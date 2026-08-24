Mariano Gaido presentó la ciudad ante nuevos inversores en el Neuquén Day 2026

El intendente de Neuquén capital mostró las cifras del crecimiento de Neuquén capital y los proyectos para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta.

El intendente Mariano Gaido participó este lunes del Neuquén Day 2026, que se desarrolla en Buenos Aires, donde expuso ante políticos, empresarios e inversores algunos de los números de la capital neuquina y presentó los proyectos con los que el municipio busca acompañar el crecimiento generado alrededor de Vaca Muerta.

Neuquén Day 2026 fue encabezada por el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa , y fue diseñada para atraer inversiones nacionales e internacionales.

La provincia llegó con Vaca Muerta como principal carta de presentación , pero también con la intención de mostrar qué otros negocios, servicios e industrias pueden crecer alrededor del desarrollo energético.

La administración de los recursos fue uno de los primeros puntos que el intendente Gaido puso sobre la mesa. Aseguró que el municipio lleva seis años con resultados positivos y vinculó ese orden de las cuentas con el nivel de obra pública que mantiene la ciudad.

“Hace seis años que estamos en la gestión, todos los meses superávit, y es un superávit que se transforma en obras, que se transforma en políticas públicas de crecimiento”, remarcó.

En su alocución, entre otros puntos, subrayó que el 25% del presupuesto municipal se destina a personal y el 42% a obras. Pero buena parte de su exposición estuvo centrada en mostrar la velocidad con la que está creciendo Neuquén.

El año pasado, señaló, se registraron unas 21 mil nuevas familias en la ciudad y para este año la proyección asciende a entre 25 mil y 27 mil. También indicó que la desocupación en el conglomerado neuquino se ubica en el 2,3%, muy por debajo de la media nacional.

El movimiento cotidiano de la capital fue otro de los datos que utilizó para dimensionar esta expansión: mientras unas 350 mil personas permanecen en la ciudad durante la noche, durante el día la cifra llega a alrededor de 700 mil por el ingreso de quienes trabajan, estudian, compran o realizan trámites. A esto se suman unos 236 mil vehículos que ingresan diariamente.

NEUQUÉN DAY: UNA PROVINCIA QUE AVANZA



En el Neuquén Day mostramos una de nuestras mayores fortalezas: construimos entre todos una sustentabilidad social que nos permite pensar y planificar a largo plazo.



Con nuevas rutas, destinos turísticos, hoteles y más tierras bajo riego,… pic.twitter.com/JLjtA4rpU8 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 24, 2026

En ese escenario, Gaido defendió la inversión realizada en servicios y transporte público. Mencionó una flota de 260 colectivos cero kilómetro, el boleto estudiantil gratuito y un crecimiento del 61,6% en la cantidad de pasajeros.

“Las grandes ciudades del mundo apuestan al transporte público”, planteó al explicar la decisión de fortalecer el sistema.

Del petróleo a nuevas actividades

Aunque Vaca Muerta atravesó toda la presentación, el intendente planteó que el desafío pasa ahora por aprovechar ese desarrollo para ampliar la matriz económica de la ciudad. Allí ubicó al Polo Científico Tecnológico como una de las principales apuestas de los próximos años.

Actualmente, hay dos edificios inaugurados y ya comenzó la construcción de un tercero. En el predio funciona además el Instituto Vaca Muerta, orientado a la capacitación y al desarrollo de conocimiento vinculado con la industria hidrocarburífera.

Gaido indicó que la inversión realizada en el sector alcanza los 50 millones de dólares.

El nuevo edificio tendrá un perfil diferente: estará destinado a investigación médica, oncología, biomedicina y biotecnología, con la intención de avanzar en la conformación de un distrito médico en la capital.

“Ya comenzó a construirse el tercer edificio con esta finalidad”, confirmó el jefe comunal.

Un parque industrial para acompañar a Vaca Muerta

Entre otros aspectos, Gaido también presentó el desarrollo del nuevo Parque Industrial, proyectado sobre 1.200 hectáreas. La propuesta contempla la instalación de unas mil empresas, 20 mil puestos de trabajo registrados y una inversión cercana a los 300 millones de dólares en infraestructura.

LA TRANSFORMACIÓN DE NEUQUÉN ESTÁ EN MARCHA



En Buenos Aires realizamos el Neuquén Day, un encuentro que reunió a sectores que tienen la capacidad y la decisión de acompañar esta transformación que llevamos adelante en nuestra provincia.



No es un desafío sectorial ni partidario:… pic.twitter.com/VDG2bNknM4 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 24, 2026

Para incentivar la radicación de firmas locales, el intendente neuquino destacó beneficios impositivos que incluyen hasta diez años sin impuestos para empresas neuquinas que inviertan y generen empleo en el lugar.