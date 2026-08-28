Murió el histórico rey de Noruega tras una grave infección: quién será el sucesor

El monarca más longevo del continente falleció a los 89 años luego de que un sorpresivo cuadro agravara su salud.

La realeza europea está de luto. El rey Harald V de Noruega murió este viernes a los 89 años en el Hospital Universitario de Oslo , donde había sido internado el pasado 17 de agosto. El Palacio Real confirmó la noticia a través de un comunicado: "Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad falleció apaciblemente en el hospital nacional". Eran las 6.35 de la mañana cuando se produjo el deceso.

El monarca padecía una anemia hemolítica, un trastorno que provoca una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos y que puede manifestarse con fatiga, palidez y dificultades para respirar.

Estaba en tratamiento por esa enfermedad cuando una infección sanguínea agravó su cuadro de manera drástica. Inicialmente respondió bien a los antibióticos para tratar la bacteria en la sangre, pero en los últimos días su situación empeoró en forma crítica. La corona había informado que su estado era "grave" apenas un día antes del fallecimiento.

Harald V ocupó el trono de Noruega durante 35 años, desde el 23 de junio de 1991, cinco meses después de la muerte de su padre. Nacido el 21 de febrero de 1937, era el rey más longevo de las monarquías europeas actuales. Se mantuvo activo hasta sus últimos días.

Se casó con Sonja Haraldsen —actualmente de 89 años— el 29 de agosto de 1968, en una unión que superó las resistencias de la corte porque Sonja era una ciudadana sin título de nobleza.

MUERE EL REY HARALD V DE NORUEGA A LOS 89 AÑOS

El rey Harald V de Noruega falleció este viernes 28 de agosto a los 89 años, tras un agravamiento de su estado de salud. Había sido hospitalizado el pasado 17 de agosto en el Hospital Universitario de Oslo.

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Rey Harald V de Noruega: quién asume el trono y cómo es la familia real

Con la muerte de Harald V, su hijo Haakon Magnus, de 53 años, se convierte desde este viernes en el nuevo rey de Noruega. Haakon es padre de Ingrid Alexandra (22) y Sverre Magnus (20) junto a la princesa heredera Mette-Marit. La princesa heredera es además madre de Marius Borg Høiby (29), su hijo de una relación anterior, que en junio de 2026 fue condenado a cuatro años de cárcel por violación.

The new King of Norway, Haakon VIII.



The reign of King Haakon VIII began at dawn today, August 28, on the death of his father, King Harald V.



The first portrait of the new king shows grief etched on his face. He kept vigil with his father through the night as Harald V slipped… pic.twitter.com/9MR3VEXpKB — Royal Central (@RoyalCentral) August 28, 2026

La hija del matrimonio de Harald y Sonja, la princesa Märtha Louise, tiene 54 años y es madre de tres hijas fruto de su relación con su difunto marido Ari Behn. En 2024 contrajo matrimonio en segundas nupcias con el "chamán de las estrellas" Durek Verrett, en una unión que generó polémica dentro y fuera de la familia real.

Harald V fue el primer rey noruego nacido en Noruega desde el siglo XIV. Su reinado estuvo marcado por una gestión cercana a la ciudadanía y una imagen pública sólida, que lo convirtió en uno de los monarcas más queridos de Europa en las últimas décadas.