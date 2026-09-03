Cuándo se presentan Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti en la Feria del Libro 2026 de Neuquén

Ambos se presentarán con la performance "Historias de amor y de muerte". Conocé la grilla completa del evento.

El reconocido filósofo, docente y divulgador Darío Sztajnszrajber y la periodista y escritora Soledad Barruti participarán de la XIII edición de la Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” con la performance "Historias de amor y de muerte", junto a Soledad Barruti.

Organizado por la Municipalidad de Neuquén , el evento se alista para recibir a miles de visitantes con una variada propuesta de charlas, presentaciones de libros y debates interdisciplinarios.

Se desarrollará en el predio ferial que incluye al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y una serie de globas en el Parque Central , ofreciendo una grilla de primer nivel con destacados expositores que abordarán temáticas vinculadas al arte, la investigaciónPeriodística y la filosofía contemporánea.

En ese marco, la participación de "Darío Z" y Barruti está programada para el sábado 19 de septiembre a las 20:00 en el escenario del auditorio central, con acceso libre hasta agotar la capacidad del salón.

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El espectáculo: Historias de amor y de muerte

En esta oportunidad, Sztajnszrajber se presentará junto a la periodista y escritora Soledad Barruti para desplegar la obra performática Historias de amor y de muerte.

El espectáculo cruza la filosofía, el periodismo de investigación y la música en vivo para interrogar dilemas centrales de la condición humana: la pasión, el colapso de los vínculos contemporáneos, la finitud y nuestra relación con la naturaleza. A través del desmonte de mitos antiguos y el análisis de los hábitos modernos, los autores invitan a cuestionar los relatos tradicionales sobre el afecto y la mortalidad.

La XIII Feria del Libro de Neuquén

Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición de la Feria Internacional del Libro se desarrollará del 11 al 20 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

El evento desplegará más de 100 auditorios y espacios de exposición en los que participarán importantes figuras nacionales como Reynaldo Sietecase, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Alejandro Dolina y Viviana Rivero.

El cronograma completo de la XIII Feria del Libro

La programación de invitados nacionales se extenderá desde el viernes 11 hasta el domingo 20 de septiembre, con presentaciones de libros, conversatorios, teatro, filosofía y espectáculos.

Omar Novoa