Horóscopo del domingo 20 de septiembre: las predicciones signo por signo

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Este domingo 20 de septiembre de 2026, la Luna transita en su segundo día en Capricornio, el horóscopo dice que es un día que invita a la reflexión, la organización emocional y la preparación de una nueva semana. Será una jornada para comprender qué merece continuidad y qué situaciones conviene dejar atrás antes de comenzar un nuevo ciclo.

El clima astral se completa con el Sol transitando los últimos grados de Virgo, aportando una mirada analítica y detallista a todo lo que hoy se organiza, mientras Mercurio avanza directo por Libra y facilita las conversaciones diplomáticas y los acuerdos justos.

Con la Luna creciente rumbo a su plenitud, lo que hoy se afirma con calma tiene buenas chances de sostenerse en el tiempo.

Horóscopo del domingo 20 de septiembre

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

En el amor, será mejor hablar desde la calma y no desde el orgullo. Una conversación sincera puede resolver una tensión reciente. En lo personal, piensa qué hábitos deseas cambiar durante la próxima semana.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

En pareja, los gestos de apoyo tendrán mucha importancia. Si estás soltero, podrías descubrir que alguien ha estado intentando acercarse discretamente. En el dinero, será buen momento para planear y no para improvisar.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente estará llena de ideas, planes y conversaciones pendientes. Para evitar sentirte disperso, intenta escoger solo dos o tres prioridades. En el amor, una charla espontánea podría aclarar una duda. También será un buen día para reconectar con un amigo al que no ves desde hace tiempo.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

No tengas miedo de expresar lo que necesitas. En pareja, será importante evitar silencios prolongados cuando algo te preocupa. El descanso será clave para empezar la semana con mejor ánimo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

En el amor, una sorpresa agradable puede mejorar tu jornada. Si estás soltero, alguien podría buscar una excusa para iniciar conversación contigo. Mantén los pies en la tierra frente a gastos relacionados con ocio.

El horóscopo este 21 de septiembre, Día de la Primavera, marca la entrada del Sol en Libra, se enfoca en el equilibrio, las relaciones y la búsqueda de armonía.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

En el amor, intenta expresar lo que sientes sin analizar demasiado las posibles respuestas. A veces la claridad emocional requiere sencillez. Dedica también un espacio a alguna actividad que te relaje.

Libra (23 septiembre – 22 de octubre)

En pareja, será buen momento para hablar sobre planes próximos. Los solteros podrían sentirse atraídos por alguien con quien comparten intereses similares. Una decisión económica merece más tiempo de análisis.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

En el amor, será una jornada de conversaciones profundas. Un vínculo puede fortalecerse si ambos se muestran sinceros. También podrías sentir necesidad de dejar atrás una preocupación que ya no puedes controlar.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Antes de comprometerte, analiza qué deseas realmente y qué simplemente responde al aburrimiento. En pareja, un plan diferente puede mejorar el ambiente. Los solteros podrían conocer a alguien en un contexto inesperado.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Una sensación de responsabilidad podría acompañarte incluso durante el descanso. Recuerda que desconectarte también forma parte de mantener un buen rendimiento. En el amor, una conversación sencilla puede ayudarte a comprender mejor a alguien cercano.