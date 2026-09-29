La nueva tendencia para esta temporada estará marcada por modelos que priorizan el volumen, la estructura y la libertad de movimiento.

Los 3 jeans que no pasan de moda: esta es la tendencia de primavera 2026 que prioriza la comodidad y la libertad de movimiento

Llega la primavera y marca uno de los momentos donde se renueva el guardarropa . Pero antes hay que saber cuáles serán las nuevas tendencias de la moda . En cuanto al diseño del denim , este 2026 se alejará definitivamente de las siluetas ultra ajustadas que dominaron la década pasada para abrazar el volumen , la estructura y, especialmente, la libertad de movimiento.

Esta temporada, la tendencia priorizará la comodidad sin sacrificar la sofisticación. Y los grandes protagonistas de esta narrativa son tres cortes específicos: los slouchy , los balloon y los barrel , modelos de pantalones que dominarán el street style global por ser una alternativa fresca y renovada a los básicos de siempre.

Los slouchy jeans son la representación máxima de la comodidad con estilo . Caracterizados por un corte holgado , cintura alta y una estructura que se estrecha ligeramente hacia el tobillo, este modelo evoca una estética que cautiva a los entusiastas de la moda urbana. Su éxito en esta primavera radica en su capacidad para equilibrar un volumen relajado con una silueta que no pierde la forma, logrando un balance perfecto entre lo desenfadado y lo pulido.

Los jeans slouchy son pantalones anchos de tiro alto que se estrechan levemente hacia los tobillos.

Más allá de su forma, su versatilidad es lo que los ubica entre los nuevos favoritos. Al contar con un corte que permite libertad total, son ideales para el clima cambiante de la temporada primaveral, donde la ligereza es clave. Su diseño suele presentar pliegues en la cintura que añaden interés visual, convirtiéndolos en la base perfecta para combinar con prendas superiores más ajustadas, como bodys o tops minimalistas, creando así un contraste de volúmenes que es puro vanguardismo.

La adopción masiva de este estilo responde a una demanda creciente por prendas que prioricen el bienestar. En el último tiempo, la moda se aleja de la rigidez, y el slouchy se presenta como un ideal para este cambio. Al ser holgados en la zona de las caderas y muslos, ofrecen una silueta moderna que favorece a diversos cuerpos, permitiendo que cada persona los adapte a su estilo personal, ya sea con zapatillas deportivas para un look casual o con sandalias de tacón para una salida nocturna.

Balloon Jeans: volumen para la primavera

Los balloon jeans, también conocidos como vaqueros globo, llevan al máximo el concepto de amplitud. A diferencia de otros cortes holgados, este modelo se distingue por su forma exagerada y redondeada en la pierna, creando un efecto visual voluminoso que nace desde la cadera y se curva hasta estrecharse en el tobillo. Esta estructura es lo que los convierte en la tendencia más audaz de la temporada, aportando una dimensión artística a cualquier conjunto primaveral.

Los jeans balloon son pantalones de tiro alto y con un efecto ondulado característico.

Tras temporadas dominadas por cortes rectos y predecibles, el balloon jean llega a esta primavera como aire fresco, generando que el pantalón deje de ser un complemento para convertirse en el eje central del outfit. Al ser piezas con tanto carácter, requieren poco para destacar, lo que facilita la creación de looks memorables.

Además, su diseño está pensado para jugar con la estructura del cuerpo. Al ser ajustados en la cintura y expandirse dramáticamente en la pierna, crean una silueta de reloj de arena exagerada que resulta visualmente atractiva. Este año son la apuesta perfecta si se combinan con prendas superiores cropped o metidas por dentro de la pretina para acentuar el contraste entre la cintura y el volumen de la pierna, logrando una estética moderna y equilibrada.

Barrel Jeans, el corte que define la temporada

Los barrel jeans o pantalones de barril se presentan esta primavera como una atractiva propuesta de sofisticación geométrica. Este corte se identifica por una silueta curva y amplia en la rodilla que recuerda sutilmente a la forma de un barril, manteniendo una línea constante que no llega a ajustarse tanto al tobillo como los otros modelos. Esta sutil redondez otorga una elegancia estructurada, convirtiéndolo en la opción más refinada y contemporánea dentro de las tendencias de volumen.

El jeans barrel está definido por su marcada silueta curva, similar a la de un barril.

Su relevancia esta nueva temporada se explica por la evolución de la tendencia oversized. Si bien el slouchy busca la comodidad y el balloon el drama, el barrel se sitúa en un punto medio de madurez estilística. Es el vaquero que se puede usar en entornos ligeramente más formales gracias a su caída limpia y su estructura definida. Su capacidad para alargar la figura mientras añade volumen controlado lo hace extremadamente favorecedor, adaptándose a diversas siluetas y consolidándose como un must-have para la primavera.

La clave del éxito del barrel jean radica en su equilibrio. Es una pieza que se siente moderna y vanguardista, pero con un aire atemporal que promete perdurar más allá de la temporada. Esta primavera, combinarlos con blusas vaporosas o americanas estructuradas es la fórmula ganadora para lucir un look actual, profesional y sumamente chic.