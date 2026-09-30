Pasajeros frustraron un supuesto atentado en un vuelo: el impactante video del piloto herido

El avión había lanzado una señal de emergencia y se vivieron momentos de terror. El gobierno afirmó que "querían estrellar el avión y asesinar a 180 israelíes".

Los pasajeros lograron grabar el momento en el que atendieron al piloto del avión de Flydubai.

Un avión sufrió un impactante hecho que fue catalogado por las autoridades israelíes como un atentado terrorista, mientras cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos e Israel y tuvo que aterrizar de emergencia. Hubo gritos, momentos de desesperación entre los 180 pasajeros y un piloto terminó herido.

El incidente generó momentos de pánico en el aire cuando el vuelo FZ 1073 desde Dubái hacia Tel Aviv, tuvo que concretar un aterrizaje de emergencia en la base aeroportuaria de Tabuk, ubicada en Arabia Saudita.

De acuerdo a lo que se conoció en un primer momento, el copiloto apuñaló al piloto dentro de la cabina e intentó estrellar la aeronave con los pasajeros a bordo. La intervención de un grupo de viajeros israelíes fue vital, ya que irrumpieron y redujeron al agresor.

En las últimas horas, las autoridades y organismos de seguridad israelíes confirmaron que el incidente se trató de un atentado y, según reveló el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir: "Era un atentado, quería estrellar el avión y asesinar a 180 israelíes", dijo.

Las impactantes imágenes de los pasajeros tratando de contener al piloto herido

Los pasajeros lograron grabar el momento en el que atendieron al piloto del avión de Flydubai, donde se puede observar manchas de sangre y dos personas tendidas en el suelo.

"Escuchamos gritos en el avión. Después (los pasajeros) abrieron la puerta de la cabina y vimos sangre. Alguien apuñaló al piloto con un cuchillo pequeño", relató una mujer en declaraciones al diario israelí Ynet.

Un video realizado por los propios pasajeros muestra el momento en que atendieron al piloto apuñalado y permiten observar al hombre en el momento en que recibe asistencia dentro de la aeronave. En el mismo, se puede ver al hombre cubierto de sangre en el rostro y su ropa.

"El avión estaba cayendo en picada"

Según reveló uno de los pasajeros en diálogo con el diario Jerusalem Post, fueron los ocupantes de los primeros asientos quienes se dieron cuenta de lo que ocurría dentro de lo ocurrido. "El atacante intentaba empujar al otro piloto hacia afuera, aparentemente para tomar el control él solo. Los pasajeros israelíes sentados cerca de la parte delantera corrieron hacia el lugar del forcejeo", explicó.

Fue en ese momento que otros de los pasajeros a bordo comenzaron a forcejear con el agresor, a quienes lograron inmovilizar con los cargadores de celulares. Mientras tanto, él se concentró en llevar a los dos pilotos adicionales que estaban a bordo hacia la cabina.

"El avión estaba en picada. Los hombres que podían pilotarlo se habían quedado paralizados y tuve que sacudirlos para que se movieran hacia adelante y tomaran el control del avión, porque estaba cayendo en picada", reveló. Un video grabado por un pasajero comenzó a circular en redes sociales y logra captar el pánico a bordo del vuelo de Flydubai cuando caía a gran velocidad.

Durante el trayecto, la aeronave experimentó un descenso abrupto de aproximadamente cuatro mil metros —cayendo desde los 33.000 pies hasta los 17.000 pies en un minuto—, mientras emitía de manera sucesiva códigos de alerta en los sistemas de seguimiento público como FlightRadar24.

"Era un atentado, quería estrellar el avión y asesinar a 180 israelíes"

En las últimas horas, las autoridades y organismos de seguridad israelíes confirmaron que el incidente se trató de un atentado y, según reveló el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir: "Era un atentado, quería estrellar el avión y asesinar a 180 israelíes", dijo.

Un funcionario israelí declaró a The Jerusalem Post que "se evitó por poco una catástrofe mayor". El primer ministro Benjamin Netanyahu había convocado una reunión de seguridad con funcionarios de defensa, según reveló el mismo medio.

El funcionario indicó que todos los pasajeros están fuera de peligro y que "el piloto que los apuñaló ha sido arrestado y está siendo interrogado por las autoridades saudíes. Mantenemos un contacto estrecho con las autoridades pertinentes para garantizar la seguridad de los pasajeros y su regreso a Israel".