Neuquén contra el Bullying y el Ciberbullying: de qué se trata el proyecto que avanza en el Deliberante

La iniciativa lleva un largo tiempo siendo tratada en la Comisión Interna de Legislación General e impulsa la prevención y concientización. Cuándo se vota.

El Concejo Deliberante de Neuquén capital avanza con un proyecto que busca crear un Programa Municipal de Prevención, Concientización e Información sobre Bullying y Ciberbullying , dirigido especialmente a niños, niñas y adolescentes . Luego de un extenso trabajo en comisión, la propuesta obtuvo despacho favorable y quedó encaminada para llegar al recinto.

El proyecto surgió a partir de una inquietud planteada en el Consejo Municipal de Niñez, Adolescencia y Familia, espacio desde el cual se advirtió la necesidad de contar con una herramienta integral para abordar una problemática que ya no se limita únicamente a los establecimientos educativos, sino que también se manifiesta a través de las redes sociales y diferentes entornos digitales.

“Nos trajeron la necesidad de que pudiéramos trabajar en un programa integral para abordar la problemática del bullying y del ciberbullying”, explicó a LM Neuquén la vicepresidenta del Deliberante, Victoria Fernández (MPN).

La concejal remarcó que, aunque el acoso entre niños y adolescentes no constituye una problemática nueva, la aparición de otras formas de comunicación amplificó su alcance. “En el último tiempo se ha potenciado, no solo en el ámbito escolar, sino también en las redes, las pantallas, los nuevos formatos en los cuales se comunican los chicos. Atraviesa prácticamente toda la vida de los chicos”, señaló.

Cómo se construyó el proyecto contra el bullying

La iniciativa fue trabajada junto a la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, profesionales pertenecientes a equipos interdisciplinarios municipales, referentes de instituciones vinculadas con las infancias y adolescencias y los propios jóvenes.

“Se trabajó en conjunto a partir de los aportes que nos hicieron tanto los protagonistas, los que saben realmente del tema y los que están trabajando la temática”, sostuvo Fernández. “Se trabajó en conjunto a partir de los aportes que nos hicieron tanto los protagonistas, los que saben realmente del tema y los que están trabajando la temática”, sostuvo Fernández.

Uno de los elementos que sirvió como diagnóstico fue el Relevamiento Local de Discriminación 2025, en el que participaron 28.425 personas. Los resultados incorporados al expediente indican que el 69,7% identificó al ámbito educativo como el principal espacio donde ocurren situaciones de violencia, bullying y discriminación, mientras que otro 29,6% señaló a las redes sociales digitales.

A ese diagnóstico se sumó el trabajo realizado durante el primer semestre de 2026 por la Dirección de Niñez y la Dirección de Adolescencia. Ambas áreas desarrollaron el taller “Bullying y ciberbullying: cuando el juego y la risa no divierten” en 67 escuelas primarias y secundarias de distintos barrios de Neuquén.

La propuesta alcanzó a más de 15 mil estudiantes y 328 docentes, una experiencia que también permitió avanzar en el abordaje de la problemática y en la construcción del programa que ahora llegará al Deliberante.

Qué propone el programa contra el bullying y el ciberbullying

El objetivo del proyecto es institucionalizar las acciones que ya se desarrollan en Neuquén mediante la creación del Programa Municipal de Prevención, Concientización e Información sobre Bullying y Ciberbullying.

La iniciativa contempla brindar herramientas a instituciones educativas y sociales para prevenir y enfrentar situaciones de acoso; desarrollar talleres destinados a padres, madres, docentes e instituciones; trabajar directamente con niños, niñas y adolescentes; y llevar adelante campañas públicas de información y concientización.

Uno de los puntos centrales es ampliar el abordaje más allá de las escuelas. Las actividades podrán realizarse también en clubes, sociedades vecinales, espacios culturales y deportivos e instituciones intermedias que trabajen habitualmente con niños y adolescentes.

“Hay comisiones vecinales que tienen muchos talleres para adolescentes y para nenes. Ahí también hay espacios que está bueno aprovechar para poder trabajar esto”, explicó Fernández.

En ese sentido, la vicepresidenta del Deliberante consideró fundamental que la comunidad tenga herramientas para identificar estas situaciones y, principalmente, dejar atrás la idea de minimizar sus consecuencias.

“Sepamos de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de problemáticas y que no lo abordemos diciendo: ‘Son cosas de chicos’. Por ahí era un poco la mirada que se tenía de esto hace algunos años y ahora me parece que se empezó a abordar con la seriedad que corresponde”, expresó.

Para Fernández, uno de los principales desafíos pasa por fortalecer la prevención, teniendo en cuenta tanto las consecuencias que puede provocar el acoso sobre quienes lo padecen como las conductas que pueden consolidarse entre quienes ejercen este tipo de violencia.

Cómo se implementará el programa en Neuquén

En caso de convertirse en ordenanza, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, a través de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, o el organismo que en el futuro la reemplace.

El Municipio también quedará facultado para celebrar convenios de cooperación, formación y asistencia con organismos públicos y privados, además de organizaciones no gubernamentales especializadas en la prevención y tratamiento de situaciones de violencia y acoso escolar.

Otro de los objetivos será concentrar y difundir información sobre los canales de asistencia que actualmente se encuentran disponibles, sin que esto implique necesariamente la creación de una nueva línea municipal.

“La idea es poder precisamente dar esta información. Existen líneas tanto nacionales (Línea 102) como líneas provinciales (Línea 148) que abordan las temáticas”, explicó Fernández. “La idea es poder precisamente dar esta información. Existen líneas tanto nacionales (Línea 102) como líneas provinciales (Línea 148) que abordan las temáticas”, explicó Fernández.

El 2 de mayo, una fecha para mantener el tema en agenda

El proyecto propone además incorporar al calendario municipal el 2 de mayo como “Día Internacional de Lucha contra el Bullying” y establece que el Ejecutivo lleve adelante campañas de concientización y sensibilización en torno a esa fecha.

“Nos parece importante mantenerlo en la agenda”, señaló Fernández. “Nos parece importante mantenerlo en la agenda”, señaló Fernández.

La intención es que la fecha funcione cada año como una oportunidad para desarrollar actividades, visibilizar la problemática y acercar herramientas e información a las familias, instituciones, niños y adolescentes de Neuquén.

Desde 2013, el 2 de mayo es utilizado como una jornada mundial de concientización contra el bullying a partir de una iniciativa impulsada por el Dr. Javier Miglino, fundador de la ONG Bullying Sin Fronteras, y fue aprobada por la UNESCO.

Cuándo se votará el proyecto contra el bullying

Después de un largo proceso de análisis, el proyecto dio un paso clave este lunes al conseguir despacho favorable en la Comisión de Legislación General.

Ahora deberá tomar estado parlamentario durante la sesión prevista para esta semana. Cumplido ese paso, la iniciativa quedará en condiciones de ser tratada y sometida a votación durante la primera sesión de octubre.

“Todos los que participamos del debate estuvimos de acuerdo en que tenemos que avanzar con esto”, afirmó la vicepresidenta del Deliberante. “Todos los que participamos del debate estuvimos de acuerdo en que tenemos que avanzar con esto”, afirmó la vicepresidenta del Deliberante.

Fernández destacó además la importancia de que las políticas de prevención queden establecidas mediante una ordenanza y no dependan exclusivamente de las decisiones de una gestión.

“Siempre es importante darle un marco, un programa a través de una ordenanza porque lo institucionaliza e, independientemente de las próximas gestiones, van a tener la responsabilidad de hacerlo”, concluyó. “Siempre es importante darle un marco, un programa a través de una ordenanza porque lo institucionaliza e, independientemente de las próximas gestiones, van a tener la responsabilidad de hacerlo”, concluyó.