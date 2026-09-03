Cuándo se presentan Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti en la Feria del Libro 2026 de Neuquén
Ambos se presentarán con la performance "Historias de amor y de muerte". Conocé la grilla completa del evento.
El reconocido filósofo, docente y divulgador Darío Sztajnszrajber y la periodista y escritora Soledad Barruti participarán de la XIII edición de la Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” con la performance "Historias de amor y de muerte", junto a Soledad Barruti.
Organizado por la Municipalidad de Neuquén, el evento se alista para recibir a miles de visitantes con una variada propuesta de charlas, presentaciones de libros y debates interdisciplinarios.
Se desarrollará en el predio ferial que incluye al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y una serie de globas en el Parque Central, ofreciendo una grilla de primer nivel con destacados expositores que abordarán temáticas vinculadas al arte, la investigaciónPeriodística y la filosofía contemporánea.
En ese marco, la participación de "Darío Z" y Barruti está programada para el sábado 19 de septiembre a las 20:00 en el escenario del auditorio central, con acceso libre hasta agotar la capacidad del salón.
El espectáculo: Historias de amor y de muerte
En esta oportunidad, Sztajnszrajber se presentará junto a la periodista y escritora Soledad Barruti para desplegar la obra performática Historias de amor y de muerte.
El espectáculo cruza la filosofía, el periodismo de investigación y la música en vivo para interrogar dilemas centrales de la condición humana: la pasión, el colapso de los vínculos contemporáneos, la finitud y nuestra relación con la naturaleza. A través del desmonte de mitos antiguos y el análisis de los hábitos modernos, los autores invitan a cuestionar los relatos tradicionales sobre el afecto y la mortalidad.
La XIII Feria del Libro de Neuquén
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición de la Feria Internacional del Libro se desarrollará del 11 al 20 de septiembre, con entrada libre y gratuita.
El evento desplegará más de 100 auditorios y espacios de exposición en los que participarán importantes figuras nacionales como Reynaldo Sietecase, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Alejandro Dolina y Viviana Rivero.
El cronograma completo de la XIII Feria del Libro
La programación de invitados nacionales se extenderá desde el viernes 11 hasta el domingo 20 de septiembre, con presentaciones de libros, conversatorios, teatro, filosofía y espectáculos.
- Viernes 11 de septiembre, a las 20: Verónica Boix ofrecerá el conversatorio Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina.
- Sábado 12 de septiembre, a las 19: el periodista y escritor Reynaldo Sietecase presentará su novela Cabrón, en una conversación moderada por Eugenia Zicavo.
- Sábado 12 de septiembre, a las 21: Alejandro Dolina llegará con La venganza será terrible, su clásico espectáculo que combina literatura, música, humor y reflexión.
- Domingo 13 de septiembre, a las 19: Guillermo Martínez presentará su novela Un crimen dialéctico, también acompañado por Eugenia Zicavo como moderadora.
- Jueves 17 de septiembre, a las 20: el dramaturgo y director Mauricio Kartun brindará la masterclass Manual de supervivencia teatral.
- Viernes 18 de septiembre, a las 18: Martín Sivak encabezará el conversatorio Periodismo, literatura y memoria. Una conversación con Martín Sivak.
- Viernes 18 de septiembre, a las 20: Pompeyo Audivert presentará Habitación Macbeth, una de las obras teatrales más reconocidas de los últimos años.
- Sábado 19 de septiembre, a las 20: Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti presentarán Historias de amor y de muerte, una propuesta que cruza filosofía, literatura y reflexión.
- Domingo 20 de septiembre, a las 20: Viviana Rivero cerrará la programación de invitados nacionales con la presentación de su última novela, Ellas.
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