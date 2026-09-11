La 13° Feria Internacional del Libro de Neuquén abrió sus puertas: "Es un orgullo, es una marca registrada"

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa inauguraron este viernes el evento que se extenderá hasta el 20 de septiembre.

La nueva edición de la Feria del Libro de la ciudad de Neuquén ya abrió sus puertas. Como cada año, el Museo Nacional de Bellas Artes se convierte en la sede de este evento cultural que encuentra a toda la ciudadanía y consolida a la ciudad como un destino turístico de referencia en el país. El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa fueron los encargados, junto a vecinos y vecinas, de cortar las cintas inaugurales de la 13° edición de la Feria Internacional del Libro "Marcelo Martín Berbel", que se desarrollará hasta el 20 de septiembre.

Antes de recorrer la feria, los mandatarios destacaron el crecimiento que ha registrado este evento en los últimos años, con más stands, mayor presencia de autores locales y regionales, y un récord de visitantes. Estimaron que esta edición prevé superar el récord del año pasado que llegó a los 250 mil visitantes.

Bajo el lema “Libros que transforman una ciudad en movimiento” , la edición de este año invita a la reflexión de dos ejes que tendrá la Feria: Mantener la memoria viva al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, defendiendo la democracia y el pensamiento libre; y la figura de Jorge Luis Borges a 40 años de su fallecimiento.

“La Feria Internacional del Libro habla de lo que queremos como ciudad: una ciudad que mira hacia la cultura y hacia las oportunidades”, subrayó Gaido durante su alocución.

En esta línea, destacó la importancia de promover el acceso a los libros en un contexto atravesado por el uso permanente de los dispositivos móviles. “Tener la oportunidad de acceder a un libro en estas épocas, en las que todos estamos con el celular, genera una oportunidad”, sostuvo.

Sebastián Fariña Petersen

Asimismo, afirmó que “la Feria del Libro es un orgullo, es una marca registrada”, y recordó que el municipio acompaña a los autores neuquinos y a los stands de libros de la ciudad para que puedan participar de manera gratuita.

“Neuquén se transforma en la ciudad que más crece del país y está en la provincia más linda. En ese sentido, la cultura tiene que ser una parte fundamental de esa transformación”, afirmó el jefe comunal.

En este sentido, comparó la realidad de Neuquén con la de otros lugares: “Cuando en otros lugares le dicen que no a la cultura, nosotros le decimos que sí y vamos a seguir apostando a la educación, a las oportunidades de crecer y de desarrollarse”. “En nuestra ciudad está la mejor Feria del Libro y eso es orgullo neuquino”, remarcó Gaido.

El gobernador Rolando Figueroa, en tanto, destacó a la Feria Internacional del Libro como espacio para rescatar “nuestra historia, cultura e identidad neuquina”. “Defiendo un Estado presente que iguale oportunidades y convocó a construir juntos un futuro mejor”, enfatizó el mandatario.

En su mensaje recordó a Marcelo Martín Berbel, cuyo nombre lleva la Feria, en homenaje al ex subsecretario de Cultura de la ciudad, quien falleció tempranamente a los 44 años en 2019. Marcelo, hijo de Hugo Berbel y nieto del célebre poeta patagónico homónimo, a quien también evocó el gobernador, fue el principal impulsor de la instalación permanente de esta feria.

En otro pasaje de su mensaje, Figueroa se refirió a la importancia de que el Estado esté presente con la cultura y la educación y en ese sentido sentenció “en Neuquén igualamos las líneas de partida”.

“Quizá en una Argentina donde se piensa que la libertad es sálvese quien pueda, que se compre el libro el que pueda, que acceda a la escuela el que pueda, en Neuquén hay un Estado presente que iguala las líneas de partida: es lo que nosotros hemos podido diseñar. Y eso se construye. Eso se cuida”, aclaró el concepto.

“En esta feria del libro, en este día tan especial también para la ciudad de Neuquén, felicito a todos los que han trabajado, a todos los organizadores, pero también felicito a todo el pueblo neuquino que se quiere nutrir de los conocimientos, de tantas palabras hermosas que todas juntas terminan construyendo la posibilidad de soñar un mañana mejor, y que vamos a construir todos juntos defendiendo la neuquinidad”.

Sebastián Fariña Petersen

En su discurso, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, puntualizó que este evento trasciende la industria editorial para consolidarse como una verdadera política pública que acompaña la transformación turística, tecnológica e industrial de la ciudad.

“Cada vez que Neuquén abre las puertas de la Feria del Libro ocurre algo mucho más importante que la inauguración de un evento: ocurre que la ciudad se encuentra. Se encuentran generaciones, escritores, libreros, editoriales y familias”, expresó Pasqualini.

La funcionaria sostuvo que las ferias no solo se miden por el volumen de ventas o la cantidad de expositores, sino principalmente “por los chicos y chicas que encuentran por primera vez el placer de leer, por los adolescentes que hallan un lugar para expresarse y por una comunidad que entiende que la cultura, el conocimiento y la palabra son esenciales”.

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“Cuando una ciudad crece, necesita obras y necesita servicios, pero también necesita cultura, memoria e identidad. Para nosotros la Feria del Libro es una política pública, porque entendemos que gobernar es algo más que administrar lo cotidiano: es construir ciudad y brindar oportunidades a nuestros creadores”, afirmó.

Respecto a los números que confirman el crecimiento sostenido año a año, Pasqualini relató que la enorme participación obligó a adelantar la apertura de todos los auditorios a las 15, con una última exposición a las 21, para garantizar el espacio a más de 200 escritores y escritoras que se inscribieron y compartirán grilla con reconocidas figuras nacionales. "Eso pone en valor la inversión de la cultura que viene haciendo la Municipalidad de Neuquén para acompañar un sector tan protagónico de nuestra ciudad y de nuestra provincia", remarcó Pasqualini al destacar el rol fundamental de los autores regionales en la construcción de la identidad

Sebastián Fariña Petersen

Esta nueva edición contará con más de 100 stands y alcanzó las 600 inscripciones para sus diversas acciones. En cuanto al impacto educativo, la funcionaria celebró la masiva participación escolar y destacó: "Las inscripciones de las escuelas lograron que 10.000 chicos, chicas, jóvenes puedan hacer la visita educativa guiada de la feria local”.

El municipio proyectó además este evento como una plataforma estratégica para el desarrollo, implementando medidas de apoyo directo enfocadas en los negocios del rubro literario local. "Los libreros de la ciudad que tributan en la ciudad tienen acceso a un stand de manera gratuita", valoró la funcionaria para reafirmar que este tipo de decisiones de gestión buscan dinamizar y acompañar el movimiento económico de la capital que más crece.