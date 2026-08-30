Cómo se encuentran los pasos fronterizos este domingo: nieve acumulada y hielo en las rutas

Continúa la alerta amarilla por nevadas en la cordillera y se mantiene el alerta para la circulación en las rutas de la provincia. Cuáles están habilitados.

Vialidad Nacional informó el estado de los pasos fronterizos para aquellos que deseen viajar hacia territorio chileno. En un contexto donde persisten las bajas temperaturas y el pronóstico de nevadas intermitentes, conoce como se encuentran las rutas de la zona.

La situación más complicada se registró en el Paso Internacional Pino Hachado , que este domingo por la mañana amaneció cerrado debido a la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada. Aún así, horas después quedó habilitado su tránsito con precaución para todo tipo de vehículos.

La calzada se encuentra con hielo en sectores y hay viento, como también se encuentran animales sueltos en la zona. Asimismo, en el kilómetro 48 hay una posible caída de rocas. La portación de cadenas es obligatoria .

Por su parte, el paso internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado para vehículos livianos y transporte de pasajeros. Aún así, se encuentra suspendido para transporte de carga y se espera un nuevo reporte a las 13:00 horas.

Por otra parte el complejo fronterizo Icalma se encuentra suspendido y el complejo Mamuil Malal está habilitado. El uso de cadenas es obligatorio para la circulación en la zona.

Desde Vialidad también recomendaron mantener distancia de frenado, evitar maniobras de sobrepaso y respetar las indicaciones del personal de Vialidad Nacional que trabaja en el lugar.

Recomendaciones antes de salir

Para quienes deban circular por las rutas neuquinas, los organismos oficiales aconsejan:

Consultar el parte vial inmediatamente antes de iniciar el viaje.

Evitar desplazamientos que no sean indispensables.

No transitar durante la noche.

Llevar cadenas y conocer su correcta colocación.

Circular a baja velocidad y sin realizar maniobras bruscas.

Aumentar considerablemente la distancia de frenado.

Llevar ropa de abrigo, agua, alimentos y el teléfono cargado.

Respetar los cortes y las indicaciones de los equipos viales.

Emiten alerta amarilla por nevadas en la provincia de Neuquén: cómo sigue la semana

El pronóstico indica que siguen días de invierno con fuertes nevadas. Este fin de semana la franja cordillerana continuará bajo una alerta amarilla por nevadas. Hay una alerta meteorológica vigente para este fin de mes con tiempo frío e inestable.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este sábado una alerta amarilla que se extiende de norte a sur, mientras que para este domingo anticipa que se concentrará desde Aluminé hacia el extremo sur provincial.

El organismo nacional puntualizó que comprenderá la Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé y Los Lagos.

Según el SMN, para la noche de este último sábado de agosto se prevén, en San Martín de los Andes y la zona de influencia, nevadas fuertes y viento, proveniente del sector Oeste, entre 23 y 31 kilómetros por hora. En tanto que, para el domingo regirá la alerta amarilla por nevadas, con una temperatura mínima de un grado bajo cero y una máxima que no superará los 4 grados. Se esperan lluvias y nevadas a partir de la madrugada que se extenderá hasta la tarde porque para la noche anticiparon nevadas fuertes en la zona.