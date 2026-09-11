Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla completa y horarios para este fin de semana
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición contará con presentaciones de libros, conversatorios y espectáculos teatrales.
Se terminó la espera y la Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” empezará este viernes 11 de septiembre en Neuquén. Durante diez jornadas reunirá a escritores, periodistas, dramaturgos, filósofos, editoriales y lectores. La propuesta se extenderá hasta el 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y en las globas que se instalarán en el Parque Central.
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición contará con presentaciones de libros, conversatorios, espectáculos teatrales, actividades para escuelas y espacios de capacitación para docentes.
La programación de invitados nacionales tendrá nombres reconocidos como Reynaldo Sietecase, Alejandro Dolina, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Viviana Rivero.
Además, habrá stands de librerías y editoriales, presentaciones de autores locales y propuestas culturales distribuidas en distintos espacios del predio.
Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del viernes 11 de septiembre
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16H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Presentación del Coro de la Universidad Nacional del Comahue
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16H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Patricia Bobadilla Guerrero presenta "Sin planeta B, Jorge vuelve al mar", Ed. Autores de Argentina (Biografía)
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17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Raúl Mansilla presenta "Un viaje por la Patagonia (En reise til Patagonia)", de Nils Johan Schjander, Ed. Casa Editora Utopía Patagonia (Historia, viajes)
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17H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Daniel Brunskole presenta "Patagonia Tierra Mítica. Sus etnias", Ed. Remitente Patagonia (Historia)
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17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Charla «Adolescencias» por Perla Benegas
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18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Gladys Elvira presenta «Silencios develados», Ed. Prohistoria (Investigación Ciencias sociales. Historia y Memoria), junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH.
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18H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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María Benicia Costa Paz presenta «El otro Roca», Ediciones Condoblezeta (Novela histórica)
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18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Teresa Fleitas presenta «Entre Utopías y Quimeras», Ed. ArS
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19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Patricio Zunini presenta su libro «Borges enamorado» de editorial Galerna
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19H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Hernán Martín Descalzo presenta «Educación emocional I», Sintonía Ediciones (No ficción, ensayo)
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19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Presentación «Revista Seis Mujeres», relatos de Sara Mansilla, Secretaría de DDHH, aten
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20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Charla con Verónica Boix «Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina»
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20H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Diego Fabián Gómez presenta «Crónicas de Fútbol Fantástico», Ed. Tinta Libre (cuentos fantásticos)
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20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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ISEI, Lozano, Ruiz Díaz y Paladino, presentan el «Manual de deporte social», Editores de Argentina
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Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del sábado 12 de septiembre
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15H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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María Martha Paz presenta «Renata», Del Manzano Ediciones (Novela infantil)
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15H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Mauricio Giulietti y Facundo Podestá presentan a la Editorial Cosa Seria y su colección en un conversatorio con poetas
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15H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Taller «Encuadernación básica» a cargo de Daniel Pabe (a partir de los 15 años)
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16H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Estela Gutierrez Matthews presenta «Descubre tu propósito: una guía para encontrar el sentido de tu vida», Ed. Dunken (Autoayuda)
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17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Presentación «Invocación de lo tangible», Ed. Educo, Universidad Nacional del Comahue. Textos del sur argentino chileno, a 50 años del inicio de la dictadura argentina.
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17H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Presentación del libro «Carne de cañón», Ed. Archivo de la Memoria Trans Argentina
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17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Charla "Del Barrio a la Historia: Géneros, técnicas y estilos literarios en la obra de Eduardo Sacheri", por Sebastián Sánchez
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18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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La Secretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta «El brujo de las cordilleras» de Manuel José Olascoaga
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18H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Conferencia «Tras las huellas de Ernest Hemingway. Mis memorias», por el Lic. Ricardo A. Koon, presenta Rayen Guerrero Dewey
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18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Charla taller «Prohibido rendirse, maternar en discapacidad», por Natalia Corbould
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19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Reynaldo Sietecase presenta «Cabrón», Ed. Alfaguara. Modera: Eugenia Zicavo
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19H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Grata presenta «Nada es lo que parece», Ed. Miel de Azhar (relatos cortos)
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19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Pamela Dominguez presenta «El secreto de las hormiguitas», Ed. Libella (Narrativa infantil)
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20H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Roberto Samar presenta «Pantalla Cruel», Redes, derechos, medios y violencias, Ediciones con doblezeta
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20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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José Luis Saddi presenta «Las cucarachas no velan a sus muertos», Ed. Klavier (Relatos)
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21H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Alejandro Dolina graba en vivo su programa «La venganza será terrible», acompañado de Gillespie, Patricio Barton y el Trío sin nombre.
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Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del domingo 13 de septiembre
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15H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Hedy A. Bernardini presenta «Latidos», Ed. Autores de Argentina (Poesía)
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15H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Charla - taller «Cosmovisión de la cultura mapuche», coordinado por Pedro Puel, Malen Antiñir y Jesús Cuevas
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17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Presentación «Infancias sobrevivientes», Ed. La Minga (Derechos Humanos). Acompaña APDH
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17H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Presentación «Aquí hay dragones - Fantasía Épica, el género que nunca se apaga», con Patricio Denegri
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17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Charla «Editoriales en Territorio: un diálogo abierto para pensar la forma de hacer y de distribuir libros», por Mauricio Giulietti y María Clara Lavallén Kenny de Tres Liternautas
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18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Mario Figueroa presenta «La alegría Perdida de Caitruz», Ed. Nubífero (Novela infantil)
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18H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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La Secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Neuquén presenta «Historias Migrantes», Ed. ArS, Antología
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18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Romina Tumini presenta «El olor del miedo», Ed. Avant (Cuentos)
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19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Guillermo Martínez presenta su novela «Un crimen dialéctico», Ed. Seix Barral. Modera: Eugenia Zicavo
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19H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Gabriela Nemiña presenta «Formas de insistir en lo humano», Ed. Tanta Ceniza (poesía)
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19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Miguel Sprumont presenta «Donde enseña la cordillera», Ed. Autores de Argentina (Anecdotario)
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20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Zulema Retamal e Isaid González presentan «Con su permiso soy la cueca del norte neuquino» (Investigación cultural y folklórica)
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20H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Elisa Algranati Filmus presenta «Un paseo en Jirastruz», Ed. ArS (Poesía)
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20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Literatura sin barreras: el fenómeno de la colección "Más Allá" de Mariela Cunningham y Andrés Ariño
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