Un paraje neuquino llora por el suicidio de una joven de 16 años: el último adiós de su maestro

Fue alumna de la Escuela 6, la única escuela trashumante del país. Cursaba cuarto año del CPEM 105 y había sido protagonista de niña del documental “Escuela Trashumante”.

Los docentes están acostumbrados a escribir notas, informes, actas. Sin embargo, ningún manual pedagógico enseña cómo despedir a una estudiante que se marcha demasiado pronto.

En el paraje Huncal, donde la escuela se muda con las chivas, hoy el silencio duele distinto. Allí, en la Escuela 6, la única escuela trashumante de Neuquén y del país, sucedió la tragedia. Una de sus exalumnas, alumna actual del CPEM 105 que funciona en el mismo predio, se suicidó el pasado domingo a la madrugada. Tenía 16 años y cursaba cuarto año.

Era Betiana C. Había hecho todo su camino en esa escuelita: nivel inicial, primaria y secundaria. Para su maestro, no era una alumna más.

“La tuve en jardincito, igual que a sus hermanos. Hace casi nueve años que estoy en la dirección. Compartimos comedor, pasillos, abrazos. Es algo muy familiar lo que se vive en la comunidad”, contó a LM Neuquén Néstor “Kachy” Toledo, director de la primaria, en una charla cargada de emoción y tristeza, pero con un mensaje claro.

El docente la despidió en sus redes con lo que llamó “El abrazo del alma”. Una foto de un acto escolar. Él, con guardapolvo blanco, abrazando fuerte a una adolescente de guardapolvo, calzas floreadas y zapatillas, con la cabeza apoyada en su pecho. De fondo, un cartel hecho a mano: “Has conquistado una meta, ahora conquista tus sueños”.

Acompañando a la fotografía, el maestro Néstor "Kachy" Toledo escribió una carta de despedida para su alumna. Un texto íntimo, desde el corazón de un docente que la vio crecer desde el jardín y que hoy elige recordarla con amor y con la esperanza de que encuentre paz.

Así la despidió: “Mi pequeña Betiana: Hoy tu ausencia se siente profundamente en nuestra querida escuelita. Llegaste siendo apenas una niña y esta escuela tuvo el privilegio de verte crecer. Nos quedamos con tu risa, con tus ganas de aprender, con esa luz tan especial. Ojalá hayas encontrado la calma y la paz”.

Hoy la comunidad la despide en Huncal. El velatorio se lleva a cabo en el paraje y esta tarde será llevada al cementerio local, con el acompañamiento de toda la comunidad Millaín Currical, de crianceros, de familias que hacen la trashumancia cada año entre la invernada y la veranada, entre Huncal y Cajón Chico.

La escuela trashumante y su protagonista

Betiana era parte de esa historia que trascendió. En 2016 se terminó de filmar y en 2017 se estrenó “Escuela Trashumante”, el documental argentino de Alejandro Vagnenkos que relata la experiencia de esta escuela fundada en 1911 y que estuvo más de 70 años sin un solo egresado, hasta que en 1984 los maestros Orlando “Nano” Balbo, Pedro Vanrell y Alejandra Martínez la desdoblaron en dos sedes y adaptaron el calendario a la cría de chivos y ovejas.

En esa película, Betiana es una de las protagonistas. Se la ve en el jardín de infantes, con delantal, cachetes colorados, dibujando, escribiendo, jugando en un corral con su hermana, acompañando a su padre, referente de la trashumancia, en los trabajos de parición. En un pasaje cuenta feliz que sus padres, sus hermanos y su tío estaban construyendo una casa nueva, con mucha luz y muchas ventanas, para vivir todos juntos.

Verla hoy en ese documental, a diez años de distancia, estremece de ternura.

Un mensaje para pedir ayuda

En medio del dolor por la pérdida, el director eligió transformar su despedida en un mensaje abierto a la comunidad y, sobre todo, a los jóvenes que hoy puedan estar atravesando una situación difícil, sin ver una salida.

Con la voz quebrada, pero con la convicción del maestro que acompaña desde el jardín, “Kachy” Toledo pidió que su testimonio no quede solo en el recuerdo de Betiana, sino que sirva como un llamado a hablar, a pedir ayuda y a no quedarse solos con el dolor.

“Que estas palabras sirvan para ayudar a otros niños, otros adolescentes. No sabemos cómo afrontarlo. Solo nos queda llegar a los demás estudiantes”, pidió Toledo. “Estamos pensando qué pasó, qué está pasando. Que busquen ayuda, que busquen contención, que digan lo que les está pasando. Que siempre hay otra salida. Siempre hay un oído dispuesto a escucharlos, una mano para ayudarlos”.

En el final de la película “Escuela Trashumante”, Betiana camina a la orilla de la ruta provincial 26, camino a la escuela en la veranada de Cajón Chico, junto a sus dos hermanas, al cierre del ciclo lectivo.

Hoy esa imagen vuelve con otro sentido. Betiana se fue por esa misma ruta, buscando luz y paz para su alma, como esa casa de muchas ventanas que soñaba de niña.

Vuela alto, pequeña. Descansa en paz.

Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil, pedí ayuda. No estás solo: Centro de Asistencia al Suicida: 135 Salud Mental Responde Neuquén: 0800-999-0091 las 24 horas