Neuquén y Chile acordaron avanzar en un nuevo vínculo comercial y turístico

La FEEN y el comercio de Los Ríos impulsan una agenda binacional para agilizar aduanas y fomentar el turismo.

El vínculo entre Neuquén y las regiones del sur de Chile busca trascender el ámbito del turismo y convertirse en una relación con oportunidades concretas para empresarios y emprendedores de ambos lados de la cordillera. Ese es el objetivo principal del acuerdo de cooperación firmado en Valdivia entre la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN) y la Federación Gremial Regional de Cámaras de Comercio de Los Ríos.

El convenio surgió a partir de los contactos generados durante la Reunión del Comité de Integración Los Lagos y plantea una agenda amplia, que incluye el desarrollo de circuitos turísticos binacionales, el intercambio de alimentos y productos, la posibilidad de agilizar trámites aduaneros y la compatibilización de protocolos sanitarios entre Argentina y Chile.

Fernando Zurita, presidente de la FEEN, explicó que el documento fue elaborado durante tres jornadas de trabajo en Valdivia y que la intención es evitar que el acuerdo quede solamente como una firma institucional. Según planteó, el desafío ahora es transformar los compromisos en acciones que tengan un impacto económico real para las dos regiones, en línea con los proyectos de integración comercial y logística con el Biobío y la consolidación del Paso Pichachén como nodo bioceánico .

Un acuerdo que busca pasar de los papeles a los negocios

La propuesta contempla trabajar sobre diferentes actividades comerciales. Uno de los puntos que aparece como prioridad es el intercambio de alimentos, impulsando la iniciativa para sumar empresas a la matriz exportadora regional, para lo cual se buscará avanzar en la compatibilización de los requisitos y protocolos que deben cumplir los productos para ingresar de un país al otro.

En ese trabajo participan organismos vinculados al control sanitario y alimentario de ambos países. La intención es detectar las diferencias entre las normativas y buscar mecanismos que permitan que determinados productos puedan cruzar la frontera con mayor facilidad.

Zurita mencionó como ejemplo el caso de una sidra elaborada por una persona vinculada tanto con Argentina como con Chile, que actualmente encuentra dificultades para comercializar su producción a ambos lados de la cordillera. También señaló el interés por facilitar el ingreso y la venta de productos regionales, como mermeladas, siempre dentro de las exigencias sanitarias correspondientes.

La discusión también alcanzó a otros sectores. Entre ellos aparece la madera, con la posibilidad de avanzar en un intercambio que permita responder a las necesidades de productores y empresas de ambos territorios, sumado al impulso de un nuevo corredor de integración con Chile.

Otro de los objetivos es analizar alternativas para agilizar los procedimientos aduaneros y optimizar el tránsito en los corredores viales hacia los pasos a Chile, una cuestión estratégica respaldada por la proyección de obras viales para consolidar el corredor binacional y el proyecto de un paso fronterizo asfaltado en el norte neuquino.

Turismo: una propuesta para recorrer los dos países

El acuerdo también apunta a construir una oferta turística que integre a Neuquén con distintos destinos de Chile.

La idea es que un visitante pueda comenzar su recorrido en territorio neuquino y continuar luego su viaje hacia alguna de las localidades de la Región de Los Ríos u otras zonas del sur chileno. De esta manera, los empresarios buscan ofrecer experiencias complementarias en lugar de pensar los destinos de ambos países como una competencia.

En este sentido, la FEEN participó de una mesa de turismo convocada por ProChile después de la reunión del Comité de Integración. Allí se analizaron posibilidades de cooperación entre prestadores de ambos lados de la cordillera.

Entre las alternativas aparecen los alojamientos, las actividades de pesca, las experiencias vinculadas con comunidades mapuches y los atractivos naturales de la zona cordillerana. El objetivo es generar paquetes o propuestas que permitan combinar destinos argentinos y chilenos en un mismo viaje.

Fernando Zurita en el último encuentro binacional.

Villa Pehuenia aparece además como uno de los puntos donde ya existen experiencias y contactos que podrían profundizarse. La intención es que los visitantes tengan motivos para permanecer más tiempo en la región y puedan conocer atractivos ubicados a ambos lados de la frontera.

Una agenda que tendrá continuidad

El acuerdo cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Neuquén y de la Cancillería argentina, según explicó Zurita. Para los empresarios, esa participación resulta importante para avanzar en cuestiones que exceden las decisiones del sector privado y requieren coordinación entre organismos públicos de ambos países.

El trabajo tendrá continuidad en las próximas semanas. La FEEN prevé mantener una reunión virtual con el presidente de la Cámara de Comercio de Valdivia, Zúñiga, para conocer qué información reunieron los operadores y empresarios chilenos y definir las primeras acciones concretas.

Además, la intención es llegar a la próxima reunión del Comité de Integración con avances que permitan mostrar resultados. El encuentro se realiza alternativamente en Argentina y Chile. La edición de este año tuvo como sede a Valdivia y la próxima está prevista en Lago Puelo, en Chubut.

La mirada de los empresarios apunta a sostener el vínculo más allá de los cambios de precios y de las diferencias económicas que puedan existir entre ambos países en determinados momentos.

“Tenemos que pensar en mediano y largo plazo”, planteó Zurita durante la entrevista, al señalar que una actividad comercial o turística no puede depender únicamente de qué país resulte más barato en un momento determinado.

Para el titular de la FEEN, los mercados se construyen con continuidad y requieren relaciones sostenidas entre empresarios, prestadores y organismos públicos.

Omar Novoa

El desafío, ahora, será convertir el acuerdo firmado en Valdivia en una agenda de trabajo concreta. La próxima etapa será definir qué productos pueden comenzar a intercambiarse, qué trámites pueden simplificarse y qué propuestas turísticas pueden ofrecerse de manera conjunta.

La meta es que cuando empresarios argentinos y chilenos vuelvan a encontrarse en Lago Puelo no tengan solamente un nuevo documento para firmar, sino también los primeros resultados de una relación comercial y turística que busca consolidarse a través de la cordillera.