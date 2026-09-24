Este es el estampado que ya casi nadie usaba pero vuelve a ser tendencia esta primavera 2026: la versión más sofisticada, urbana y versátil

La moda de la primavera 2026 trae de vuelta un estampado , adaptado para looks más urbanos, versátiles y con un toque de elegancia.

La historia de los tejidos estampados nació en Europa, durante la época del Renacimiento. Más tarde, la revolución Industrial marcó un punto de inflexión para esta industria, puesto que se construyeron máquinas de estampación. Luego, en el siglo XXI, se impuso de lleno en el mundo de la moda . Nuevamente, este estampado vuelve a destacar en la primavera 2026 y ya asoma como tendencia en la temporada. ¿De cuál se trata?

En este siglo, y gracias a una marcada conciencia por la sostenibilidad, el tejido estampado se destacó especialmente por un proceso de exploración de tintes naturales menos agresivos con el medio ambiente.

El estampado que parecía haber quedado atrás en el mundo de la moda pero que vuelve a ser tendencia en esta primavera 2026 es el estampado militar .

Así, y tras varias temporadas en las que el estampado militar apareció de manera intermitente, este clásico de los estampados en el mundo de la moda vuelve a cobrar vigencia pero con un estilo signado por una óptica más sofisticada, urbana y versátil.

A principios de los años 2000, los estampados militares irrumpieron de manera formal. Por entonces, tanto hombres como mujeres llevaban grandes chaquetas que combinaban con camisetas básicas blancas (muy pocas veces negras).

Así, lo más notable de este estilo -que vio la luz con fuerza en los comienzos del año 2000- fue la versatilidad de las prendas.

Como parte de una nueva tendencia, en la primavera 2026 un clásico como ya lo es el estampado militar -y ahora ya lejos de instarse sólo en looks deportivos o de inspiración army- recobra su vigencia a partir de adaptarse a diferentes estilos, que permiten la combinación con prendas que aportan un contraste más elegante.

Entre algunas de las opciones que pueden mencionarse aparecen los pantalones cargo, bermudas y chaquetas.

El estampado que parecía haber quedado atrás en el mundo de la moda pero que vuelve a ser tendencia en esta primavera 2026 es el estampado militar.

Los diferentes outfits que ofrece el estampado militar

Entre tantas opciones que ofrece el estampado militar para diferentes outfits, pueden mencionarse a las siguientes.

Chaqueta militar: puede combinarse con jeans oscuros o pantalones negros para generar contraste. El negro permite que el estampado sea el protagonista sin recargar visualmente el conjunto.

puede combinarse con jeans oscuros o pantalones negros para generar contraste. El negro permite que el estampado sea el protagonista sin recargar visualmente el conjunto. Bermudas con estampado de camuflaje: se pueden combinar muy bien con un top liso, una remera básica o un suéter liviano, dependiendo de la temperatura. Asimismo, las bermudas bien pueden combinarse con un blazer o una chaqueta de cuero.

se pueden combinar muy bien con un top liso, una remera básica o un suéter liviano, dependiendo de la temperatura. Asimismo, las bermudas bien pueden combinarse con un blazer o una chaqueta de cuero. Los zapatos y las sandalias funcionan como opciones sencillas. Una cartera de cuero del mismo tono y unos anteojos de sol pueden destacar aún más al conjunto.