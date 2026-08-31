Fijan la fecha del juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko: 11 jornadas con más de 70 testigos

El debate fue priorizado por el próximo vencimiento de la prisión preventiva de Sánchez. La familia y compañeras de la estatal convocaron a una marcha.

El juicio por jurados por el transfemicidio de Azul Semeñenko ya tiene fecha: comenzará el 30 de septiembre y se extenderá durante 11 jornadas con más de 70 testigos y peritos entre la fiscalía, la querella que representa al hermano de la trabajadora estatal y sexual, así como la defensa de Roberto Daniel Sánchez, el gomero imputado .

La fecha fue acordada por las partes durante una audiencia ordenatoria y quedó definida luego de que desde la Oficina Judicial Penal (Ofiju) se propusieran tres alternativas para poder desarrollar un debate que tendrá una importante extensión.

La audiencia fue dirigida por la directora de la Oficina Judicial Penal, Vanina Bravo , junto a la funcionaria Verónica Silveri , y contó con la participación del Ministerio Público Fiscal, la querella y la defensa del imputado.

Un juicio por homicidio con ensañamiento, odio a la identidad y violencia

Dado que el caso prevé una pena mínima de 15 años hasta la perpetua se designó un jurado popular que deberá determinar si es responsable del crimen. En este sentido también debe determinar si se acreditan los tres agravantes planteados por la Fiscalía: ensañamiento, odio a la identidad de género y violencia de género.

Por su parte la defensa reconoció que cometió el homicidio pero alegó "emoción violenta" lo cual implica el rechazo de los agravantes y una atenuación de la pena.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía encabezado por el fiscal jefe Agustín García y la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, junto a las asistentes letradas Agustina Jarry y Agustina Bouyer, y la querella particular, Sánchez de 60 años asesinó a Azul Semeñenko, mujer trans, mediante golpes con elementos contundentes y al menos 25 puñaladas. El ataque, que incluyó lesiones defensivas, le provocó una hemorragia interna masiva por heridas que dañaron el corazón y la aorta torácica.

El hecho ocurrió en la madrugada del 25 de septiembre de 2025, el día del cumpleaños de Azul, en el domicilio del imputado, al que ambos llegaron luego de que R.D.S. la abordara mientras ofrecía servicios sexuales en la vía pública. La Fiscalía sostuvo que el ataque incrementó deliberadamente el dolor y padecimiento de la víctima y que fue cometido mediando violencia de género y por odio a su identidad de género.

Luego de matarla, R.D.S. trasladó el cuerpo envuelto en una lona y atado con alambres hasta un canal de desagüe ubicado en calle Pergamino, donde fue hallado por una pareja que caminaba por el lugar el 14 de octubre, en avanzado estado de putrefacción.

Fecha del juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko

De acuerdo con el cronograma acordado, la selección de jurados se desarrollará durante dos días, el lunes 28 y martes 29 de septiembre. Al día siguiente, miércoles 30 de septiembre, comenzarán las audiencias del juicio propiamente dicho.

Se prevé que el debate se extienda hasta el 15 de octubre, luego de las 11 jornadas de audiencias.

En tanto, la Ofiju informó que para poder llevar adelante el debate por el transfemicidio de Azul Semeñenko en esas fechas, la Oficina Judicial Penal resolvió postergar otro juicio por jurados que estaba previsto para esos mismos días.

Priorizaron el juicio de Azul

El juicio, correspondiente a una causa por abuso sexual, fue reprogramado para el 19 de octubre y tendrá una duración estimada de cuatro jornadas.

La decisión de priorizar el juicio por el transfemicidio estuvo vinculada con el próximo vencimiento del plazo de un año de prisión preventiva del imputado de la causa de Azul.

Cabe destacar que Sánchez fue detenido en el marco de un allanamiento en la casa y la gomería de barrio Belgrano donde descubrieron sangre por toda la casa y la camioneta.

En el caso del juicio que fue postergado, el acusado ya se encuentra cumpliendo una condena por otra causa anterior, por lo que se resolvió modificar su fecha para permitir el desarrollo del debate por el crimen de Semeñenko.

Así, desde fines de septiembre comenzará un juicio de extensa duración, con más de 70 personas convocadas entre testigos y peritos y un jurado popular que deberá analizar la prueba presentada durante las 11 jornadas de debate.

La familia y compañeras de Azul Semeñenko convocaron a una marcha

El próximo 1° de septiembre a las 11:00 hs se llevará a cabo una conferencia de prensa en CAV donde trabajaba Azul Semeñenko con motivo de cumplirse, el 25 de septiembre, un año del transfemicidio de Azul Semeñenko. La convocatoria tiene el objetivo de convocar a una marcha en reclamo de justicia para Azul.

Durante el encuentro se brindarán detalles sobre los avances de la causa judicial. Asimismo, se realizará un llamado a una reunión abierta destinada a la comunidad y a diversas organizaciones interesadas en sumarse a la planificación de la movilización.

Anteriormente, Marco Millapán, el hermano de Azul anticipó su participación en el juicio por jurados. “Esto fue, es y será un TRANSFEMICIDIO”, afirmó por lo que remarcó que a Sánchez le corresponde la prisión perpetua. lAdemás denunció que hubo intentos de la defensa de apartar o cuestionar a los abogados que representan a la familia como querella. “Yo he estado presente en cada audiencia, y allí seguiré estando hasta el final”, afirmó.

Frente a lo que definió como “agresividad, manipulación y provocaciones”, aseguró que la familia mantendrá el foco puesto en el juicio.