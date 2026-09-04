Cambio de horario en Chile: cómo afectará los viajes y los pasos fronterizos con Argentina

Las modificaciones afectará las actividades cotidianas de millones de personas y a los viajeros. Cuándo se implementa el nuevo horario. y en qué regiones.

El nuevo horario llegará este fin de semana y afectará a varias regiones de Chile.

Como suele ocurrir dos veces al año, Chile modificará nuevamente su horario desde este fin de semana. El cambio está relacionado con la llegada de la nueva estación.

Chile volverá a modificar sus relojes y a fectará las actividades cotidianas de millones de personas. También tendrá consecuencias prácticas para quienes mantienen vínculos con Argentina.

El nuevo horario llegará este fin de semana, y de acuerdo con el esquema vigente, la mayor parte del territorio chileno deberá adelantar 60 minutos sus relojes para ingresa al horario de verano.

Las autoridades chilenas confirmaron que la modificación se efectuará durante la madrugada del domingo 6 de septiembre de 2026. Sin embargo, no todo el territorio chileno realizará el mismo ajuste, ya que existen regiones que permanecerán bajo el horario que utilizan actualmente.

En gran parte del Chile continental, cuando llegue la medianoche, los relojes deberán adelantarse una hora. De esta manera, las 00:00 pasarán a convertirse en la 01:00.

El nuevo esquema permanecerá vigente durante los meses siguientes y continuará hasta el momento establecido por la normativa para el próximo ajuste, previsto para el primer domingo de abril de 2027.

Qué regiones cambiarán su horario desde este fin de semana

Se aclaró que este cambio no se aplicará en todo el territorio chileno. Las regiones de Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena quedarán exceptuadas y conservarán el horario que utilizan actualmente.

También existe una situación específica para Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez. Allí el ajuste tendrá lugar durante la noche del sábado 5 de septiembre.

Por este motivo, quienes deban coordinar actividades entre el Chile continental y las islas deberán prestar especial atención a la hora indicada en sus reservas o compromisos.

¿Cómo afecta el cambio de hora a Argentina?

El cambio de hora en Chile tendrá una consecuencia en Argentina que utiliza el huso horario UTC-3, por lo que cuando la mayor parte de Chile adelante sus relojes, ambos países volverán a tener la misma hora oficial.

JetSMART incorporará Starlink en sus aviones para ofrecer internet de alta velocidad durante los vuelos.

Esta coincidencia puede resultar especialmente relevante para las personas que trabajan con empresas del otro lado de la cordillera, quienes deberán estar atentos a los vuelos entre Argentina y Chile, ya que una diferencia de horario puede generar confusiones a la hora de calcular traslados, conexiones y tiempos de espera.

Cómo afectará los viajes y pasos fronterizos

El cambio horario puede afectar a quienes atraviesen la frontera entre Argentina y Chile, ya que los pasos internacionales manejan horarios determinados y pueden existir diferencias entre los servicios ubicados a ambos lados de la cordillera.

Por eso, antes de iniciar un viaje, es importante consultar la información oficial correspondiente.

El nuevo horario llegará este fin de semana y afectará a varias regiones de Chile.

La recomendación también alcanza a los pasajeros que tengan boletos de avión, ómnibus o cualquier otro servicio de transporte internacional. En esos casos conviene revisar qué horario figura en el pasaje y confirmar si corresponde a la hora local de salida o llegada.

En este contexto, advirtieron que será necesario prestar atención a vuelos, viajes en micro, conexiones internacionales y cruces fronterizos.

El objetivo del cambio es volver al denominado horario de verano, por lo que será habitual que anochezca más tarde, una situación que suele modificar las rutinas de quienes trabajan, estudian o realizan actividades al aire libre.