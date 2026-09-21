Guerra en la Casa Blanca: por qué las cadenas de TV le cortaron la cobertura a Trump

La escalada entre Donald Trump y la prensa estadounidense llegó este lunes a los tribunales. CNN , MS Now y Politico presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia contra el gobierno federal por la decisión de vetar su acceso a la Casa Blanca. Argumentan que la medida constituye una "violación flagrante" de la Primera Enmienda de la Constitución. Los tres medios esperan que se celebren audiencias de urgencia esta misma semana.

"Esta mañana, hemos notificado al gobierno que vamos a presentar hoy una demanda para proteger nuestros derechos y defender el principio de que el gobierno no decide lo que la prensa informa o publica ", decía el comunicado conjunto de los tres medios.

La Constitución, agregaron, "no permite que un presidente ni ningún otro funcionario gubernamental prive a la prensa de sus derechos consagrados en la Primera Enmienda, basándose únicamente en su rechazo al contenido de sus informaciones".

El sábado, periodistas de las tres organizaciones habían sido bloqueados físicamente al llegar a la Casa Blanca: Betsy Klein (CNN), Akayla Gardner (MS Now) y Cheyenne Haslett (Politico) transmitieron en vivo el momento en que se les negó el acceso y les confiscaron sus acreditaciones. Todo ocurrió un día después de que Trump anunciara el viernes que vetaría a esos medios por una cobertura que tachó de "noticias falsas".

Donald Trump vs. la prensa

La reacción de la industria fue inmediata y contundente. Las principales cadenas televisivas estadounidenses —ABC, CBS, NBC y Fox News— anunciaron este lunes que suspendían el pool de prensa que sigue a Trump, el sistema rotativo por el cual distintos medios cubren las actividades presidenciales y comparten el material con los demás.

Bryan Boughton, jefe de la delegación de Fox News en Washington y presidente del consorcio televisivo durante este trimestre, lo comunicó en una nota interna: "Esta decisión responde a la postura de la Casa Blanca de impedir que CNN cumpla con las funciones asignadas al grupo. No se establecerá ningún grupo de sustitución".

El golpe es significativo: le correspondía a CNN cubrir el viaje de Trump este lunes a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Sin el pool, la distribución de imágenes de las actividades presidenciales queda interrumpida para los medios de todo el mundo que dependen de ese material.

Trump respondió desde Truth Social sin dar el brazo a torcer: "La Casa Blanca no está llevando adelante un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente. Está llevando adelante un ataque contra las NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer en nuestros queridos Estados Unidos de América". Y advirtió que otros medios podrían correr la misma suerte: "Los medios de comunicación no deberían poder escribir ni publicar constantemente ficciones y mentiras. Otros medios de comunicación que difunden noticias falsas seguirán a continuación".

La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), Jacqui Heinrich, instó al gobierno a restablecer el acceso de inmediato y advirtió sobre las consecuencias de largo plazo: "Las implicaciones van más allá de estas organizaciones: un estándar utilizado para excluir a un medio por su cobertura podría aplicarse a cualquier medio en el futuro". Expertos legales señalaron que es poco probable que la prohibición supere el escrutinio judicial bajo la Primera Enmienda.

En su segundo mandato, Trump viene escalando su ofensiva contra los medios mediante acciones legales, regulatorias y ataques personales a periodistas en conferencias de prensa y redes sociales. La demanda de CNN, MS Now y Politico convierte este episodio en el enfrentamiento más directo entre un presidente estadounidense y la prensa libre en décadas recientes.