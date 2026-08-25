Atención conductores: este martes ya se puede circular por un tramo de la nueva Avenida Mosconi

Con el avance de las obras, hay cambios en la circulación y nuevos tramos intervenidos. Los detalles.

Atención conductores: este martes ya se podrá circular por un tramo de la nueva Avenida Mosconi

Desde este martes, los automovilistas de Neuquén capital ya pueden circular por el primer tramo asfaltado de los carriles centrales de la Avenida Mosconi . Un sector de 200 metros de longitud, entre las calles Chaneton y Gatica, quedó habilitado para los conductores y permitirá vislumbrar cómo será esta gran avenida urbana una vez que culmine su transformación.

Desde la Municipalidad de Neuquén informaron que este martes quedaron habilitados los primeros 200 metros de la Avenida Mosconi. En ese sector, se podrán los carriles centrales y quedará cortado el tránsito en las calles colectoras, donde los operarios avanzarán con la construcción de los pluviales longitudinales y nuevas veredas.

De este manera, la circulación vehicular queda concentrada sobre el eje central, con dos carriles por cada mano, mientras que los sectores linderos funcionarán de manera provisoria como zona de estacionamiento para frentistas y comerciantes.

"Durante los trabajos, la circulación por las calles Planas y Lastra estará interrumpida en los sectores intervenidos. Los comercios y viviendas seguirán siendo accesibles a pie, con recorridos seguros y señalizados para vecinos y clientes", explicaron desde el Municipio.

De este modo, la Municipalidad busca avanzar con la gran obra de transformación urbana sin interrumpir la circulación. En los últimos meses, el corte de tránsito se había dado en los carriles centrales, mientras que las calles colectoras estaban habilitadas para circular. Ahora, el flujo vehicular se invierte: los autos pueden transitar por los carriles centrales, mientras que los operarios estarán trabajando en las colectoras.

La Municipalidad de Neuquén ofreció algunas recomendaciones y recordatorios para evitar inconvenientes desde este martes, cuando se modifique la forma de desplazarse sobre la Mosconi.

"Está terminantemente prohibido circular por el carril de estacionamiento provisorio", informaron. Agregaron que los cruces peatonales se permitirán únicamente por las esquinas habilitadas y que está prohibido cruzar a través del cantero central.

"Sabemos que una obra de esta magnitud modifica por un tiempo la circulación cotidiana, por eso pedimos respetar la señalización, circular con precaución y salir con tiempo", solicitaron desde el gobierno local.

Las obras en la Avenida Mosconi comenzaron en febrero de este año con el objetivo de desarrollar un avenida "más moderna, segura y preparada para el crecimiento de Neuquén". Pese a la envergadura del proyecto, seis meses después la ciudad ya cuenta con el primer tramo de asfalto habilitados: estos 200 metros entre Chaneton y Gatica.

Cómo sigue la obra de Avenida Mosconi

En paralelo a esta habilitación, las obras siguen en marcha en el resto de la traza de la Avenida Mosconi, en tres proyectos paralelos hasta los puentes carreteros que conectan la ciudad con Cipolletti.

Según explicó el intendente Mariano Gaido, la habilitación del tránsito será progresiva y los distintos sectores se irán incorporando “mes a mes, día a día”, con el objetivo de completar e inaugurar la totalidad de la avenida Mosconi antes de fin de año.

El proyecto contempla una intervención integral que incluye obras de infraestructura, drenaje, iluminación y urbanización. Además de mejorar la circulación vial, permitirá brindar una solución a los inconvenientes de escurrimiento que se registraron históricamente en distintos puntos de la ciudad. Gaido destacó que la transformación de la avenida Mosconi se financia con recursos municipales, “sin endeudamiento, con las cuentas ordenadas”.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, destacó que la obra avanza a buen ritmo y detalló los principales trabajos que se están ejecutando en distintos tramos.

En relación con la red de alumbrado público, señaló que “hay avances muy significativos”. En este sentido, explicó que en el tramo comprendido entre Gatica y Linares ya pueden observarse varias cuadras con las columnas de alumbrado montadas y sus respectivas luminarias.

“En este momento se está realizando el cableado subterráneo y el armado de los tableros que permitirán controlar el encendido de todas las luminarias”, precisó.

Nicola también informó que en distintos sectores se continúa con la terminación del cantero central, donde se instala la red de cañerías que permitirá, a futuro, la incorporación de la media tensión de 33 KV y la fibra óptica. El funcionario indicó que la ejecución de los semáforos presenta un mayor grado de avance en el tramo comprendido entre Gatica y Láinez.