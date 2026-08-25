Impactante video: así saqueaban la mercadería de un camión volcado en la Ruta 237

El siniestro ocurrió este lunes por la mañana. El chofer aseguró que se quedó sin frenos y debió ser hospitalizado.

El vuelco ocurrió este lunes por la mañana y derivó en un gran saqueo de productos.

Un impactante video registrado sobre la Ruta Nacional 237 mostró lo que ocurrió luego del vuelco de un camión en la zona de Collón Cura . Mientras la Policía trabajaba en el lugar y mantenía interrumpido el tránsito, muchas personas se acercaron hasta el vehículo accidentado y comenzaron a llevarse la mercadería que había quedado desparramada a un costado de la calzada.

Las imágenes fueron tomadas por automovilistas que permanecían detenidos a la espera de poder continuar su recorrido.

Desde los vehículos se podía observar a una gran cantidad de personas alrededor de la carga del camión, mientras retiraban distintos productos y se alejaban del sector.

“Mirá la gente cómo se lleva la mercadería”, expresó sorprendido el autor de uno de los videos al mismo tiempo que esperaba su turno para circular por la ruta.

"Se están llevando todo"

La escena se produjo luego del grave accidente ocurrido este lunes por la mañana a la altura del kilómetro 1400 de la Ruta 237, en el sector conocido como la Bajada de Collón Cura.

Mientras los efectivos policiales realizaban las tareas correspondientes por el siniestro, la circulación permaneció momentáneamente interrumpida. Fue durante esos minutos cuando los automovilistas registraron cómo las personas se acercaban hasta la carga y se apropiaban de la mercadería que había quedado esparcida tras el vuelco.

“Se están llevando todo”, manifestó otro de los hombres que presenció la situación.

En las imágenes también se dimensiona la cantidad de personas que llegaron hasta el lugar del accidente y se movilizaron alrededor del camión mientras se desarrollaba el operativo policial.

La situación llamó especialmente la atención de quienes aguardaban sobre la ruta, que comenzaron a registrar con sus teléfonos celulares lo que estaba sucediendo.

Qué pasó con el camionero

El episodio ocurrió durante la mañana del lunes, cuando un camión Scania de 18 ruedas, de color blanco, volcó sobre su costado derecho después de que su conductor perdiera el control al salir de una curva.

Producto del fuerte impacto, el vehículo de gran porte terminó sobre la banquina y la mercadería que transportaba quedó desparramada a un costado de la Ruta 237.

El accidente movilizó al personal del destacamento policial de Collón Cura, que rápidamente acudió hasta el lugar para asistir al conductor y ordenar la circulación en uno de los corredores más transitados de la región.

Antes de ser trasladado para recibir atención médica, el camionero alcanzó a explicar que habría sufrido una falla mecánica y se habría quedado sin frenos, situación que habría provocado que perdiera el control de la unidad.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital de San Martín de los Andes, donde quedó bajo evaluación médica por las lesiones sufridas durante el vuelco.

El operativo sobre la Ruta 237

Luego del accidente, la Policía desplegó un operativo y colocó conos de señalización para advertir a quienes circulaban por la zona sobre la presencia del camión volcado y la mercadería sobre la banquina.

Inicialmente, desde Vialidad Nacional Neuquén habían informado que la circulación no había sido cortada y solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución. Sin embargo, posteriormente la Policía debió interrumpir momentáneamente el tránsito mientras continuaban las tareas en el sector.