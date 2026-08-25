Conflicto docente: denuncian descuentos en los sueldos de hasta 800 mil pesos

Los descuentos serían en la capital, Senillosa y especialmente en Plottier, donde detectaron que las liquidaciones tienen descuentos de hasta una semana de trabajo.

Docentes de escuelas de Neuquén capital, Plottier y Senillosa aseguran que cobrarán sus salarios de agosto con descuentos "injustificados", por lo que hay medidas de fuerzas en varias instituciones educativas. Desde el Ejecutivo recordaron que ya habían confirmado que descontarían el paro del 27 de julio.

Las comisiones directivas de las distintas seccionales de ATEN repudiaron estos descuentos a los que ya tuvieron acceso a través de las secretarias de cada institución, quienes confirmaron que los "descuentos fueron masivos e incluyeron a docentes con licencias o que no tenían que trabajar ese día".

"Repudiamos el ingreso ilegal a las plantas funcionales de las escuelas que se realizó desde la dirección de distritos escolares para realizar descuentos masivos a los trabajadores de la educación", denunció a LM Neuquén la secretaria general de ATEN capital, Valeria Benavidez.

La dirigente dijo que no pueden calcular cuántos son los docentes que recibirán los descuentos por el paro del 27 de julio porque insistió en que fueron "masivos". "Hoy no se puede entrar en las plantas para saber. Pero el descuento sería de un día. Descontaron a gente que incluso no tenía que trabajar ese día, principalmente en media", confirmó la dirigente de la seccional capital del gremio.

En Senillosa, los docentes también denunciaron descuentos. "Desde la seccional Senillosa informamos a la comunidad sobre la grave situación que estamos atravesando los trabajadores de la educación de todos los niveles y modalidades debido a la intromisión por parte del gobierno en las plantas funcionales impactando con posible descuento de días en nuestro salario con falta injustificada", informaron.

Desde ATEN Senillosa denunciaron que "el descuento es ilegal ya que atenta contra el derecho a huelga y con el derecho a percibir el salario. Dentro de los afectados hay docentes que se encontraban de licencia médica de largo tratamiento, que no les correspondía trabajar ese día, docentes que se encontraban realizando mesas de exámenes ya que en nivel medio se realizó mesa de examen los días 27, 28 y 29 de julio".

"Exigimos que de manera inmediata no se realice ningún descuento a nuestros salarios que ya están por debajo de la línea de la pobreza pauperizados", reclamaron.

Docentes de Plottier con grandes descuentos

La situación de los docentes en Plottier es aún más grave ya que aseguraron que tendrán descuentos de hasta una semana. Norberto Calducci, de la comisión directiva de ATEN Plottier explicó que los descuentos que ya pudieron ver por sistema se efectivizarán en el próximo cobro son "equivalentes a una semana, de faltas injustificadas por lo que tienen descuentos de entre 500 a 800 mil pesos".

"Actuaron con toda la intencionalidad de dar un escarmiento, entonces los compañeros están muy enojados, hoy en varias escuelas se hizo retención de tareas", confirmó. En esa ciudad muchos de los docentes de las escuelas primarias llevaron adelante un retiro anticipado desde las 10 cuando se manifestaron frente al Distrito Escolar de la ciudad.

Fueron a pedir explicaciones pero solo confirmaron que sí tendrán esos descuentos, por lo que Calducci aseguró que en las escuelas de Plottier continuarán con la retención de tareas.

Los docentes de la Escuela de Música de Plottier estaban muy preocupados al confirmar los descuentos "mal hechos". "Además de lo que ya nos descontaron vamos a perder el presentismo", denunciaron los docentes.

Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) recordaron que el 25 de julio pasado no hubo un paro convocado por la dirigencia de ATEN provincial, por lo que la medida de fuerza que llevaron adelante algunas seccionales del gremio no estaba avalada. "En las escuelas donde haya alguna situación puntual vinculada a la convocatoria de ATEN Capital, ya anticipamos que vamos a descontar ese día porque la medida no corresponde", habían informado.