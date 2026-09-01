La UNCo refuerza su compromiso con el Norte Neuquino y busca sumar carreras

Con más carreras cortas y en colaboración con los intendentes, apuntan a evitar el desarraigo de los jóvenes del Alto Neuquén. Los planes de la universidad.

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) busca sostener su presencia y expandirse por las localidades del Alto Neuquén . Con la continuidad de sus tres carreras en formato presencial y la posibilidad de sumar nuevos diplomas, la casa de altos estudios busca evitar el desarraigo de los habitantes del norte de la provincia e incluir a aquellos jóvenes que viven en zonas rurales.

El rector de la UNCo, Christian Lopes, visitó esta semana la localidad de Chos Malal para reunirse con intendentes de la región y otras autoridades, con el objetivo de mejorar la presencia de la institución educativa en una zona donde ya funciona un emplazamiento universitario. En diálogo con RTN, confirmó que apuntaba a llevar tranquilidad a esa comunidad educativa ante el cambio de gestión en la casa de altos estudios, que despertó rumores sobre una posible suspensión de actividades.

Lopes desmintió las versiones y aclaró que buscan sostener las clases y sumar nuevas carreras que interpreten las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, recordó que la situación financiera de las universidades públicas es crítica.

"Tenemos que hacer un esfuerzo conjunto porque si no, con el financiamiento que tiene la universidad, hoy sería imposible", dijo sobre el respaldo que obtuvieron de los intendentes del Alto Neuquén, que tejen alianzas para generar oportunidades de estudio para sus vecinos.

"Desde el gobierno nacional se sigue sin cumplir la ley de financiamiento universitario", dijo el rector y agregó: "Ese 20% que se había acordado, con un acta firmada en junio, sigue sin estar".

"Mi visita a Chos Malal tuvo que ver con demostrar que queremos fortalecer los lugares donde está la universidad, que no tengamos estudiantes de primera y de segunda, y llevar tranquilidad porque se entiende que hubo un cambió de gestión y puede haber dudas sobre la continuidad", afirmó.

Expandir la presencia de la UNCo en el interior

Pese a la complejidad del escenario esconómico, la UNCo apela a distintas estrategias para sostener el dictado de carreras no sólo en las sedes centrales sino en estos emplazamientos en localidades más pequeñas.

Entre ellos se cuenta el Centro Regional Universitario Zapala (Creuza), que también extendió su cobertura a localidades del norte neuquino, como Chos Malal, Buta Ranquil y Andacollo con tres carreras activas y la posibilidad de sumar más opciones.

"Nosotros queremos seguir estando en todos los lugares donde la universidad pueda pueda estar presente, con presencialidad física, con virtualidad, porque el objetivo nuestro es que toda la gente tenga la misma posibilidad de acceso a la educación pública. Así que estas alianzas sirven un montón para poder llegar", aseguró.

En ese sentido, la premisa de la gestión es clara: "Queremos ampliar la posibilidad de estudiar con la Universidad del Comahue en en el resto de la provincia, evitar ese desarraigo, estar en cada punto como para que los estudiantes no tengan que viajar a la capital".

Así, aclaró que la presencia de la UNCo en el Alto Neuquén va a sostenerse mientras existan estas alianzas con jefes comunales. "En la reunión se planteó también el tema de la ruralidad, de los chicos y chicas jóvenes de familiar rurales, que no se tengan que venir y perder ese arraigo, porque una vez que se van, es difícil volver", dijo Lopes y agregó que "por eso pensamos qué carreras sería necesario empezar a ofrecer en el norte justamente para que no pase esto".

Más carreras cortas para el Alto Neuquén

El rector de la UNCo explicó que la demanda de los estudiantes en la actualidad se enfoca en carreras más cortas que ofrezcan una salida laboral más inmediata. Por eso, buscan ofrecer planes de estudios que se adecúen a las necesidades de esa población.

"Nos piden carreras más cortas, de tres años o dos años y medio", dijo y afirmó: "No hablamos sólo de ingenierías, sino también tecnicaturas o también diplomaturas, que son capacitaciones, una serie de cursos, capacitaciones que reselven determinados temas".

Para el rector, es importante ofrecer un abancio de carreras que cubra diversas temáticas, a fin de garantizar la matrícula. En la entrevista radial, recordó que se dio un "boom" de interés en 2025, cuando se abrieron las primeras carreras en Chos Malal. "Fueron más de 500 los estudiantes que se inscribieron, y hoy tenemos ciento y algo", dijo en referencia al desgranamiento que se da cuando los estudiantes abandonan los estudios.

"Con el tiempo, si uno sostiene esa carrera, esos números ya se estabilizan", dijo y agregó: "Ahí es donde es importante ofrecer una diversidad de carreras y temáticas".