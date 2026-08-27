Integración entre Neuquén y el Biobío: el megaproyecto vial que unirá Vaca Muerta con el Pacífico a través de Chile

El gobernador Rolando Figueroa participó este jueves en Concepción en un encuentro binacional entre la provincia del Neuquén y la región chilena del Biobío, que reunió a autoridades y empresarios de los sectores energético, industrial y de puertos y logística.

El objetivo, según se indicó desde el gobierno provincial, fue fortalecer la integración comercial, energética y logística entre Biobío y Neuquén y elaborar una agenda de trabajo para los próximos meses.

Tres de los aspectos puntuales que se analizaron como oportunidades fueron la profundización de la integración gasífera , la posibilidad de que Biobío sea una salida para el gas de Vaca Muerta y el trabajo sobre los servicios logísticos, industriales y de conocimiento.

“La integración tiene que ser una realidad”, destacó Figueroa en su discurso y aseguró que Neuquén y Biobío “estamos en el momento oportuno para integrarnos y crecer”. Dijo que ambas jurisdicciones “tenemos una historia común” y consideró que es importante seguir escribiéndola.

El gobernador remarcó que “la integración tiene que ser física como verdaderamente nos merecemos” y afirmó que, por ese motivo, desde el Gobierno neuquino se está trabajando en una serie de obras de conectividad vial.

Corredor bioceánico

“La región quizás con más progreso que tiene en el interior Chile, que es Bíobío, no la tenemos conectada con el norte de Neuquén”, dijo y agregó: “Entonces, en marzo vamos a comenzar la obra de pavimentación del paso internacional Pichachén. Estamos haciendo un corredor bioceánico que puede venir desde la provincia de Río Negro, desde La Pampa o desde Buenos Aires”.

Explicó que el paso Pichachén permite ingresar a Chile por el norte de la provincia del Neuquén y recalcó que “estamos haciendo más de 200 kilómetros de rutas para lograr ese corredor bioceánico. Lo vamos a completar en el corto plazo”.

Comentó que, con el gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman García, “venimos trabajando por esta integración de la aduana de Pichachén” y aseveró que “aquel paso olvidado” terminará “siendo realidad”.

BIOBÍO Y NEUQUÉN: MÁS INTEGRACIÓN, MÁS OPORTUNIDADES



Seguimos fortaleciendo una agenda común para profundizar la integración comercial, energética y logística entre Biobío y Neuquén.



Agradezco al gobernador de la Región del Biobío, @sgiacamang , el expresidente de Chile… pic.twitter.com/JKjzCk2JMU — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 27, 2026

Informó que desde Neuquén “estamos construyendo una ruta paralela a la Cordillera de los Andes y a la ruta 40”. “Estamos haciendo la unión de 750 kilómetros de rutas; va a unir 20 pueblos, 20 lagos y todos los pasos internacionales que tenemos con Chile. Hoy tenemos tres pasos pavimentados y vamos a hacer otros tres”, añadió.

Obras

“Estamos haciendo en cuatro años lo que la provincia del Neuquén hizo en toda su historia”, destacó el gobernador e informó que en marzo se terminará de pavimentar el paso Mamuil Malal. Además, adelantó que se proyecta iniciar el asfalto del paso Hua Hum en 2028. “Los corredores viales de la provincia del Neuquén con Chile van a ser muy fluidos”, dijo y remarcó: “Tenemos el financiamiento, estamos en todo el proceso licitatorio y estamos avanzando”.

Por otra parte, Figueroa detalló que, con el 1,5% de la población, hoy Neuquén es la cuarta provincia que más exporta del país y aporta más del 6% del Producto Bruto Interno de la Argentina. “Somos una provincia que fundamentalmente hoy estamos produciendo gas y petróleo”, dijo y expresó: “Es importante mencionar esto porque ha cambiado el paradigma”.

Recordó el tratado que firmaron en la década de 1990 los expresidentes Carlos Menem y Eduardo Frei para la integración gasífera entre ambos países y consideró: “Había una excelente intención, pero hubo un declino de los yacimientos convencionales. No había más gas y petróleo. Con ese declino y sabiendo de la autodeterminación que brinda la energía, Argentina se cerró”.

Figueroa dijo que “ese tratado ha sido una huella que tenemos que transformarla en un trabajo conjunto y en un aprendizaje, no en una herida de lo que terminó pasando”. Por último, manifestó que “la realidad terminó cambiando” con la posibilidad técnica para poder extraer gas y petróleo de la roca de los yacimientos no convencionales.

También estuvieron presentes el gobernador anfitrión Sergio Giacaman García; la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón; el ex presidente de Chile, Eduardo Frei y el embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte. Por Neuquén, participaron la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi y los ministros de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig y de Energía, Gustavo Medele.