Ataque armado en Guayaquil: más de 50 tiros y tres muertos a metros de un cementerio durante un entierro

Sujetos armados dispararon desde una furgoneta contra los asistentes a un cortejo fúnebre. La Policía contabilizó 51 vainas servidas en el lugar de la balacera.

La masacre se produjo mientras Guayaquil se encuentra bajo un estado de excepción de 30 días.

Un grupo de personas que acompañaba un féretro fue atacado a tiros a pocos metros de una de las puertas de un cementerio ubicado al norte de Guayaquil , en Ecuador . Como consecuencia de esa balacera, tres personas murieron y dos resultaron heridas.

El hecho ocurrió el último jueves aproximadamente a las 13:15, cuando sujetos en una furgoneta dispararon contra los asistentes al cortejo fúnebre , a unos 20 metros del ingreso al cementerio Jardines de Esperanza.

De acuerdo con información policial, dos de las víctimas murieron en la vía pública . Uno de ellos era Leyton Joel Holguín Torres, mientras que el otro sujeto no pudo ser identificado. Una tercera persona , un adolescente de 17 años, fue trasladada a un centro de salud local , donde los médicos confirmaron su deceso.

Los dos heridos, en tanto, también fueron llevados a un sanatorio del noroeste de Guayaquil para recibir la atención médica necesaria. Durante el procedimiento, personal de Criminalística levantó 51 vainas de distintos calibres.

"Todo planificado", la versión de la Policía sobre el ataque

Información preliminar citada por medios ecuatorianos indicó que los atacantes dispararon desde una furgoneta H1 mientras se desarrollaba el cortejo fúnebre.

Una fuente policial explicó que, al parecer, los criminales “ya tenían todo planificado, pues podría tratarse de una venganza entre grupos criminales”, señaló la fuente en declaraciones a Extra.

ATAQUE ARMADO EN GUAYAQUIL: TRES MUERTOS Y DOS HERIDOS



Un grupo de personas que participaba de un cortejo fúnebre fue atacado a tiros en los exteriores de un cementerio en Ecuador. pic.twitter.com/TVAqFn4Lwf — Alerta en las Calles (@AlertaArgNews) August 28, 2026

Por su parte, el teniente coronel Pablo Velásquez, subjefe del distrito Florida, sostuvo que se trató de un homicidio intencional y que los atacantes utilizaron armas largas y cortas.

“Estamos realizando las verificaciones para dar con el paradero de los victimarios. Mediante las cámaras observamos que una furgoneta se acerca en contravía y procede a dispararles. Se ubicó la furgoneta en el sector de Pascuales. Estamos levantando indicios”, agregó Velásquez.

Las detonaciones provocaron momentos de pánico entre quienes se encontraban en los alrededores. Algunas personas buscaron refugio mientras agentes policiales llegaban al sitio para acordonar el área.

Tras la alerta al ECU 911, personal del servicio preventivo, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas (Dinased) y de Criminalística acudió al lugar para recoger indicios y realizar el levantamiento de los cuerpos.

Un antecedente cercano en una Guayaquil con violencia en aumento

El hecho ocurrió en el distrito Florida, que desde el 1 de enero hasta el 27 de agosto acumula 145 muertes violentas, de acuerdo con cifras policiales. Con este nuevo caso, la cifra ascendería a 148 asesinatos.

Este distrito es uno de los que registra un incremento de muertes violentas, con 40 casos más en comparación con el mismo período de 2025.

Guayaquil se encuentra bajo un estado de excepción de 30 días, decretado por el presidente Daniel Noboa.

Un fuerte ataque armado deja alrededor de 3 personas ssv al pie del cementerio Jardines de la Esperanza, norte de Guayaquil. https://t.co/UXNYUtr1c6 pic.twitter.com/plmlQGUOC2 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) August 27, 2026

Hace poco más de un año, el cementerio Jardines de la Esperanza también fue escenario de otro ataque armado que dejó dos personas muertas. El hecho ocurrió el 10 de junio de 2026, cuando dos hombres fueron acribillados en el interior de un carro estacionado en el parqueadero del camposanto. Sus cuerpos quedaron en los asientos delanteros del vehículo.

De acuerdo con la Policía, los fallecidos eran primos y no habían acudido a un velatorio ni a un funeral. Ambos habían llegado al cementerio para reunirse con otro individuo cuando, de pronto, un sospechoso llegó al lugar con un ramo de rosas.