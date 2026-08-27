Fuerte choque de una Ranger contra un colectivo: el conductor de la camioneta estaba borracho

Ocurrió este jueves a primera hora en la zona de la Plaza de las Banderas, sobre la calle Riavitz. El cole de la Línea 3 iba con pasajeros.

Un fuerte choque sorprendió este jueves a primera hora de la mañana en inmediaciones de la Plaza de las Banderas. Un colectivo fue impactado por una camioneta Ford Ranger, cuyo conductor estaba borracho.

Según las primeras informaciones, de acuerdo a lo relevado por el móvil de LU5, el accidente se produjo sobre la calle Riavitz, en la bajada del barrio Rincón de Emilio.

La Ranger impactó sobre el lateral del colectivo de la Línea 3, que circulaba con pasajeros a bordo , a la altura de la puerta de descenso. De acuerdo a lo informado, ningún ocupante resultó herido.

En tanto, en la camioneta circulaban dos hombres. Tras el accidente, se dispuso el correspondiente test de alcoholemia a ambos conductores, dando como resultado negativo para el chofer de colectivo y positivo para el conductor de la Ranger. El móvil de LU5 indicó que el resultado arrojó 2,21 g/l.

El choque motivó el corte parcial del tránsito en esa zona y, tras las diligencias correspondientes, el tránsito fue liberado. Asimismo, se procedió al secuestro de la camioneta.

Afortunadamente, no se requirió la asistencia médica para ninguna de las personas involucradas, aunque el acompañante de la camioneta habría sufrido un fuerte golpe contra el parabrisas.

Hace un mes, un choque en la misma zona

Hace poco más de un mes, se produjo un violento choque en cercanías de esa zona. Fue entre una camioneta y un auto, en la intersección de la Avenida Argentina y Albardón.

El siniestro ocurrió el 25 de julio y provocó el vuelco del vehículo, que quedó colocado con las ruedas hacia arriba sobre la vereda del lugar. El impacto dejó un saldo de cuatro personas hospitalizadas.

Según confirmaron fuentes policiales en declaraciones a LM Neuquén, el incidente vial se produjo cerca de las 6:40, cuando una camioneta Ford Ranger conducida por un hombre de 31 años, que circulaba por calle Albardón en sentido este-oeste, impactó contra el Volskwagen Gol que circulaba por la Avenida Argentina con destino hacia el sur de la localidad.

En el Gol viajaban tres mujeres, la conductora de 25 años y dos acompañantes de 26. Ambos vehículos impactaron de forma lateral en la intersección de la Avenida Argentina y Albardón.

A raíz del fuerte impacto, el Volkswagen Gol realizó medio giro y terminó completamente volcado, ubicado sobre la vereda del lugar con las ruedas hacia arriba, lo que motivó la intervención del personal del Servicio Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) y de los Bomberos Voluntarios, quienes lograron abrir la puerta y retirar a la conductora del auto.

El Subcomisario Patricio Retamal en declaraciones a LM Neuquén explicó: “En el lugar intervino el personal de Bomberos para poder abrir la puerta y retirar a la conductora del vehículo. Intervino personal del SIEN que trasladó al masculino de la camioneta a una clínica del Alto, por una cuestión de la ART; mientras que la conductora y una acompañante fueron trasladadas al Hospital Castro Rendón y la restante el hospital Heller”.