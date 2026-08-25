Cayó a un acantilado, su padre murió al intentar salvarlo y la madre tomó la peor decisión

La tía del joven desmintió la versión viral de que la tragedia fue por un celular y apuntó a severos conflictos dentro de la familia.

El joven arrastró a su padre en la caída por el acantilado cuando intentaba rescatarlo.

Tres integrantes de una familia murieron en India al caer por un acantilado de 76 metros en India , y aunque en redes sociales se viralizó que la tragedia ocurrió por una discusión por un celular, las declaraciones de una tía y la Policía desmintieron el rumor y revelaron profundas disputas familiares .

El hecho se desencadenó cuando Kunal Chandgude, de 18 años, cayó desde la cornisa de la colina de Khavdya Dongar. Su padre, Murlidhar, se precipitó junto a él al intentarlo sujetarlo para evitar la caída, mientras que, instantes después, su madre, Sangita, se arrojó al vacío tras presenciar el hecho.

Inicialmente circuló la versión de que el joven había provocado el hecho porque sus padres se negaban a comprarle un iPhone, aunque Pallavi Patil, hermana de Sangita y tía del chico, publicó un descargo para rechazar los rumores.

"¿Por qué difunden mentiras sin ninguna información?", cuestionó Patil en un video publicado en redes sociales, en el que acusó a los creadores de contenido de buscar visitas a costa de la pérdida familiar.

En esa dirección, agregó: "Sangita era mi hermana mayor, Kunal era mi sobrino y Murlidhar era mi cuñado. Solo nosotros sabemos el golpe tan duro que ha sufrido nuestra familia tras la pérdida de estos tres".

A family dispute over a mobile phone ended in tragedy in Chhatrapati Sambhajinagar on Friday, with a 19-year-old allegedly jumping to his death from a hill and both his parents falling to their deaths while trying to stop him, police said.



The deceased were identified as… pic.twitter.com/nzSsxHoQ55 — NewsCenterSL (@NewsCenterSL) August 22, 2026

"Hoy, mientras íbamos a recoger sus cenizas, nos llegaban vídeos uno tras otro a nuestros móviles. Al verlos, se nos partió el corazón", reconoció la mujer.

Y agregó: "Ustedes no nos conocen, no conocen los antecedentes ni la verdad del incidente. Sin embargo, están difundiendo información falsa solo para conseguir visitas".

"Éramos cuatro hermanas. Hoy, con el fallecimiento de nuestra hermana mayor, las tres nos hemos quedado destrozadas. La familia Chandgude se ha disuelto por completo", completó.

La versión policial: ¿problema familiar o disputa por un teléfono?

Por su parte, la Policía descartó de manera oficial la versión del dispositivo electrónico como móvil central del hecho. El subcomisario Pankaj Atulkar declaró a TOI que las indagaciones preliminares determinaron que el hecho fue el resultado de diferencias internas y disputas en el hogar.

Los investigadores confirmaron además que el joven registraba un antecedente en el mismo lugar el año anterior. "El año pasado llegó al acantilado y amenazó con suicidarse porque no se cumplió su petición de un iPhone. Le brindamos apoyo psicológico... Este año fue diferente", dijo el agente Suresh Bhise en declaraciones citadas por medios locales.

NUEVAS IMÁGENES DE LA TRAGEDIA EN INDIA. Un video captado por testigos muestra los dramáticos momentos en Khavdya Dongar, donde un joven de 18 años cayó de un precipicio y sus padres murieron al intentar salvarlo.#India #Maharashtra #Tragedia #Internacionales pic.twitter.com/oIQviP8kwK — @AineNoticias (@Aineonline1) August 23, 2026

La reconstrucción del historial familiar reveló, además, que la pareja había perdido a su hijo mayor, Kapil, diez años atrás por una enfermedad, y que ese hecho provocó la separación de la pareja.

Según medios indios, Murlidhar, de profesión camionero, había regresado a la vivienda dos días antes del último y trágico hecho tras permanecer tres meses fuera por trabajo.

La publicación de la mujer que se arrojó al vacío detrás de su hijo

La policía centró parte de las pericias en las publicaciones realizadas por Sangita en su cuenta de YouTube, donde contaba con más de 29.000 suscriptores. Un día antes del hecho, la mujer subió un video de un minuto con frases por demás sugerentes.

"Prepárate para entregar tu destino, pero a aquella persona que te valore, que valore tu amor. Si una persona no te valora, no valora tu amor o no valora lo que haces por ella, entonces no tiene sentido hacer nada por esa persona", indicó.

En el mismo sentido, añadió: "Lo mismo ocurre con las relaciones. Si hay interés mutuo, si ambos valoran la relación, entonces es mejor mantenerla. De lo contrario, si una persona la valora y la otra no, entonces esa relación no tiene sentido. Siempre es mejor terminarla".

La familia cayó al acantilado luego de diferencias internas y disputas en el hogar, dijo la Policía.

En otro archivo audiovisual hallado por los peritos, la mujer realizó acusaciones vinculadas a la herencia y las relaciones familiares: "Nos negaste a mi hijo y a mí lo que nos correspondía por derecho de propiedad. Nunca permitiste que los hermanos se unieran, ni que padres e hijos permanecieran juntos. Destruiste mi familia, que era feliz y próspera".

Y continuó: "El veneno que inyectaste en mi familia... la forma en que alejaste a mi hijo de sus padres... este pecado tuyo... siete generaciones venideras pagarán por él. Esta es mi maldición".

La tragedia en el acantilado, minuto a minuto

Según medios indios, el joven se dirigió a la colina de Khavdya Dongar a las 10 de la mañana del 21 de agosto, tras una discusión en la vivienda. Pese a la llegada de bomberos y efectivos policiales, Murlidhar subió a la pendiente tres horas después para intentar retirar a su hijo de la cornisa.

Sin embargo, en medio de ese intento, el joven perdió la estabilidad y ambos cayeron al barranco. Sangita se arrojó instantes después.

Los servicios de emergencia retiraron los tres cuerpos de la base del precipicio tras finalizar los trabajos en el terreno.

Kunal se preparaba para rendir el examen educativo NEET y había obtenido calificaciones superiores al 90% en sus evaluaciones anteriores.