La Provincia entregó 1600 escrituras: cuántas más se proyectan para el año que viene

Es en el marco de un plan de ordenamiento destinado a familias, productores, municipios y empresas. Buscan brindar seguridad jurídica y la posibilidad de acceder a nuevo financiamiento.

Un matrimonio de Junín de los Andes, con sus papeles en regla.

En los dos primeros años de gestión, el Gobierno de la Provincia avanzó con un plan de regularización dominial que posibilitó a miles de neuquinos obtener su título de propiedad definitivo. Según se informó, el proceso que transforma a adjudicatarios en propietarios legales alcanzó a 1.600 vecinos durante los dos primeros años de gestión. Además, hay alrededor de 600 títulos de propiedad en tramitación.

Se trata de un plan que combina la decisión política de brindar seguridad jurídica y consolidar el derecho a la casa propia, con el ordenamiento administrativo y judicial de expedientes —que en algunos casos tienen más de 20 años de antigüedad— y el reconocimiento a quienes cumplieron con sus obligaciones crediticias.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (IPVU-ADUS), organismos dependientes del Ministerio de Infraestructura. Constituye, además, un hito en la historia neuquina, ya que otorga seguridad jurídica a las familias y, a su vez, posibilita el acceso a nuevo financiamiento.

Las proyecciones

Mientras se proyecta que en 2027 la cifra alcance otros 3.000 trámites ejecutados, el gobernador Rolando Figueroa aseguró que su gestión busca “destrabar demoras históricas en la regularización dominial y acelerar la entrega de títulos de propiedad a través del plan provincial Neuquén Habita”, que brinda un complemento específico a esta iniciativa destinado a cubrir los gastos de escrituración de viviendas gestionadas por el IPVU o los gobiernos locales.

Desde la implementación de Neuquén Habita, en mayo de este año, ya se entregaron más de 520 títulos de propiedad. Para ello, se realizó un trabajo conjunto entre la Escribanía General de Gobierno y la ADUS, destinado a brindar celeridad al análisis de los estudios de títulos, la confección de las escrituras hipotecarias y la totalidad de las actuaciones notariales y registrales necesarias.

De manera complementaria, se alcanzó un convenio de colaboración con el Colegio de Escribanos, que incorporó el trámite de escrituras judiciales y agilizó la regularización dominial de viviendas estatales. Esta medida, además, propició la reducción de costos para los beneficiarios, estableciendo honorarios diferenciales —con aranceles por debajo de los valores mínimos— y la bonificación de gastos notariales específicos.

Unifican circuito administrativo

Las dos iniciativas promovieron la unificación de circuitos administrativos y fijaron plazos concretos para acortar los tiempos de respuesta del Estado.

En otro orden, Neuquén Habita, que ofrece créditos hipotecarios no bancarios para construir, ampliar o refaccionar viviendas únicas y de ocupación permanente. Con recursos netamente provinciales, el programa ofrece dos líneas de financiamiento: una para la construcción de viviendas nuevas, con montos de hasta 150 millones de pesos, y otra para la ampliación y refacción de hogares existentes, con un máximo de 75 millones de pesos.

La región que concentra más gestiones finalizadas es la Confluencia, con 554 trámites entregados. Le siguen la Región del Alto Neuquén, con 128; Lagos del Sur, con 107; La Comarca, con 78; del Pehuén, con 42; del Limay, con 36; y Vaca Muerta, con 27.

En la ciudad de Neuquén, por ejemplo, el gobernador Rolando Figueroa, junto al intendente Mariano Gaido, entregó recientemente 100 títulos de propiedad a vecinos de los sectores de 192 Viviendas, 144 Viviendas de AMUC, 157 Viviendas, 82 Viviendas, 103 Viviendas, 54 Viviendas, 99 Viviendas, 27 Viviendas, La Sirena 60 Viviendas, Mutual Policial 53 Viviendas, Gregorio Álvarez, TCI, Hibepa, SMATA, Centro, Gran Neuquén, San Lorenzo, Sapere, Parque Industrial, Maronese, MUDON, Valentina Sur, 14 de Septiembre, Bouquet Roldán, Ruca Che, Villa Ceferino, Melipal y Barrio Belén.

Además, tres empresas radicadas en el PIN, dedicadas a los rubros de logística y servicios, obtuvieron sus escrituras de dominio.

Igual suerte tuvieron dos importantes emprendimientos turísticos y productivos de Villa Traful: la Fábrica de Alfajores Del Montañés y Del Bosque Apart Hotel, en la Región de Los Lagos.

A ellos se suman otras 30 escrituras en Junín de los Andes. En San Martín de los Andes, la Provincia realizó la entrega de 41 escrituras a familias que cancelaron sus créditos hipotecarios individuales mancomunados, otorgados en su momento por la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS).

En la Región de la Comarca, hay familias que recibieron su título de propiedad como beneficiarias de diversos planes habitacionales históricos de la zona, tales como el Consorcio 500 Departamentos Alborada, Aeroparque, Barrio Padre José María Brentana, 76 MUDON y Barrio Daniel Sáez, en Cutral Co; así como los planes de 104 Viviendas Barrio Suyai, 262 Viviendas FONAVI, 16 Viviendas y 158 Casas del Barrio Centenario, en Plaza Huincul, entre otros sectores.

En Zapala, Región del Pehuén, otros 26 beneficiarios pertenecen a distintos planes de vivienda del IPVU, entre ellos el Plan 209 Viviendas Nordenstrom, 40 Viviendas FONAVI, 130 Viviendas, 50 Viviendas, barrio Jansen, barrio Chachil 270 Viviendas —convenio CGT— y 582 Viviendas FONAVI, entre otros.

En la Región Vaca Muerta se entregaron 44 escrituras en Rincón de los Sauces y, finalmente, en la Región del Alto Neuquén, se entregaron escrituras de 51 lotes en Las Ovejas.

El plan, además, alcanzó a diversos establecimientos escolares. Tal es el caso de Mariano Moreno, Rincón de los Sauces, Loncopué y Piedra del Águila.