De quién es el terreno privado usurpado en Neuquén: el proyecto inmobiliario detrás y un dato llamativo

El terreno de seis hectáreas en el barrio Los Hornitos no es fiscal, pero sí hay tierras en los alrededores públicas y también privadas. ¿Hay desalojo?

La Policía custodia parte del ingreso al predio de la calle Genco y Fogwill.

Durante días circuló la versión de que el terreno de la usurpación de Pedro Genco y Fogwill no tenía dueño, que era una tierra fiscal sin nombre. Pero una fuente oficial consultada por LM Neuquén asegura que esa versión es incorrecta. El predio en la toma de más de seis hectáreas estaría escriturado a nombre de una entidad barrial intermedia de la ciudad, que además ya contaría con las autorizaciones municipales necesarias para desarrollar ahí un proyecto de viviendas sociales .

El dato sobre la identidad del propietario cambia por completo la mirada de una de las tomas más grandes que se recuerdan en Neuquén. Además, en los alrededores de ese predio hay más tierras privadas y también fiscales del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) .

Lo que sí se pudo confirmar es la magnitud del desarrollo que estaba planificado para ese predio. En el terreno de Pedro Genco está previsto un desarrollo habitacional de magnitud, con 240 unidades multifamiliares y 10 dúplex proyectados, y los trabajos de cerramiento del terreno estaban por comenzar cuando se produjo la ocupación.

La ubicación de la roma de Padre Genco.

Esa coincidencia de tiempos —la ocupación arrancó justo cuando iban a iniciarse las obras— alimenta la hipótesis de que el proyecto habitacional no era un rumor, sino algo que ya estaba en marcha.

El conflicto, además, ya tiene una definición judicial. El fiscal Juan Manuel Narváez pidió el desalojo total del predio mediante un oficio dirigido a la Comisaría 12, después de obtener la autorización del juez de garantías Juan Manuel Kees, y la Fiscalía estableció que el procedimiento debía concretarse dentro de las 48 horas, con la posterior restitución del terreno a su propietario.

Ese dato confirma, más allá de la identidad puntual del dueño, que la Justicia ya reconoció el carácter privado del predio y avanzó con una orden concreta, algo que hasta ahora solo circulaba como versión entre los propios ocupantes.

Toma de la calle Genco: ¿Quiénes son los que ocupan?

Circula fuerte la versión de que el asentamiento fue orquestado por familias bolivianas que viven en los alrededores, pero el panorama que describen los vecinos es más complejo: conviven familias neuquinas, jóvenes sin vivienda propia y personas llegadas de Salta, Jujuy y otros puntos del país, algunas radicadas en Neuquén desde hace cinco años o más, además de la comunidad boliviana, que ya tiene capítulos conflictivos en otros sectores de la ciudad, sobre todo en el barrio Las Flores.

La toma de la laguna en la calle Padre Genco y Fogwill. Sebastián Fariña Petersen

Un informe policial incorporado a la causa judicial coincide en parte con ese panorama: según ese relevamiento, la mayoría de los ocupantes serían de nacionalidad boliviana, ninguno con más de cinco años de residencia en la provincia y ninguno inscripto en el RUPROVI.

A eso se suma un problema de fondo, según pudo saber este medio de fuentes oficiales del IPVU: casi la totalidad de las personas que están en la toma no califica para ingresar al RUPROVI, el Registro Único de la Vivienda y el Hábitat.

Algunas no cumplen con los años de residencia exigidos en la provincia; otras figuran con bajas y altas en el sistema, lo que suele ser sinónimo de que ya vendieron lotes en algún momento.

El Estado, en el medio de una regularización que no es de un día para el otro

Fuentes del IPVU confirmaron a LM Neuquén que el organismo trabaja en la regularización de distintas situaciones habitacionales en toda la provincia, con el objetivo declarado de que cada neuquino que necesite una vivienda pueda acceder a una.

Pero remarcaron algo importante: ese proceso "no pasa de un día para el otro", y no todas las familias que se inscriben en el RUPROVI terminan cumpliendo los requisitos para acceder a un terreno o una casa.

En la toma hay 200 familias per no todas están de manera permanente. Sebastián Fariña Petersen

¿Por qué? Buena parte del problema tiene que ver con las conocidas ventas y reventas de tierras: personas que en algún momento accedieron a un lote a través del Estado y después lo vendieron, quedando registradas en el sistema con altas y bajas que las inhabilitan para volver a anotarse.

En algunos casos, según pudo saber este medio, detrás de esas operaciones habría corporaciones dedicadas a la compra y reventa irregular de terrenos, incluso con maniobras que rozarían lo delictivo, una problemática que el Estado provincial estaría por empezar a abordar de manera más sistemática.