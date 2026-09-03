Desbaratan un loteo clandestino de empresas en tierras fiscales de Añelo y el intendente exige desalojos urgentes

Un operativo policial y municipal desbarató un loteo clandestino de empresas sobre la Ruta 17, camino a Vaca Muerta. Banderet reclamó desalojos urgentes.

Las empresas ya habían alisado el terreno y puesto contenedores en tierras fiscales.

Un operativo conjunto entre la Comisaría 10°, la Municipalidad de Añelo y el Gobierno de Neuqué n —a través de la Dirección de Tierras y la Subsecretaría de Recursos Naturales— detectó a un grupo de empresas ocupando de manera ilegal tierras fiscales en pleno corazón de Vaca Muerta .

De acuerdo a lo informado a LM Neuquén , el procedimiento se realizó al norte de la localidad, sobre el camino de circunvalación que conecta con la Ruta Provincial 17 en dirección a Vaca Muerta, en un punto estratégico donde el municipio proyecta la expansión de su ejido urbano. Es un sector de alto valor inmobiliario, sobre todo para la radicación de empresas, pero son tierras fiscales.

Durante la inspección se constataron edificaciones industriales, estructuras menores, movimientos de suelo, alambrados y un loteo clandestino con parcelas de 20 por 40 metros que ya habían sido comercializadas sin autorización. Son algunos contenedores con herramientas para tomar posesión de los lotes.

Empresas fueron detectadas realizando loteos clandestinos en Vaca Muerta.

Según el relevamiento preliminar, los terrenos eran ocupados por firmas de servicios vinculadas a la industria del petróleo y el gas, además de empresas alimenticias y de otros rubros. Los movimientos de suelo empezaron ha realizarse durante estas últimas semanas.

Tierras fiscales: loteos clandestinos en Añelo

Los funcionarios municipales advirtieron que los lotes habrían sido vendidos ilegalmente por privados, lo que configuraría una presunta estafa, motivo por el cual se dio aviso a los colegios de Martilleros y de Agrimensores para frenar nuevas operaciones.

La Ruta 17 tiene un alto valor inmobiliario porque es el corazón de Vaca Muerta.

Durante el operativo también se notificó el cese inmediato de los trabajos y se labraron actas por las condiciones de hacinamiento en las que pernoctaban los obreros, de acuerdo a la información que fue difundida por la Municipalidad de Añelo. Es por eso que se esperaba la intervención de otros organismos del estado provincial.

La firme postura del intendente: "Desalojo ya"

Frente a lo que se considera un hecho grave. que pone en riesgo el plan maestro de desarrollo urbano de Añelo, el intendente Fernando Banderet apuntó contra la "lentitud judicial" y exigió un accionar contundente de las autoridades provinciales para abordar el tema.

"Necesitamos que ahora Fiscalía actúe. Hay cuatro procedimientos de desalojo que todavía no han salido, que están dando vueltas, y con todas estas notificaciones parece que, en vez de generar desalojo, se siguen generando más asentamientos. Necesitamos un mensaje fuerte donde pedimos que la Fiscalía de Estado accione rápidamente", enfatizó Banderet.

El lugar fue ocupado por empresas en tierras fiscales y el intendente pide una intervención de Fiscalía de Estado.

El jefe comunal también cuestionó la disparidad de criterios con que se actúa frente a las tomas de tierras en la provincia.

"Si en Neuquén Capital desalojaron una toma ilegal de vecinos neuquinos porque no estaban ordenados o no habían completado el proceso, acá le estamos permitiendo a empresas que vienen de afuera que ocupen ilegalmente la tierra y no estamos haciendo lo necesario para evitarlo", dijo Banderet.

Cómo sigue el caso

Las autoridades provinciales y municipales avanzan hacia la restitución inmediata de los predios, mientras terminan de confeccionar el listado definitivo de las firmas infractoras y preparan las presentaciones judiciales correspondientes contra los responsables del loteo ilegal.