Vientos de 120 km/h, hasta 60 mm de lluvia y tormentas: alerta naranja del SMN

Advirtieron que se podrían registrar fenómenos peligrosos en algunos sectores durante este viernes.

Frente a este panorama, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir únicamente si es imprescindible.

La semana termina con una fuerte inestabilidad climática, donde además de un leve aumento de la temperatura se espera la presencia de fuertes fenómenos en varias partes del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por lluvias, nevadas, vientos y Zonda para este viernes 28 de agosto.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa, precisó que las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos peligrosos en algunos sectores.

Alerta por vientos de hasta 120 km/h

El SMN emitió una alerta naranja por fuertes vientos del sector oeste con velocidades entre 70 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h, especialmente en los niveles más altos. Afectará el oeste de Santiago del Estero y La Rioja.

Estas condiciones pueden provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad.

La alerta amarilla por Zonda regirá en Santiago del Estero, La Rioja y San Juan, donde se esperan velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. El fenómeno también puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de baja humedad relativa.

Fuertes nevadas: a qué zonas afectará la alerta

Por otro lado, rige una alerta amarilla por nevadas alcanzará el cordón cordillerano de Mendoza y Neuquén. En estas zonas, la nieve acumulada podría alcanzar valores de entre 30 y 60 centímetros.

Se esperan vientos intensos y una posible reducción de la visibilidad por la nieve en suspensión.

Frente a esta alerta, el organismo recomienda salir solo si es imprescindible y circular únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve.

Alerta por intensas tormentas

Finalmente, la alerta amarilla por tormentas afectará la zona litoraleña, específicamente a las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Esos distritos se verán afectados por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.