Neuquén Habita: Provincia entregó escrituras a adjudicatarios de Plaza Huincul

El gobernador Rolando Figueroa dijo que la regularización les permitirá acceder a financiamiento. “Estamos construyendo el camino”, sostuvo el mandatario.

La Provincia entregó ocho escrituras y certificados de inicio de mensuras en la ciudad de Plaza Huincul . Permitió brindar una solución a las familias que esperaron más de 20 años para acceder a la documentación definitiva de sus viviendas.

La regularización dominial forma parte de las políticas del plan Neuquén Habita y busca facilitar el acceso a nuevos créditos del ADUS para construir, ampliar o mejorar los hogares.

El gobernador Rolando Figueroa destacó el avance de los procesos de regularización y remarcó que contar con la documentación también le permite a las familias acceder a nuevas herramientas de financiamiento destinadas a mejorar, ampliar o construir viviendas.

“Algo fundamental para todo ser humano es tener su vivienda, tener su terreno, tener su hogar”, sostuvo y amplió: “No van a estar años y años esperando como vienen esperando. Lo importante es que estamos construyendo ese camino”.

Créditos para ampliaciones

El gobernador explicó que la regularización dominial también tiene un impacto directo sobre las posibilidades futuras de las familias. “Van a poder acceder a los nuevos créditos de ampliación o de construcción de vivienda, que son préstamos no bancarios y que los damos con el ADUS en la provincia de Neuquén”, señaló.

Durante el acto se entregaron ocho escrituras correspondientes a familias de distintos planes habitacionales históricos y 60 certificados de inicio de mensuras. Los beneficiarios de las escrituras pertenecen a los barrios 104 Viviendas Suyai, 16 Viviendas, 262 Viviendas Fonavi, Centenario y Federalismo, y en promedio llevaban cerca de dos décadas esperando la documentación.

“Den por sentado que nosotros estamos enfocados en poder conseguir la resolución de que ustedes tengan el papel que les certifique que son los propietarios de su terreno o de su vivienda”, expresó.

Reconocimiento de derechos

La secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, definió la jornada como un acto de “reconocimiento de derechos” y destacó la solución al tiempo de espera de las familias que recibieron sus escrituras.

Servidio remarcó que la escrituración también forma parte de una política habitacional de largo plazo, porque permite consolidar la propiedad de las familias y, al mismo tiempo, liberar condiciones para planificar nuevas soluciones habitacionales.

“Es una política que entendemos que es virtuosa, y es lo que nos garantiza poder planificar a futuro el desarrollo de más soluciones habitacionales en toda la provincia”, sostuvo.

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Estamos construyendo el Plaza Huincul de los próximos años. El desarrollo de Vaca Muerta traerá nuevas inversiones, empleo y actividad, y tenemos que prepararnos potenciando nuestras empresas y generando nuevas… pic.twitter.com/3NHUrYOmCY — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 11, 2026

Durante la actividad también se entregaron certificados correspondientes al inicio de mensuras de terrenos del barrio Botánico, en un trabajo articulado entre la Provincia y el municipio. De acuerdo con datos municipales, se estima que cerca de 93 familias recibirán las mensuras de sus terrenos.

“Entendemos que es una política que hace a la regularización, que hace a las garantías patrimoniales y que contribuye a generar soluciones habitacionales mucho más virtuosas”, señaló Servidio.

Por su parte, el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, destacó el trabajo conjunto con la Provincia y vinculó estas acciones con las necesidades concretas de la ciudad. “Existe una línea en Neuquén Habita muy interesante para captar y vamos a ir solucionando problemas habitacionales”, recordó.

Del acto participaron también los ministros de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; el presidente del ADUS-IPVU, Pablo Dietrich; el delegado regional Rubén García y el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.