade el carril contrario impactando en el lateral izquierdo del vehículo donde circulaban tres personas.

En el lugar se hizo presente personal de la División Tránsito Rural Plottier-Senillosa y personal del Hospital Plottier, quienes trasladaron a las tres mujeres del Volkswagen Nivus y al hombre que protagonizó el choque para hacer las primeras observaciones médicas.

Previamente llegó al lugar del siniestro personal de Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, quienes utilizaron herramientas hidráulicas para poder rescatar al conductor del Ford Taunus, por lo que se vivieron momentos de tensión.

Uno de los conductores no logró completar el test de alcoholemia

Horas más tarde, se conoció que las tres mujeres del Volkswagen Nivus fueron dadas de alta médica ya que no revestían lesiones de gravedad. Lo mismo ocurrió con el conductor del otro vehículo, aunque se le realizaron actas contravencionales.

Al hombre se le intentó realizar la prueba de alcoholemia en tres ocasiones, pero no logró completar ninguna. Tampoco contaba con toda la documentación de su vehículo, por lo que se procedió a la retención de su licencia de conducir y el vehículo, indicó Muñoz.

Impactante vuelco: un auto perdió el control en Autovía Norte al chocar contra una vaca

Un impactante vuelco se registró este sábado por la noche en Autovía Norte, donde un auto chocó contra una vaca que se encontraba en la cinta asfáltica, perdió el control y terminó despistando hacia la banquina donde queda apoyado sobre su techo. Los ocupantes del vehículo se encuentran en buen estado de salud.

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 27 alrededor de las 22:00 horas. Los protagonistas fueron un matrimonio, de 62 y 64 años respectivamente, radicados en la ciudad de Bariloche y el auto Renault Clio Mio en el que circulaban tuvo que ser auxiliado por una grúa.

En el lugar se hizo presenta personal del Hospital de Plottier, donde la dra Velazquez realizó la primera asistencia y se llevó adelante el traslado de la conductora al nosocomio local. En tanto, el acompañante manifestó no necesitar atención médica, indicó en diálogo con LM Neuquén el comisario Nestor Muñoz.