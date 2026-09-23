Traful Invita: una propuesta que combina música y gastronomía

Del 2 al 4 de octubre, Hotel Alto Traful será nuevamente escenario de este encuentro que reúne a destacados chefs de la provincia y productos de la región.

La 13ª edición de Traful Invita reunirá en octubre a los chefs Sebastián Caliva, Claudio Abraham, Nahuel Sepúlveda, Cristian Alfaro y Martín Páez, referentes de la gastronomía neuquina, junto al anfitrión Emanuel Antimi, chef ejecutivo de Hotel Alto Traful. Durante tres jornadas, los cocineros compartirán distintas experiencias gastronómicas pensadas para poner en valor los productos y sabores de Neuquén , acompañadas por vinos patagónicos y propuestas musicales.

La programación comenzará el viernes 2 de octubre con una cena por pasos, música en vivo y vinos de Bodega Malma. El sábado 3 se incorporará una de las novedades de esta edición: un almuerzo de tapas y fuegos, acompañado por vinos y DJ en vivo. Por la noche llegará el momento central del encuentro, con una nueva cena por pasos protagonizada por los chefs invitados, música en vivo y una selección de vinos patagónicos.

Desde sus comienzos, Traful Invita propone una experiencia que busca ir más allá de la mesa y poner en diálogo la gastronomía con el territorio. El encuentro tiene como objetivo visibilizar a los cocineros, productores y sabores de Neuquén y fortalecer el vínculo entre la cocina y la promoción turística.

Para Villa Traful, la continuidad de este tipo de propuestas también representa una oportunidad para atraer visitantes fuera de los períodos tradicionales de mayor movimiento y mostrar el destino desde una perspectiva que combina naturaleza, gastronomía e identidad patagónica.

En esta edición, CEDISUR volverá a acompañar la propuesta gastronómica. Como parte de su participación, la empresa presentará especialmente su propuesta de carne Agrodiversity, que se incorporará al trabajo de los chefs durante el encuentro.

La iniciativa pone nuevamente el foco en la importancia del origen y la calidad de los alimentos que llegan a la mesa, y en el vínculo entre productores, cocineros y consumidores.

Desde Hotel Alto Traful destacan que el propósito de Traful Invita es que quienes visiten Villa Traful durante el encuentro no solo disfruten de una experiencia gastronómica, sino que también puedan descubrir el destino y acercarse a una parte de la identidad neuquina.

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