Alerta roja por temporal en Neuquén: cortan las rutas desde las 18

El SMN elevó el nivel de riesgo ante lluvias intensas, vientos de hasta 110 km/h y nevadas en la cordillera. La restricción rige desde Villa Pehuenia hacia el sur de la provincia.

Alerta roja en Neuquén: restringen circulación en las rutas desde las 18 por el temporal

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) elevó a rojo el nivel de alerta para sectores de Neuquén ante la intensificación del temporal que combina lluvias intensas, fuertes vientos y nevadas en las áreas cordilleranas. La Provincia dispuso medidas preventivas que incluyen la suspensión de actividades y la restricción del tránsito en rutas provinciales y nacionales a partir de las 18 de este miércoles.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna , explicó que una alerta roja del SMN constituye una situación excepcional: "Son pocas las ocasiones que el Servicio Meteorológico Nacional emite una alerta roja. Esto nos obliga a tomar directamente acciones sobre la población". Con el Comité de Emergencias reunido, se dispuso la suspensión de actividades y circulación desde Villa Pehuenia hacia el sur de la provincia.

El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz , advirtió que el período de mayor riesgo se concentrará desde las 18 y durante la madrugada del jueves: "Ya venimos con un proceso de muchas lluvias, muchas nevadas en semanas pasadas, y el suelo está saturado". Actualmente se registran ráfagas de entre 70 y 80 km/h en algunos sectores, y se prevé que las condiciones se intensifiquen durante la tarde y la noche.

Las localidades que deben extremar precauciones incluyen Villa Pehuenia, Aluminé, Pilo Lil, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, junto con todas las áreas rurales circundantes.

El operativo también alcanza las zonas centro, centro-norte y centro-sur, afectadas por vientos fuertes, y las áreas del sur, centro y norte donde se esperan lluvias de mayor intensidad.

El jueves, el mayor riesgo estará en los caminos

La previsión para el jueves genera especial atención. Según explicó la secretaria de Emergencia, la zona de precipitaciones pasará a estar alcanzada por un nivel de alerta naranja durante toda la jornada.

El principal riesgo estará relacionado con la circulación por los caminos cordilleranos. Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de caída de rocas, desmoronamientos y deslaves, situaciones que pueden producirse como consecuencia de la acumulación de agua y las condiciones del terreno.

A esto se suma la presencia de nevadas tardías en sectores cordilleranos. La combinación de nieve, lluvia y temperaturas variables puede favorecer movimientos de suelo y generar inconvenientes en algunos sectores de las rutas.

Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar hacia la cordillera deberán mantenerse atentos a los partes oficiales y a las condiciones de los caminos antes de emprender el viaje.

Pino Hachado está intransitable

En tanto, se informó que el Paso Internacional Pino Hachado permanecerá cerrado durante toda la jornada. Esto se debe a que la calzada tiene acumulación de hielo y nieve, lo que ocasiona una baja adhesión a la calzada.

A estas condiciones se suma baja visibilidad por vientos blancos, producto de las nevadas previas. Además, hay presencia de animales sueltos en la zona.

Por último, se informó que hay riesgo de caída de piedras en el kilómetro 48, por lo que los equipos se encuentran trabajando en el sector.