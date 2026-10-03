Nueva alerta por viento y nieve para el inicio del finde en Neuquén

Un temporal atraviesa el sector Oeste de la provincia. Emitieron alerta por viento y nevadas para un sector importante del territorio neuquino para este inicio de fin de semana.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informaron a la comunidad que para este sábado rige una alerta amarilla por viento para gran parte de la provincia y otra por nevadas para el extremo sur neuquino.

La alerta amarilla por nieve afectará a partir de la mañana y se extenderá hasta la tarde en la zona de Los Lagos. El organismo nacional explicó - a través de sus canales de comunicación- que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. "Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm. En las regiones de menor elevación, la precipitación puede darse en forma de lluvia y/o nieve", puntualizaron.

En tanto que, en el Oeste territorial, sobre la franja cordillerana que va del centro al norte regirá una alerta amarilla por viento. El sector afectado por este fenómeno comprenderá el Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal y Sur de Minas.

Mientras que regirá ambas alertas en un sector de la Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar y Sur de Aluminé.

Qué se espera en la capital provincial para el finde

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa que durante el fin de semana en la región persistirá el viento moderado con ráfagas fuertes, anticipándose un descenso térmico para el inicio de la semana entrante.

Se prevé que durante el día esté el cielo mayormente cubierto con una temperatura que llegará a los 19 grados, con viento fuerte y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Mientras que por la noche la temperatura descenderá a los 3 grados y las ráfagas de viento continuarán con la misma intensidad.

Por su parte, el pronóstico del organismo nacional para el sábado anticipa que por la madrugada la temepratura estará en los 6 grados con viento fierte y ráfagas de casi 60 kilómetros por hora. Por la mañana continuará en ascenso la temperatura y el viento. Ya en horas de la tarde las ráfagas rondarán los 80 kilómetros por hora en la ciudad de Neuquén y zona de influencia. La temperatura alcanzará los 17 grados de máxima.

Para el domingo el pronóstico indica que ascenderá levemente la temperatura, con una mínima de 7 grados y una máxima que alcanzará los 20 grados por la tarde bajo un cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Las ráfagas de viento disminuirán levemente, no superarán los 60 kilómetros por hora.