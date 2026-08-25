Peligroso sobrepaso en la Ruta 7: un auto impactó contra una moto y el conductor quedó internado

El vehículo intentó hacer un adelantamiento y terminó chocando contra la moto. El motociclista sufrió heridas y permanece internado en el Hospital Natalio Burd.

El incidente vial se registró a las 7:40 de esta mañana sobre la Ruta 7.

Un impactante siniestro vial se registró esta mañana sobre la Ruta 7 , en el sector que divide Vista Alegre Sur y Norte , frente a la empresa Andino. Un vehículo que intentó hacer un adelantamiento , chocó contra una motocicleta y le provocó graves heridas al conductor del rodado menor, que debió ser trasladado de urgencia al hospital Natalio Burd.

El incidente se registró cerca de las 7:40 , entre Vista Alegre Sur y Norte , cuando un vehículo Renault Sandero , conducido por una mujer de 33 años que viajaba con una nena de 11 años de acompañante, intentó realizar un adelantamiento y terminó chocando contra una motocicleta Keller 200 cc que circulaba en el mismo sentido.

El impacto del vehículo provocó que el rodado menor perdiera el control, lo que generó que la moto termine derrapando y cayendo sobre la banquina . El motociclista sufrió lesiones en distintas partes de su cuerpo, lo que movilizó un rápido operativo de emergencia para trasladar al herido en ambulancia hacia el Hospital Natalio Burd.

Se desconoce la edad del herido y el parte médico actual.

El motociclista fue trasladado al Hospital Natalio Burd.

El conductor sufrió heridas y fue trasladado al hospital Natalio Burd

Según informó el medio local Centenario Digital, durante el operativo se hizo presente el personal de la Comisaría 49 y de Tránsito Villa Obrera. Los agentes llevaron adelante el secuestro de la motocicleta y llevarla al destacamento para preservar el rodado para las posteriores pericias accidentológicas, determinar la mecánica del incidente y establecer eventuales responsabilidades.

Susto y evacuación en una escuela de Centenario: un camión chocó contra un nicho de gas

Un fuerte susto se vivió este martes en inmediaciones de la Escuela 124 de Centenario, luego de que un camión chocara un nicho de gas ubicado a pocos metros del establecimiento y provocara una importante fuga. Ante la situación, la escuela fue evacuada de manera preventiva mientras Bomberos Voluntarios trabajaban para controlar el escape.

La emergencia se produjo durante la mañana, sobre la exruta 234, y generó preocupación por la cercanía con la escuela y por el intenso movimiento de vehículos y estudiantes en ese sector.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, explicó en LU5 que el riesgo fue controlado y llevó tranquilidad a las familias y a la comunidad educativa: no se detectó acumulación de gas dentro de la escuela.

“Si bien la escuela decidió evacuar, no tenemos acumulación de gas dentro de la misma”, explicó Álvarez.

La fuga estaba a menos de 50 metros de la escuela

El nicho afectado se encuentra a menos de 50 metros del frente de la Escuela 124. Según explicó el jefe de Bomberos, se trataba de un nicho de tipo domiciliario que, aparentemente, no contaba con gabinete de protección.

El impacto provocó una pérdida considerable debido a que la instalación está vinculada con una cañería principal de gas. Por eso, el operativo se concentró inicialmente en controlar la fuga y evitar que la situación pudiera agravarse.

“Hay una importante pérdida teniendo en cuenta que es una cañería principal, pero recién pudimos controlar la fuga”, señaló Álvarez.

Una vez contenida la emergencia, los bomberos permanecieron en el lugar a la espera de personal de Camuzzi, que deberá realizar las tareas necesarias para normalizar la instalación y garantizar que el sector quede completamente seguro.

El camión habría maniobrado y no vio el nicho

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, el impacto habría sido provocado por un camión que ingresó a la chacra y, al realizar una maniobra, chocó contra el nicho. La instalación estaba ubicada precisamente en el ingreso de la chacra, dentro del radio de giro que utilizan los vehículos.

Según explicó Álvarez, todo indica que el conductor habría maniobrado sin advertir la presencia del nicho. Además, la instalación se encontraba descubierta y prácticamente mimetizada con la vegetación del sector.

“Estaba como mimetizado en el pastizal que hay acá en el costado”, describió el jefe del cuartel.

El impacto rompió la instalación y provocó una importante pérdida de gas. Por el momento, no se pudo determinar la identidad del conductor porque el camión se retiró del lugar y nadie se hizo responsable del daño.

“No hay nadie que se haya hecho cargo y se haya quedado en el lugar teniendo en cuenta lo que ha generado, sobre todo por el riesgo que genera también la pérdida de gas”, agregó Álvarez.