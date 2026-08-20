Vuelven los jeans bootcut que definen el denim de 2026: cómo es el corte que favorece a todos los cuerpos y reemplaza a los chupines

Este clásico vuelve a ser tendencia , aunque esta vez no solo asociado a las botas. Las opciones para combinarlo.

Los clásicos no pasan de moda . Y los jeans bootcut son una prueba de ello. En 2026, este tradicional denim vuelve a ser tendencia , especialmente impulsado por quienes buscan comodidad , equilibrio y nostalgia . Sin embargo, su regreso no es como una pieza asociada exclusivamente al estilo western o al uso con botas , sino como un pantalón profundamente adaptable.

La vuelta de este modelo no es casual. La moda actual privilegia cada vez más las prendas funcionales, favorecedoras y versátiles, capaces de adaptarse a distintos contextos sin perder identidad. En ese escenario, el bootcut gana terreno. Su diseño, ajustado en la cadera y el muslo, con una ligera apertura desde la rodilla hacia el bajo, ofrece una silueta equilibrada que estiliza la figura y alarga visualmente las piernas.

A diferencia de otros cortes más rectos o amplios, el bootcut conserva una estructura que realza el cuerpo sin resultar excesivamente ceñida. Esa combinación entre ajuste y apertura es precisamente una de las claves de su retorno.

Históricamente atados a las botas, Ahora los bootcut pueden utilizarse con distintos tipos de calzados.

Los jeans bootcut, una prenda que ya no está solo asociada a las botas

Históricamente, el bootcut nació pensado para usarse sobre botas, de ahí su nombre. La pequeña abertura en el bajo permitía cubrir el calzado sin fruncirse demasiado, algo que resultaba práctico tanto en la moda urbana como en contextos más vinculados al trabajo o al estilo vaquero. Sin embargo, el uso contemporáneo amplió sus posibilidades. Ahora, el bootcut se interpreta como una prenda mucho más flexible, que acompaña distintos tipos de calzado y responde a una estética menos rígida y más libre.

Una de las razones del auge de este pantalón es su capacidad para funcionar con sandalias planas. En una temporada donde la comodidad tiene un peso cada vez mayor, esta combinación aporta un aire relajado, fresco y elegante a la vez. Los bootcut con sandalias planas permiten construir looks desenfadados, ideales para el día a día, sin renunciar a una línea visual cuidada. El movimiento natural del pantalón, sumado a la sencillez del calzado, crea una propuesta muy acorde con la moda actual, donde lo casual y lo refinado ya no se contraponen.

Pero el retorno del bootcut no se limita a lo informal. También encontraron un lugar destacado junto a los zapatos de tacón. Esta mezcla potencia uno de sus mayores atributos: el efecto visual de alargamiento de la silueta. Al combinarse con tacones, el bajo ligeramente acampanado cae de manera fluida y genera una imagen estilizada que recuerda a los códigos más sofisticados del vestir femenino.

Algunas opciones para lucir los bootcut.

Incluso los sneakers, durante mucho tiempo reservados para estilismos más deportivos o relajados, se integraron con éxito en la nueva vida del bootcut. La clave está en la proporción. El ligero vuelo del pantalón cae con naturalidad sobre zapatillas limpias y de diseño simple, generando un look urbano, contemporáneo y funcional.

Los factores que explican el regreso de los jeans bootcut

El interés renovado por este corte también responde a una búsqueda más amplia dentro de la industria: prendas que favorezcan a diferentes tipos de cuerpo. El bootcut, al equilibrar visualmente la parte inferior de la pierna, tiene una cualidad favorecedora que muchos consumidores valoran. No es tan ajustado como un skinny ni tan holgado como un wide leg. En ese punto medio encuentra su fuerza.

Además, su estética remite a una sensación de orden y proporción que conecta con el deseo actual de prendas duraderas, menos extremas y más fáciles de combinar. Y comparados con otros modelos de jeans, los bootcut suelen ofrecer mayor libertad de movimiento, especialmente en el tobillo y la pantorrilla. Las mezclas contemporáneas con elastano o fibras técnicas aumentan la comodidad sin perder estructura.

El bootcut, una prenda que combina con distintos tipos de cuerpos. Pinterest

Tradicionalmente fabricados en mezclilla rígida o con un punto moderado de elasticidad, hoy se los encuentra en múltiples lavados, grises y negros, y en versiones con detalle rasgado, dobladillos crudos o costuras decorativas. Su cintura puede ser alta, media o baja; sin embargo, la variante de tiro alto ganó protagonismo en las colecciones recientes por su favorecedor efecto sobre la figura y su capacidad para combinar con prendas cropped.