Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla completa y horarios para este fin de semana

Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición contará con presentaciones de libros, conversatorios y espectáculos teatrales.

Se terminó la espera y la Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” empezará este viernes 11 de septiembre en Neuquén. Durante diez jornadas reunirá a escritores, periodistas, dramaturgos, filósofos, editoriales y lectores. La propuesta se extenderá hasta el 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y en las globas que se instalarán en el Parque Central.