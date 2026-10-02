BPN festeja su mes aniversario con promociones y descuentos

El banco neuquino brindará hasta 12 cuotas sin interés y un 10% de reintegro en las compras, sin tope, para los festejos de aniversario y Día de la Madre.

El Banco Provincia del Neuquén ( BPN ) cumple 66 años y lo celebra junto con sus clientes con promociones especiales , financiación y descuentos que abarcan a más de 500 comercios adheridos de toda la provincia.

Las propuestas estarán vigentes durante octubre e incluyen beneficios exclusivos para compras realizadas con tarjetas de crédito Confiable, Visa y Mastercard emitidas por BPN, con opciones de financiación de hasta 12 cuotas sin interés y reintegros sin tope en una amplia variedad de rubros.

La primera acción promocional se desarrollará del 1 al 7 de octubre con una financiación especial por el Aniversario BPN. Durante esos días, quienes realicen sus compras con tarjeta de crédito Confiable podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés y un 10% de reintegro, sin tope. Por su parte, las compras realizadas con tarjetas Visa y Mastercard de BPN contarán con hasta 6 cuotas sin interés.

La promoción alcanza a los rubros servicios turísticos, alojamiento, neumáticos y servicios de automotor, transporte, agencias de turismo, artículos de pesca y alquileres varios, colchonerías, motos y bicicleterías.

Además, del 12 al 18 de octubre tendrá lugar la promoción Súper Días “Semana de Mamá”, una propuesta especialmente pensada para quienes buscan el regalo ideal para celebrar el Día de la Madre.

Los beneficios volverán a estar presentes en esta promoción con hasta 12 cuotas sin interés y un 10% de reintegro sin tope para quienes utilicen tarjeta de crédito Confiable a la hora de abonar. Mientras que para las compras realizadas con tarjetas Visa y Mastercard de BPN accederán a hasta 6 cuotas, también sin interés.

La iniciativa alcanzará una amplia variedad de comercios de los rubros indumentaria, calzado, marroquinería, electrónica y computación, deportes, librerías, perfumería, joyería y regalería, vinoteca, viveros y florería, peluquerías, ópticas, estéticas, bicicleterías, artículos del hogar, artículos para el deporte, motos, monopatines, neumáticos y servicios de automotor.

Con estas acciones, BPN reafirma su compromiso de acompañar a las familias neuquinas, promoviendo el consumo, fortaleciendo el comercio local y ofreciendo herramientas de financiación accesibles para que más personas puedan concretar sus proyectos y celebrar fechas especiales con importantes beneficios.

Para conocer el detalle de los comercios adheridos y las condiciones de cada promoción, se puede consultar en www.bpn.com.ar o visitar la cuenta oficial de Instagram @bancoprovincianeuquen. Además, quienes aún no cuenten con tarjetas de la entidad pueden solicitarlas de manera online a través de la web de BPN y aprovechar todos sus beneficios.

Un camino con 66 años de trayectoria

Este 3 de octubre el Banco Provincia del Neuquén celebra un nuevo aniversario, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y social de la provincia.

Desde su creación por ley en 1958 y con el objetivo de promover las actividades productivas y brindar servicios financieros al interior neuquino, BPN ha recorrido un extenso camino de crecimiento y consolidación.

La institución abrió sus puertas al público el 3 de octubre de 1960, en el edificio de Avenida Argentina 45 de la ciudad de Neuquén. Hoy, cuenta con 66 sedes de atención y 255 cajeros automáticos distribuidos en todo el territorio provincial (incluyendo un servicio de banca móvil). El banco continúa fortaleciendo su presencia y cercanía con la comunidad.

En los últimos dos años se inauguraron nueve puestos de promoción permanente en localidades del interior como Taquimilán, Los Guañacos, Tricao Malal, Bajada del Agrio, Los Miches, Manzano Amargo, Varvarco, Barrancas y Las Coloradas. Y se proyecta una nueva oficina a inaugurar próximamente en Villa del Nahueve. Estas oficinas brindan atención fija de lunes a viernes, inaugurando una nueva etapa de cercanía y presencia permanente en ciudades que no contaban con este servicio.

Claudio Espinoza

Además, el banco continúa en un proceso de transformación digital, con un nuevo Home Banking con interfaz renovada, mayor accesibilidad y nuevas funcionalidades. También se sumaron herramientas como la solicitud de turnos y la Fila Virtual, que permite gestionar trámites presenciales en tiempo real desde el celular, y se incorporaron funcionalidades como la compra y venta de dólares, notificaciones push y un buzón de novedades, todo pensado para ofrecer una experiencia digital moderna, ágil y centrada en las necesidades de los clientes. Actualmente, el equipo sigue trabajando para sumar nuevas funcionalidades que se incorporarán en los próximos meses.

BPN celebra un nuevo aniversario y renueva su compromiso de seguir acompañando a la comunidad con herramientas financieras accesibles, beneficios concretos y propuestas que impulsan el consumo y la actividad económica. Desde hace 66 años, la entidad trabaja junto con las familias, comercios y empresas neuquinas, consolidando su presencia en toda la provincia.