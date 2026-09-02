Vuelve el viento fuerte a Neuquén, con ráfagas de 70 km/h: ¿Cuándo llega?

La capital tendrá una jornada cálida y ventosa, con mayor intensidad hacia la noche. En la cordillera rige una alerta amarilla por nevadas.

Vuelve el viento fuerte a Neuquén: las ráfagas llegarán a 70 km/h y hay alerta por nieve.

El viento volverá a ser el protagonista este miércoles en la ciudad de Neuquén , con una jornada en la que las ráfagas irán ganando intensidad y podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora durante la noche. El pronóstico anticipa además cielo parcialmente nublado, una temperatura máxima cercana a los 20° y un marcado descenso térmico durante las horas nocturnas.

De acuerdo con la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el viento soplará desde el sudoeste durante buena parte del día y luego rotará al oeste. Las mayores intensidades se esperan hacia la noche, cuando las ráfagas podrían llegar a los 70 km/h. Durante la jornada, en tanto, se esperan velocidades del viento cercanas a los 27 km/h, con ráfagas que podrían ubicarse alrededor de los 57 km/h.

La mañana comenzó con temperaturas bajas y cielo cubierto a parcialmente nublado. Con el correr de las horas, las condiciones irán cambiando y se espera que la nubosidad disminuya hacia la noche y la máxima llegue a los 17°. No obstante, el viento continuará siendo el principal factor meteorológico de la jornada.

La combinación de viento y bajas temperaturas hará que la sensación térmica sea menor, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al finalizar el día.

La primavera en Neuquén no está libre de un fenómeno local: el viento. Omar Novoa

Recomendaciones por el viento fuerte:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

El viento se sentirá en toda la región

Las ráfagas no serán exclusivas de la capital. El pronóstico de la AIC anticipa una jornada ventosa en distintos sectores de la provincia, con intensidades importantes en la zona centro.

En Zapala, por ejemplo, el viento del oeste podría alcanzar ráfagas de hasta 72 km/h durante la noche, mientras que en Añelo se esperan vientos sostenidos cercanos a los 48/49 km/h.

En el Alto Valle también se hará sentir el cambio en las condiciones meteorológicas, con viento del oeste y ráfagas que podrían superar los 50 km/h. El panorama será especialmente ventoso durante la segunda mitad del día.

Agustín Martínez

Alerta amarilla por nevadas en la cordillera

Mientras la capital neuquina tendrá al viento como principal protagonista, el escenario será mucho más invernal en la zona cordillerana.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por nevadas para sectores de la cordillera de Neuquén.

Según el SMN, se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de nieve estimadas entre 15 y 30 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual. En las zonas más bajas no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia.

En localidades cordilleranas como San Martín de los Andes y Villa La Angostura se esperan condiciones inestables y precipitaciones níveas, acompañadas por temperaturas muy bajas. En algunos sectores también habrá viento, lo que puede complicar aún más las condiciones de circulación.

La situación resulta especialmente relevante para quienes tengan previsto circular por rutas de montaña, ya que la presencia de nieve y hielo puede reducir la visibilidad y dificultar el tránsito.