La sacaron barata: fueron interceptados con más de un kilo y medio de drogas y no irán a la cárcel

El proceso involucró a dos hombres apresados en la Ruta 40, en un control preventivo cercano a Junín de los Andes. Llevaban cogollos de marihuana y medio kilo de cocaína.

La droga que llevaban los dos hombres fue hallada por un can detector de la Policía Federal.

Dos hombres que habían sido atrapados con un poco más de un kilo y medio de drogas se vieron beneficiados por la ausencia de antecedentes y, tras una audiencia ante la justicia federal, se resolvió imponerle una pena en suspenso a uno de ellos y, su amigo, fue sobreseído.

En un primer momento, los imputados enfrentaron una acusación grave por infracción a la Ley 23.737. Habían sido atrapados en un control preventivo llevado a cabo por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de San Martín de los Andes sobre la Ruta Nacional 40.

Como ocurre en otros procedimientos de rutina, con el auxilio de un can detector de drogas, los efectivos de la Policía Federal interceptaron la marcha de un auto Volkswagen Gol, ocupado por dos hombres. El animal, de nombre Ara , no tardó en marcar el asiento trasero del vehículo y los uniformados encontraron una bolsa con cogollos de marihuana, que pesó un poco más de un kilo.

Por otro lado, en una mochila que también señaló el can, fueron hallados un frasco con más cogollos y un paquete que envolvía un trozo de cocaína por casi 600 gramos.

Gendarmería apresó a tres narcos durante el procedimiento. Gentileza Gendarmería.

Frente al resultado del operativo, que incluyó el secuestro de una suma de dinero en efectivo cercana a los 95 mil pesos, se resolvió imputar a los dos hombres por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El secuestro de la droga se concretó el 1 de agosto del año pasado en horas de la madrugada y la investigación recayó en la fiscalía federal descentralizada de Zapala.

Cambio de calificación y acuerdo pleno

Al cumplirse el año de la investigación, la fiscalía y la defensa oficial decidieron presentar un acuerdo pleno, donde uno de los imputados aceptaba su responsabilidad por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

La parte acusadora apoyó su posición en la falta de pruebas que vinculen a los dos sospechosos con actividades de narcomenudeo y que uno de los imputados no puso objeciones a hacerse cargo del delito atribuido.

Frente a esta situación, se acordó que el condenado cumplirá un castigo de 2 años de prisión condicional, además de pautas de conducta como comunicar cualquier cambio de domicilio y someterse a controles trimestrales por parte de la DCAEP.

En tanto, el hombre que iba como acompañante en el vehículo requisado, fue beneficiado con un sobreseimiento.

Los dos imputados tuvieron oportunidad de manifestarse y no mostraron oposición al acuerdo.

Castigo en suspenso y sobreseimiento

Finalmente, el juez de garantías declaró admisible el acuerdo pleno propuesto por las partes y homologó la condena impuesta al conductor del vehículo como el sobreseimiento para su acompañante.

Otra causa de drogas que tuvo un desenlace no muy diferente al que involucró a los dos hombres apresados en la Ruta 40 apuntó a definir la situación de dos personas imputadas por el secuestro de un poco más de 100 gramos de cocaína en una vivienda de Centenario.

El procedimiento se remonta al 30 de diciembre de 2023, cuando la Policía neuquina incautó la droga en una casa situada sobre calle Héctor Cámpora, en Centenario.

Tras el operativo, una mujer y un hombre fueron imputados por tenencia simple de estupefacientes.

Donación al Obispado

En este caso, la propuesta de la fiscalía y la defensa particular de los dos imputados fue la concreción de un juicio abreviado, donde el hombre se declaraba responsable del delito de tenencia de drogas. El proceso se definió durante el presente mes.

Frente a lo resuelto, el hombre, que arrastraba una condena de la justicia provincial, fue castigado con dos años de prisión condicional y el pago de una donación al Obispado por un valor de 700 mil pesos.