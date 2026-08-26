Toma del terreno privado: hay tres detenidos y serán imputados por la Justicia

Dos mujeres y un hombre, que forman parte del grupo de personas que ocupó un predio sobre calle Genco de Neuquén, fueron detenidos este miércoles.

Las tres personas fueron trasladadas a una unidad policial.

Por pedido del fiscal del caso, Juan Manuel Narváez , este miércoles tres personas fueron detenidas en el marco de la toma del predio privado de las calles Padre Genco y Fogwill en el oeste de la ciudad de Neuquén .

Esta tarde, el Ministerio Público Fiscal ( MPF ) ordenó la detención de dos mujeres y un hombre . La medida fue dispuesta luego de tres allanamientos ejecutados por personal del departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial, y autorizados por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.

Tras los procedimientos, realizados en los barrios Belén, La Estrella y Valentina Norte Rural , las tres personas quedaron alojadas en sede policial .

Durante los allanamientos también se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación que serán sometidos a peritajes.

Policías custodian el ingreso al predio y no dejan pasar con alimentos, agua y leña. Claudio Espinoza

Denuncia por usurpación de un terreno privado

La denuncia por la ocupación del predio privado ubicado en la calle Pedro Genco al 6.500, fue realizada por el propietario del terreno, quien señaló que el pasado 18 de agosto, alrededor de las 22:30, tomó conocimiento de la ocupación por parte de unas 100 personas que se instalaron con carpas.

La ocupación, conocida entre los vecinos como Toma La Rosa, comenzó el pasado martes, un día antes de la fecha que circulaba en una convocatoria difundida por redes sociales.

El predio, ubicado en cercanías de calle Fogwill, tenía previsto un desarrollo habitacional de magnitud con 240 unidades multifamiliares y 10 dúplex. La ocupación se produjo justo cuando estaban por iniciarse los trabajos para cercar el sector, lo que amplificó la repercusión del caso.

Patrullas policiales dentro del predio de la calle Genco. Claudio Espinoza

Formulación de cargos para los detenidos

En un comunicado, emitido esta noche, el Ministerio Público Fiscal informó que en las próximas horas el fiscal Narváez solicitará la audiencia de formulación de cargos contra las tres personas detenidas.

La causa se enmarca en el contexto de la investigación iniciada por la Justicia por el delito de usurpación.