Figueroa en la Argentina Week: "La mirada hacia adelante es nuestra hoja de ruta"

En París, el gobernador destacó la seguridad jurídica y el gas con metano casi cero como la llave para llegar a Europa, Japón y Corea del Sur.

“La seguridad jurídica, la seguridad política y la mirada hacia adelante están plenamente vigentes en todos nuestros pensamientos y en nuestra hoja de ruta”, destacó este jueves el gobernador Rolando Figueroa durante su exposición en la Argentina Week , que se desarrolla en París , Francia .

Luego de la apertura que realizó el presidente Javier Milei, Figueroa participó del panel sobre el “Gas argentino en el mercado mundial”. Lo compartió con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck ; el director ejecutivo de SEFE Group, Egbert Laege y el CEO de Pan American Energy , Marcos Bulgheroni .

El mandatario provincial explicó durante su exposición que Neuquén es un proveedor confiable de energía para los mercados europeos y manifestó que el evento representa una oportunidad para mostrar lo que los neuquinos y los patagónicos “tenemos para ofrecerle al mundo”.

Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck en el Argentina Week en París, junto al presidente Javier Milei, funcionarios y empresarios.

“La calidad de producción con metano cercano a cero para nosotros es muy importante para poder abastecer el mercado europeo, para ir a Japón y Corea del Sur”, aseveró el gobernador.

Rolando Figueroa en París: trabajo conjunto con Alberto Weretilneck

Figueroa remarcó la seguridad jurídica que ofrece Neuquén y la importancia del trabajo conjunto con Río Negro para el desarrollo del proyecto de GNL. “Las dos provincias tenemos muchísima historia en esto”, señaló.

Destacó la tarea de Weretilneck porque “proyectó un puerto patagónico en la vecina provincia de Río Negro, que nos va a dar la posibilidad de salir al mundo con una calidad de producción diferenciada”.

“La calidad de producción con metano cercano a cero para nosotros es muy importante para poder abastecer el mercado europeo, para ir a Japón y Corea del Sur” - Rolando Figueroa. “La calidad de producción con metano cercano a cero para nosotros es muy importante para poder abastecer el mercado europeo, para ir a Japón y Corea del Sur” - Rolando Figueroa.

“No podemos fijar el precio por decreto; el mercado pone ese precio”, manifestó Figueroa y añadió: “Tenemos que ser competitivos y todos los actores hicimos las cosas para que esto pueda resolverse de esa manera”.

“Fue muy importante la participación de todos los actores, tanto privados como públicos. Siempre rescato el trabajo que lleva adelante el sindicato con sus trabajadores y a las empresas locales, que para nosotros son fundamentales”, expresó.

TENEMOS LA MIRADA PUESTA HACIA ADELANTE



Luego de la apertura de la #ArgentinaWeek que realizó el presidente @JMilei, participamos junto a @Weretilneck, Egbert Laege, del SEFE Group, y @MBulgheroniOk, de @PAEArgentina, del panel sobre el “Gas argentino en el mercado mundial”.… pic.twitter.com/sQ8RTAyK2x — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 1, 2026

Señaló que cuando se comenzó a redactar la nueva Ley de Hidrocarburos se fijaron “reglas claras” y, además, “se cambió el paradigma totalmente en la redacción de la norma”. “Ya no era para paliar la escasez y para el mercado local, sino que se estaba mirando la posibilidad de generar inversiones para que, en este paradigma de la abundancia, podamos venderle al mundo”, agregó.

También se refirió a la relevancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y consideró que “es tan importante para nosotros en toda la cadena de valor, porque genera la posibilidad de ser mucho más competitivos”.

“A su vez, en una industria como el gas y el petróleo, genera una aceleración de las inversiones”, aseveró.

“La Argentina está construyendo su lugar en el mundo y su proyección”, indicó y consideró que “este es un desafío generacional”. “Creo que es la última gran oportunidad que tienen mi provincia y la Argentina”, finalizó.

Generar confianza en los mercados europeos

Durante la apertura, el presidente Milei destacó el cambio que atraviesa la Argentina en materia energética y puso a Neuquén en el centro de la oportunidad de abastecer al mundo. Señaló que el país pasó de enfrentar el riesgo de quedarse sin gas durante los inviernos a firmar contratos para abastecer a Europa, y destacó el desarrollo del proyecto Argentina LNG, entre YPF, ENI y XRG; que prevé producir gas natural licuado a partir de los recursos de Vaca Muerta.

En este sentido, Milei remarcó la importancia de generar confianza para atraer inversiones y desarrollar nuevos mercados.

“Durante estos últimos años, Europa aprendió lo costoso que es depender de proveedores poco confiables”, dijo.

Y agregó que la Argentina puede ofrecer “energía abundante desde una región pacífica, alineada con los valores de Occidente y lejos de cualquier tipo de conflicto”.

Para Neuquén, esta perspectiva representa la posibilidad de llevar al mundo el producto del trabajo de los neuquinos, transformando los recursos de Vaca Muerta en energía, inversiones, empleo y nuevas oportunidades de desarrollo.