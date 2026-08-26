El hermano de Azul Semeñenko, a 11 meses del transfemicidio: "Buscan una falsa justificación del crimen"

Marco, el hermano de la trabajadora estatal asesinada denunció que la defensa intenta victimizar al acusado. La causa va a juicio por jurados.

A once meses del transfemicidio de Azul Semeñenko , su hermano Marco salió públicamente a cuestionar la estrategia de la defensa de Roberto Daniel Sánchez y aseguró que durante estos meses intentaron construir una imagen de Azul como una persona violenta para justificar el crimen.

El mensaje fue difundido después de una audiencia clave para el futuro del expediente. El lunes, las partes participaron del control donde se definieron las pruebas para el juicio . Es decir, que la próxima vez que el gomero de 60 años que mató a Azul Semeñenko vuelva a sentarse frente a los jueces será ante un jurado popular que deberá determinar si es responsable de la acusación.

El delito que se le imputó es homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género . Por su parte la defensa reconoció que cometió el homicidio pero alegó "emoción violenta" lo cual implica el rechazo de los agravantes y una atenuación de la pena.

Sebastián Fariña Petersen

Según la acusación fiscal, Sánchez asesinó a Azul mediante golpes con elementos contundentes y al menos 25 puñaladas. El ataque le provocó una hemorragia interna masiva por heridas que dañaron el corazón y la aorta torácica. El crimen ocurrió durante la madrugada del 25 de septiembre de 2025, en el domicilio del imputado, quien luego intentó ocultarlo al descartar el cuerpo en un canal de desagüe cerca de Plottier. Finalmente, el 14 de octubre fue hallado en avanzado estado de putrefacción por una pareja que caminaba por el lugar.

“Ha intentado dibujar a Azul como una persona violenta"

“11 meses soportando faltas graves de respeto, declaraciones y provocaciones constantes por parte del defensor del acusado”, escribió Marco, quien impulsa el pedido de justicia junto a las compañeras de trabajo de su hermana. Azul era trabajadora estatal desarrollando tareas de auxiliar en el Centro de Atención a la Víctima.

También aseguró que las intervenciones de la defensa utilizó "palabras que parecen buscar deliberadamente que reaccionemos, que perdamos la calma". En este sentido, sostuvo que durante el proceso “ha intentado dibujar a Azul como una persona violenta, buscando dar una falsa justificación al crimen y presentando a su defendido como si él fuera la verdadera víctima”.

El planteo hace alusión al rol de Ezequiel Leanza, abogado defensor que lleva el patrocinio de Sánchez tiempo después de la detención en el marco del allanamiento a su casa del barrio Belgrano donde encontraron sangre de Azul hasta en las paredes, así como en la camioneta, armas utilizadas, teléfonos, entre otros indicios.

Sebastián Fariña Petersen

La defensa del imputado no controvirtió que arribaron al domicilio de él con Azul tras contratar los servicios sexuales que ofrecía en la vía pública. Frente al homicidio, la defensa alegó "emoción violenta" de Sánchez en el marco de un supuesto ataque por parte de Azul.

En esta línea, durante el control de acusación previo al juicio, propuso testigos que según él mantuvieron vínculo con la mujer donde hubo consumo de cocaína y violencia. Además, Leanza ofreció a una mujer como médica, psiquiatra y especialista en medicina legal y forense había realizado un “Informe Médico Legal” que abonaba a la teoria de la "emoción violenta".

En su resolucion el juez Juan Guaita atendio a los fundamentos del rechazo del MPF a dicha testigo por falsear sus titulos e indicó que al constatar en la respuesta de la UBA y otras universidades consultadas que dicha mujer no contaba con título ni matrícula ni podía ser considerada idónea (solo cuenta con un curso de auxiliar de en radiología) por lo que se trataba de una "pericia inexistente".

Además, citó el derrotero judicial y público de la mujer propuesta por la defensa: dos condenas por delitos de estafa, usurpación de título y uso de documento público falso en 2020 y 2022, denuncia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desmintió a la falsa perito por una supuesta participación en la autopsia de Santiago Maldonado y la advertencia previa de la fiscal Inaudi al abogado defensor de esta situación.

Sebastián Fariña Petersen

Por su parte, otra cuestión que se puso de manifiesto durante las audiencias fue lo relativo a una mujer identificada como B.N. que en su primera declaración contó que había mantenido una relación de pareja con Sánchez y había referido episodios de violencia de género física, psicológica y económica. Además, indicó que la defensa intentó que declare a favor de él.

Para la acusación, ese testimonio es de especial importancia porque la Fiscalía sostiene que la violencia de género constituye una de las agravantes que busca acreditar en el juicio por el asesinato de Azul. Al estar acreditada, la pena en expectativa es la prisión perpetua.

Pero tiempo después, cambió su versión y sostuvo que el acusado nunca había sido violento con ella, e incluso seguían siendo pareja en la actualidad, lo cual la ampara para no declarar en su contra en el juicio. El MPF indicó que coincide que dicho cambio en la declaración ocurrió nueve días después de que el abogado tome contacto con la primera declaración y fue tomada por Leanza el día después de que la mujer recibiera 27 llamadas de parte de Sánchez. Finalmente, el juez la aceptó como testigo del juicio.

“No nos desviaremos”

En su mensaje, el hermano de Azul también cuestionó los intentos de la defensa de apartar o cuestionar a los abogados que representan a la familia como querella. “Yo he estado presente en cada audiencia, y allí seguiré estando hasta el final”, afirmó. Frente a lo que definió como “agresividad, manipulación y provocaciones”, aseguró que la familia mantendrá el foco puesto en el juicio.

“No nos desviaremos. Nuestro rumbo es uno solo: llegar hasta la verdad completa y conseguir la Justicia que Azul merece, y que toda su familia, compañerxs y amigxs necesitamos”, sostuvo.

El hermano de Azul anticipó además que estará presente en las próximas audiencias y, especialmente, en el juicio por jurados. “Esto fue, es y será un TRANSFEMICIDIO”, afirmó por lo que remarcó que a Sánchez le corresponde la prisión perpetua.

Claudio Espinoza

La familia, compañeras de trabajo y organizaciones, además, convocaron a una marcha para el próximo 25 de septiembre, cuando se cumpla un año del crimen y también sea el cumpleaños de Azul. La movilización tendrá como eje el reclamo de justicia y la memoria de la joven. “Las pruebas hablan. La verdad sale a la luz. El tiempo nos dará la razón, y la Justicia —tarde o temprano— llegará”, cerró Marco.