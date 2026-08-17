Neuquén crece sin parar: recibió 70 nuevos habitantes por día en la primera mitad de 2026

Más de 13 mil personas cambiaron su domicilio a Neuquén en el primer semestre del año. El crecimiento poblacional de la región es cuatro veces superior al de la media nacional.

La provincia de Neuquén recibió 71 nuevos habitantes por día en el primer semestre de 2026 y se consolidó como uno de los principales destinos de la migración interna en la Argentina. A partir del desarrollo económico impulsado por la actividad en Vaca Muerta, el crecimiento poblacional de la región es cuatro veces superior al de la media nacional.

De acuerdo con la información suministrada por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y procesada por la dirección provincial de Registros Civiles, durante el primer semestre de 2026 se registraron 13.147 trámites de cambio de domicilio hacia la provincia, correspondientes a ciudadanos provenientes de distintas jurisdicciones argentinas.

En promedio, 71 personas se mudaron cada día desde distintos puntos del país a la provincia de Neuquén, por lo que se calcula que más de 20 familias eligen cada jornada a la región como su nuevo hogar. La mayoría se mudan desde provincias limítrofes, como Mendoza o Río Negro, aunque también llegan habitantes desde puntos más lejanos.

Si se analiza el origen de los migrantes, se observa que la mayoría llegan desde Río Negro, con 2.160 trámites; seguido por Buenos Aires, con 1.965; Mendoza, con 1.419; Chubut, con 1.169; y Salta, con 1.125 cambios de domicilio.

El movimiento registrado durante los primeros seis meses del año se produce en un contexto de fuerte crecimiento económico, impulsado por el desarrollo energético de Vaca Muerta.

Este boom demográfico plantea desafíos en el desarrollo de políticas públicas orientadas a ampliar el acceso a servicios esenciales como la educación, la salud y la seguridad. El gobernador Rolando Figueroa aseguró que los recursos que llegan en concepto de regalías petrolera o gasíferas son "todo costo" para la provincia, que debe hacer frente a una demanda cada vez más acelerada de obras y servicios.

Un crecimiento poblacional sostenido

Los datos también muestran una tendencia sostenida respecto del último año. Durante todo 2025 se registraron 21.091 cambios de domicilio hacia la provincia. En apenas el primer semestre de 2026 ya se alcanzó el 62,3 por ciento de ese total, consolidando a Neuquén como uno de los principales polos de atracción de la Argentina.

La población de Neuquén crece pero no lo muestran los registros oficiales de Nación.

La variación demográfica no es una novedad para Neuquén: la dinámica observada durante este año se inscribe en una tendencia de crecimiento poblacional que la provincia viene registrando desde hace más de una década. Según los datos del Censo Nacional 2022, Neuquén fue la segunda jurisdicción de mayor crecimiento poblacional del país entre 2010 y 2022, con un incremento cercano al 32%, incorporando más de 175 mil habitantes en ese período.

Desde el gobierno neuquino aseguraron que el crecimiento poblacional tiene su correlato en el modelo de gestión impulsado por Figueroa para conjugar el desarrollo económico con una planificación que permita sostener la calidad de vida y garantizar oportunidades para quienes ya viven en la provincia.

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Neuquén es una provincia abierta a quienes llegan a aportar al desarrollo, pero se considera que el crecimiento debe darse de manera ordenada y con una premisa fundamental: los neuquinos son la prioridad.

En ese sentido, la actual gestión de gobierno apunta a reducir las desigualdades acumuladas por décadas -a las que Figueroa alude cuando habla de “deuda moral”-, ampliar la infraestructura necesaria y generar condiciones para que quienes nacieron o eligieron vivir en la provincia puedan acceder a más oportunidades. Hoy, los neuquinos tienen prioridad en los puestos de trabajo y las capacitaciones laborales. Por eso, venir a Neuquén sin trabajo es un problema.

La proyección hacia 2030

Frente a esta expansión, el Gobierno neuquino impulsa una planificación estratégica con horizonte al 2030, destinada a reducir un déficit de infraestructura estimado en 4.000 millones de dólares e impulsa un plan de inversiones en rutas, viviendas, educación, salud, seguridad y servicios esenciales, acompañado por acuerdos con el sector privado para sostener el crecimiento derivado del desarrollo de Vaca Muerta.

Uno de los ejes centrales es el Plan Vial, que prevé ampliar la red pavimentada provincial desde los actuales 1.050 kilómetros hasta 2.050 kilómetros. Para ello se proyecta la construcción de 1.000 kilómetros de nuevas rutas y la repavimentación de 650 kilómetros de la red existente, con el objetivo de acompañar el crecimiento de la actividad económica y mejorar la conectividad territorial.

En el último año se sumaron más de 21.000 nuevos neuquinos en total, de los cuales 4.000 son niños, lo que implica la necesidad de construir 160 nuevas aulas por año. El acceso a la vivienda constituye otro de los desafíos. El gobierno provincial lo afronta mediante el programa Neuquén Habita, pero también aquí la prioridad absoluta para quienes ya llevan años viviendo en la provincia. El gobierno proyecta 32.000 soluciones habitacionales con una inversión estimada en 450 millones de dólares y el otorgamiento de créditos hipotecarios no bancarios.

Según los datos presentados, a seis meses del lanzamiento del programa ya se contabilizan 32.449 soluciones habitacionales, de las cuales 3.296 fueron finalizadas, 7.387 se encuentran en ejecución y 21.766 continúan en distintas etapas de gestión. El plan no sólo incluye viviendas, sino también loteos y otras soluciones.

Las inversiones que realiza la provincia también alcanzan a los servicios esenciales. Entre las principales obras se destacan el Plan Integral de Gas para zonas rurales y cordilleranas, la construcción de 245 kilómetros de líneas de alta tensión, con una inversión de 153 millones de dólares, y obras de potabilización y tratamiento de agua por 200.000 millones de pesos.

Inversiones en educación

En materia de educación, el programa contempla la erradicación definitiva de las escuelas tráiler, la ejecución de más de 700 aulas nuevas y refaccionadas, la construcción, ampliación o remodelación de más de 70 establecimientos educativos y el desarrollo de 100.000 metros cuadrados de nueva infraestructura escolar, de los cuales 65.000 metros cuadrados corresponden a escuelas técnicas.

En seguridad, la estrategia contempla un plan de 45 obras de infraestructura, la construcción de 31.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones penitenciarias y la incorporación de más de 670 plazas carcelarias, como parte del fortalecimiento del sistema de seguridad provincial.

Como complemento de la inversión pública, el Gobierno provincial consolidó una política de articulación con el sector privado, especialmente con las empresas operadoras de la industria hidrocarburífera. Entre las exigencias planteadas figuran aportes para el financiamiento de becas (Plan Provincial de Becas Gregorio Álvarez), programas de formación para el empleo, convenios para infraestructura vial y un mayor nivel de contratación de empresas locales, con el propósito de que el crecimiento económico derivado de Vaca Muerta se traduzca en desarrollo e infraestructura para toda la provincia.