Alerta amarilla por lluvias y nevadas en Neuquén: zonas afectadas

El pronóstico para Neuquén anticipa que parte del territorio estará este bajo alerta amarilla por lluvias y nevadas durante este viernes, desde la madrugada hasta la noche, dependiendo de la región.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta para toda la franja cordillerana, que se extiende de norte a sur de la provincia. Pronosticó que durante la noche del jueves y madrugada del viernes regirá una alerta por nevadas que comprenderá desde la Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches has la Cordillera de Ñorquín. Mientras que en el mismo sector por la noche estará bajo alerta por nevadas.

En la franja cordillerana que va desde la Cordillera de Huiliches, pasando por la Cordillera de Lácar y el Sur de Aluminé estará bajo una alerta por lluvias, tanto lo que resta del jueves como la madrugada del viernes.

Gentileza Estefi Delvas

Qué implica las alertas en la población

De acuerdo al SMN, la alerta amarilla por lluvias significa que el área será afectada por lluvias persistentes. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve”, detallan.

Recomendaciones:

Evitá salir. No saques la basura. Limpiá desagües y sumideros. Alejate de zonas inundables. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

En tanto que, la alerta amarilla por nevadas refiere a que el área mencionada será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. En ese caso, se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve o en forma de lluvia en las zonas mas bajas.

Recomendaciones

Evitá actividades al aire libre. Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos. Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono. Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en Neuquén

Para la capital provincial se prevé una jornada con cielo mayormente nublado, sin precipitaciones a la vista, viento de leve a moderado en horas de la tarde y ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora por la madrugada. Se prevé que la temperatura mínima esté en los 8 grados por la mañana y una máxima que llegará a los 16 grados en horas de la tarde.